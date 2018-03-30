Может ли Россия вернуть Украину?

СЕГОДНЯ 17:37 2018-03-30T19:05:29+03:00

Все четыре года, после захвата власти в Киеве необандеровцами, идет самая настоящая бойня в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Публицист Егор Холмогоров и спецкор «КП» Дмитрий Стешин, своими глазами видевший и Майдан в Киеве, и присоединение Крыма, и войну в Донбассе, попробовали понять - должна ли Москва пытаться перетянуть Киев на свою сторону и что для этого надо сделать?

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Разговор прошел в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

ПОСЛЕ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА НА КАВКАЗЕ, «НЕОБАНДЕРОВЦЫ» НАМ УЖЕ НЕ СТРАШНЫ

Стешин:

- Вот, люди уже пишут, что возвращение Украины обойдется очень дорого - насмотримся трупов под гусеницами танков.

Холмогоров:

- Мы уже насмотрелись. Все четыре года, после захвата власти в Киеве необандеровцами, идет самая настоящая бойня в Донбассе. Я не раз это повторял и даже писал в своей книге «Карать карателей» (запрещенной, кстати, на Украине), что в апреле 2014 года нужно было принимать четкое решение - занять часть территории и ликвидировать майданный режим.

- Какую часть?

- Ту, что исторически относится к Новороссии и Малороссии. И никакая бы партизанская война с бандеровцами не привела бы к такому количеству жертв. У нас есть пример Крыма. Там что, происходят теракты, массовые протесты, диверсии? Хотя, тоже было немало страшилок…

- Когда на Крымском перешейке в погранзоне собрался митинг крымско-татарских проукраинских активистов в количестве сотни человек, всем им выписали оглушительные административные штраф - до сотни тысяч рублей. На том все протесты и завершились.

- Нашей стране, после того, как она разобралась с действительно серьезными людьми на Северном Кавказе, угрозы необандеровцев развязать террористическую войну, не страшны. Я не знаю политических причин, которые нас остановили.Но, на мой взгляд, внутренних ограничений для вхождения на Юго-Восток Украины просто не существовало.

Если прекратить поступление «украинства» в сознание людей, они очень скоро перестанут быть «криптобандеровцами»Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

Стешин:

- Это было бы справедливое вторжение?

Холмогоров:

- Мы бы вошли на историческую часть России.

- Но все ли там так считают?

- Конечно, многие в свое время обиделись на твой термин «криптобандеровцы», которым ты наделил всех, кто 25 лет на Украине молчаливо мирился с насаждением западенства, а сегодня - мирится с новой проамериканской властью. Но, действительно, у части людей за четверть века там серьезно отформатировалось сознание. Сознание не статичная величина. На востоке Украины никогда не рождались украинцы. Украинцев там воспитывали.

- Летчик Волошин - хороший пример. Это же русский парень! С русской фамилией, писал и говорил на русском…

- Если прекратить поступление «украинства» в сознание людей, они очень скоро перестанут быть «криптобандеровцами». Мы все время исходим из важности мнения текущего местного населения. Был такой английский мыслитель Эдмунд Берг, который сказал, что «нация это контракт прошлых и нынешних поколений». И живых в этом контракте - меньшинство.

Летчик Волошин - русский парень! С русской фамилией, писал и говорил на русскомФото: скриншот видео

«ПОДАРОК» ИЗ ПРОШЛОГО

Стешин:

- Империи расширяются, завоевывая чужие территории, а национальные империи собирают земли, на которых живут свои народы. Но мы же не национальная империя?

Холмогоров:

- Почему? В основе нашей государственности этнические территории русского народа. Просто век назад случилась большая неприятность. Мы рвались к присоединению последнего русского куска - Галиции, но к тому моменту русских на этих территориях уже перебили австрийцы. Всех активистов-русофилов собрали в концлагере Талергоф. В итоге Галиция была оставлена в нераздельное владение украинофилов. А большевики умудрились еще и сознательно внушать украинцам, что они не русские. По большому счету, именно советская власть и создала украинцев.

