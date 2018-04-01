Мария Евтушенко: За 30 лет супружеской жизни у нас с Женей было всего два серьезных конфликта. Из-за Маяковского...

СЕГОДНЯ 01:30 2018-04-01T01:33:37+03:00

Год назад, в первый апрельский день 2017-го, не стало Евгения Евтушенко, последнего в поколении рок-звезд русской поэзии, собиравших стадионы. Накануне годовщины вдова Мария Владимировна навестила радио «Комсомольская правда»

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Его «Берингов тоннель» будет готов к июлю

- Мария Владимировна, когда Евгения Александровича не стало, вы не отменили ни одного мероприятия, которое еще он планировал. Почему? И потом - когда Евтушенко приезжал к нам в «Комсомолку», он обязательно куда-то торопился, и часто повторял: «Мне нужно еще 20 лет жизни!»

- Да, это было. Он мне то же самое говорил. Очень много всего напланировал, хотел успеть сделать. Я очень благодарна организаторам его творческих вечеров, которые прошли летом 2017 года.

- Тогда и в Кремле был вечер памяти - и ни одного свободного места!

- Евгений Александрович - за несколько недель до того, как его не стало - понимал, что он уже ослаб, не сможет приехать. Он сказал: пожалуйста, только не отменяйте вечера. Не отменили.

- И правильно!

- Он же был нестандартным человеком и непредсказуемым. Да, он ходил на протезе, у него была ампутация ноги ниже колена. Передвигался, опираясь на трость. И этот человек в возрасте, на протезе в 2015 году, в Год литературы, который проводился в России, единственный из всех литераторов проехал от Петербурга до Владивостока по Транссибирской железной дороге.

- Причем - не на спецпоезде. На перекладных.

- Да. За 45 дней - 26 выступлений. Его поэтические концерты начинались в 7 часов вечера и продолжались до 11-12 часов ночи. А после этого, в октябре, - 6-часовой вечер поэзии в «Лужниках». Ему говорили: вы «Лужники» не соберете. Собрал. И люди не хотели расходиться...

- А свой главный прозаический труд - автобиографический роман «Берингов тоннель» - он тоже планировал все-таки в ближайшие годы закончить?

- Женя диктовал его до самых последних часов жизни. Но так и не успел додиктовать... Правда, оставил план повествования, и вот теперь мы собираем вместе не только то, что есть у нас но и то, что он читал на Радио «Звезда» - разумеется, здесь, в России. Надеемся, что в июле этого года, к 85-летию Евгения Евтушенко, эта книга, хоть и не законченная, обязательно выйдет.

Вдова поэта Евтушенко Мария Новикова на радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А его многотомная «Антология русской поэзии»?

- И над этим своим трудом Женя работал до последнего. Это 5 томов, начиная со «Слова о полку Игореве». Он пересмотрел много-много переводов, потом сам попытался прочитать, почитал исследования и сказал: «Маша, мне не нравится, как все это переведено, я сам переведу». И перевел.

Если говорить о современниках - дошел до Владимира Высоцкого, с которого мы начнем уже выпускать следующий том. Уже без Евгения Александровича...

Вместо врачей - в учителя

- Мария, вы познакомились с Евгением Александровичем, когда были уже сложившимся человеком. Вам было 23 года, как вы тогда планировали свою жизнь?

- Понимаете, в 23 года человеку свойственно мечтать. Я в то время заканчивала медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, мне остался один год до диплома. Я думала: год диплом, потом год практики. Решала, в какой отрасли медицины хочу специализироваться. У меня не было наполеоновских планов.

- Поэт вам сказал, что отношения с тогдашней женой Джен Батлер рушатся. И вы ему посоветовали сохранить семью.

- Да. Мы сидели в ресторане, ужинали, и вдруг он мне стал рассказывать свою жизнь. Я видела, как ему больно. Они еще не были официально разведены, но Джен уже ушла от него - с двумя сыновьями. А через пару дней в почтовом ящике он обнаружил копию заявления на развод. Он говорил: «Я понимаю, что со мной тяжело жить, у меня очень много обязанностей, я путешествую, пишу, я не могу принадлежать только семье. Я не тот человек, который работает с девяти до пяти, а потом спешит домой. Я понимаю, что Джен было нелегко...». Многие знают, наверное, что их младший сын Антон родился не совсем здоровым. На плечи Джен лег тяжкий труд, она, возможно, чувствовала себя совсем одинокой, хотя Евгений Александрович, конечно, помогал. Он мне сказал: «Я не знаю, как дальше жить, я остался совсем один. Приехал домой – ни жены, ни детей». Я говорю: «Считаю, что нужно попробовать и сохранить семью. Потому что если вы этого не сделаете, то потом всю жизнь будете себя упрекать. Нужно быть уверенным, что вы сделали все возможное». Меня один раз спросили, почему я так сказала. А что я должна была сказать, по-вашему, – брось ее, давай поженимся? Я сказала то, что чувствовала в тот момент.

- А он, наверное, в тот момент уже в вас влюбился?

- Я не знаю.

