2018-03-30T15:13:47+03:00
Политика

Налоговая декларация Владимира Путина за 2017 год: президент отчитался о доходах точно в срок

В налоговую инспекцию поступила декларация Владимира Путина за 2017 год
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин подал налоговую декларацию за 2017 год. ФОТО Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин подал налоговую декларацию за 2017 год. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Путин, как и все чиновники кремлевской администрации, своевременно подал налоговую декларацию за 2017 год. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По закону срок подачи декларации истекает 1 апреля, но поскольку 31 марта - нерабочий день, то времени на оформление финансовых отчетностей у них больше не остается.

- Система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняет требования, - заявил Песков. - Поэтому в данном случае дисциплина идеальная.

Это будет уже вторая декларация, поданная Путиным в этом году. Участвуя в избирательной кампании, он совсем недавно отчитывался о своем имуществе и финансах аж за последние шесть лет. Никаких принципиальных изменений ни в недвижимости, ни в автомобилях президента не происходит. На месте и московская квартира в 153 квадратных метра, и автомобили "Нива" и две "Волги", и даже прицеп "Скиф", про который журналисты уже устали писать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Социолог Вячеслав Смирнов: У нас народ восточный. Ему нужен главнокомандующий
Почему российские социологи не смогли предсказать рекордное количество голосов за Путина на выборах, объяснил Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов
Новости 24
«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
Россия высылает дипломатов Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши
Apple разрешило отключать принудительное замедление iPhone
Украинский суд вызвал на допрос убитого комбата Гиви
Украинский губернатор сложит полномочия из-за самоубийства летчика Волошина
Как использовать телефонию для привлечения клиентов?
Путин поздравил президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Лукашенко об ограничении экспорта в РФ: поищем счастье в другом месте
Хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal
Болгария не собирается высылать из страны российских дипломатов
Косачев о реакции США на «ответную» высылку дипломатов: задира жалуется на то, что ему дали сдачи
Госдума назвала решение МИД РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге "разумным и логичным"
Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности
Медицинский туризм в России: Из Азии едут в нашу страну лечить зубы
Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина
Ипотечные ставки опустятся на 1,5% за год