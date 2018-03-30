«Комсомолка» публикует неизвестные фото самого загадочного участника трагедии на перевале Дятлова

СЕГОДНЯ 14:07 2018-03-30T14:36:11+03:00

Если вы узнали на снимках себя или своих родственников, просим откликнуться

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Напомним: зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз на свою погибель.

В отличие от всех участников рокового похода 38-летний Семен Золотарев – фронтовик, педагог, нарушитель партийной и общественной дисциплины, согласно протоколам партийных собраний - вызывает очень много вопросов. Загадочно его попадание в эту тургруппу. Загадочны его слова, сказанные ученикам перед этим походом: «Еще услышите обо мне. О нашем походе заговорит весь мир!».

Мы, авторы, по праву можем называть себя биографами Семена Алексеевича. Ведя кропотливую работу в российских архивах, мы нашли уже немало документов, которые ломают стройное жизнеописание, известное нам со слов самого Золотарева и его автобиографий.

Совсем недавно нам удалось отыскать фотографии Семена, которые еще нигде не публиковались.

Мы решили показать их нашим читателям. Дело в том, что на них Семен запечатлен вместе с друзьями и подругами. Наверное, немногие из тех друзей ныне живы. Но мы надеемся, что их молодые родственники откликнутся и могут рассказать нам какие-то дополнительные сведения о нашем герое – Семене Золотареве.

Это фото было сделано в Минске 4 декабря 1949 года. Девушку зовут Вера. На обороте она написала: «Саше от Веры. Может быть, случиться так, что ты забудешь меня. Так пусть это фото напомнит тебе вечер перед праздником сталинской конституции».

Это фото сделано 18 ноября 1947 года в 12-ой аудитории Минского института физической культуры. Снимок сделал Николай Кузьмин.

Семен ведет урок физической культуры в вузе Пятигорска.

Об этих фото неизвестно ничего.

Если вы узнали эту даму, напишите нам. Адрес указан ниже.

Снимок сделан 15 декабря 1952 года. Коллектив Пятигорского фарминститута.

Июнь 1952 года. Во дворе Пятигорского фарминститута.

Эти фотографии не подписаны.

Если вы узнали этих милых дам, напишите нам. Адрес указан ниже.

«Я всегда хочу быть Вашим лучшим другом», - написала на обороте неизвестная девушка в мае 1955 года.

ОТ АВТОРОВ

Если у вас есть какая-либо достоверная информация, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru или звоните: (495) 637-64-97 (доб. 2291)

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