До советской власти, Киев вообще был столицей русского национализма. Как там относились к отцу украинства Михаилу Грушевскому, заштатному львовскому преподавателю? Постоянно разоблачали его исторические бредни. А после революции и эмиграции Грушевского возвращают обратно в Киев и ставят во главе всех образовательных программ в УССР. И все 20-е годы Грушевский воспитывает малороссийских крестьян и донбасских рабочих в духе своей идеологии.

Но, человека можно выучить быть украинцем, можно выучить быть русским. Глубинные основы человека и его генетика от этого не изменится - мы один народ. Вопрос только в воспитании.

Грушевский воспитывает малороссийских крестьян и донбасских рабочих в духе своей идеологии

- С нами на связи слушатель Радио КП, Кирилл из Белгорода:

Кирилл:

- Я в 90-х жил на Украине, учился. В начале там были соросовские конкурсы, на которых отобрали лучших студентов и увезли в США на стажировку. С ними там работала украинская диаспора и они вернулись уже с видоизмененным языком. Раньше эталоном был полтавский диалект, а сейчас - западноукраинский. А потом и в самой Украине, начали воспитывать детей уже в нужном русле.

«ОТКЛЮЧИТЬ ИЗЛУЧАТЕЛИ»

Стешин:

- Нам продолжают возражать слушатели: «дружбы с украинцами нужно добиваться не силой, а убеждениями».

Холмогоров:

- Почему-то принято считать, что есть некая единая общность «украинцы» и она дружно ненавидит русских. И мы должны лаской их переубедить - «мы хорошие!». Давайте посмотрим на Донецк. У половины ополченцев в паспорте «украинец» у другой половины «русский». При этом люди эти одинаковых убеждений и одинаково считающие себя русскими. Достаточно было лишь отключить внешний облучатель, который вещал, что Донбасс - неотделимая часть незалежной державы. Если мы «отключим излучатель» на остальной территории Украины, никакого противопоставления «украинец-русский» не будет. «Необандеровцы» на Украине - меньшинство, которое получило возможность терроризировать, убивать, навязывать свое мнение. Они тем самым сейчас ускоренно завершают формирование искусственной нации «украинец». Причем, только благодаря нашему невмешательству.

- А что нам с ними делать-то потом, с «необандеровцами»?

- Зачищать.

- То есть?

- Все законно и цивилизованно. У наших следователей тома материалов на тех, кто бомбил Донецк, Горловку, Луганск. И есть Уголовный кодекс.

«Необандеровцы» на Украине - меньшинство, которое получило возможность терроризировать, убивать, навязывать свое мнениеФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

- Мы финансово потянем возвращение Украины?

- «Покупайте землю - ее больше не выпускают». Мы потеряли время, и значительная часть промышленности Украины сгублена. При этом, до сих пор многие технологические цепочки действуют, либо очень востребованы. Например, спецы нашей оборонки пытаются обойтись без украинских корабельных и авиационных двигателей, но были бы рады если бы сотрудничество возобновилось. И так по всей цепочке. Кормить никого не надо. Достаточно возобновить искусственно разорванные по политическим соображениям торгово-экономические связи и для Украины это станет мощным толчком к росту. Да и Россия будет в выгоде.

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ

В возращение Крыма тоже не верили

Стешин:

- С нами в эфире Игорь Шишкин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

Шишкин:

- Украину и нужно и можно вернуть. Украинцы - одна из ветвей русской нации, очень богатая ветвь - многочисленная, талантливая. Русская нация, добровольно отказываясь от этой ветви себя ослабляет. Украина это незаконно отторгнутая от России территория. Да, Россия, вернее ее отдельные правители, по стечению обстоятельств когда-то признали это, но сам факт незаконности остался. Мы имеем полное право бороться за воссоединение с Украиной.

- В декабре 2013 у меня в эфире был директор вашего Института, депутат Госдумы Константин Затулин, он говорил тогда о неизбежном возвращении Крыма. Я в это не верил. До марта 2014-го оставалось чуть больше трех месяцев. Вы можете обозначить временные рамки?

- Есть внутренний украинский кризис. Он может быть разрешен только двумя способами. Первый: исчезает Россия. В это не верит даже Тереза Мэй. Второй: Украина и Россия вновь воссоединяются.