- А как получилось, что он вас пригласил на ужин? Вы ему протянули книгу на подпись…

- Он записывал телевизионное интервью на телестудии в Петрозаводске. Я немножко опоздала. Я в то время подрабатывала летом как экскурсовод, проводила экскурсии по городу. Забежала домой, взяла том Евтушенко, прибежала туда. Смотрю, а у меня второй том, а не первый. И после передачи я, в очереди других поклонников, попросила: «Пожалуйста, подпишите эту книгу моей маме». Он говорит: «А почему не вам? Вы что, не любите моих стихов?» Я ему спокойно сообщила, что мой любимый поэт – Окуджава. Он мне сказал: «Я не буду вашей маме подписывать. Я вам подпишу. Как вас зовут?» Вот так все и началось.

- В интернете иногда встречаются сообщения о том, что, во-первых, вы Мария Новикова, во-вторых, что медсестра. Вы были когда-нибудь медсестрой?

- Нет. Есть некоторые исследователи творчества Евгения Александровича Евтушенко, которые публикуют книги, не проверив факты. Меня то состарили на один год, то два года убавили, то вдруг сказали, что я медсестра. У меня два высших образования. Законченный медицинский факультет Петрозаводского госуниверситета, я по специальности врач-терапевт. Второе образование, уже заочное, уже после замужества, это филологический факультет того же Петрозаводского госуниверситета. Потому что я поняла, что мне нужно образование, чтобы начать преподавать русский язык. То есть, я его уже преподавала в Америке, но мне просто хотелось получить диплом. А Мария Новикова… Я не знаю, откуда это взялось. Новикова – это моя девичья фамилия. Я уже 30 лет Мария Евтушенко. Хотелось бы, чтобы исследователи творчества любого человека все-таки проверяли факты, перед тем как печатать.

- Вы познакомились в 86-м и 31 декабря того же года поженились. А когда вы поняли, что влюблены и готовы выйти замуж за этого человека?

- Знаете, сначала меня очень… Я не могу сказать тронуло, это неправильное слово, не могу сказать, задела - вот эта обнаженность души... Я просто видела, как ему плохо, как он одинок. Я ему сказала: «Хорошо, если вас некому встретить в Москве, давайте я вас встречу, когда вы будете возвращаться из-за границы (Евтушенко уже тогда преподавал в США - ред.)». Он уезжал в Америку, звонил мне каждый день. Я не знаю, какие там были телефонные счета, поскольку мы разговаривали очень долго. И я один раз его спросила: «Женя, а обычные американцы, они какие?» Он - «Американцы - очень хорошие люди». И в этот момент нас разъединили.

- Наши разъединили? Прослушивали явно.

- Наверное. Но это было очень забавно, мы долго шутили по этому поводу. Он официально развелся в сентябре и сделал мне предложение. Это была его идея - пожениться 31 декабря. Он говорил: «Новый год, новый этап моей жизни, новая жизнь».

Евгений Евтушенко с супругой Марией в редакции "Комсомольской правды"Фото: Иван МАКЕЕВ

- Когда вы впервые оказались в Америке?

- В 24 года. Вышла книга избранных стихов Евгения Евтушенко на английском языке. Это был тур - он ездил по многим городам, выступал, подписывал книги. И в тот момент я обнаружила, что весь мой английский язык, который я учила в школе и в университете - не годится для общения. Я вдруг поняла, что не могу заказать чашку кофе, потому что у меня просто нет нужных слов в запасе. Я могла долго рассказывать о Лондоне или о Нью-Йорке, или о Москве, но какие-то элементарные вещи не знала. Чтобы научить человека плавать, надо бросить его в воду. У меня было примерно то же самое.

- Приехав в США жить, вы тоже стали преподавать - русский язык. И сейчас преподаете?

- Да, я сейчас преподаю русский и английский. Работаю в начальной школе, помогаю детишкам иммигрантов освоить английский язык. Приезжает очень много людей из Мексики, из Южной Америки. И дети приходят в школу вообще без знания языка. Какой-то бытовой язык они учат, когда разговаривают с другими детишками, но академический язык – нет.

«Старалась, чтобы все дети Жени между собой дружили»

- Вы много лет прожили в США. Но остались чисто русской женой, например, ночевали в больнице с мужем, когда он болел.

- Я не совсем понимаю деление: русские жены, американские жены, итальянские жены. Есть просто жены. У всех у них одна и та же задача – семья, здоровье близких, счастье, радость. На самом деле ничего не зависит от океана, который нас разделяет, или от разных языков, на которых мы говорим. Все зависит от человека. Среди моих американских подруг есть большое количество людей, которые точно так же вели бы себя – ночевали рядом с мужем в кресле у кровати.

- Я вспоминаю эти тяжелые апрельские дни год назад, Переделкинское кладбище, когда Джен приехала с сыном Александром...

- Саша приехал даже раньше, в Америку, но не застал папу, к сожалению.

- Вы были рядом, вместе. Вы первый раз Джен встретили?

- Нет, мы были знакомы до этого - все 30 лет. Когда они уже развелись, она жила в Москве еще какое-то время, и Саша с Тошей очень часто приезжали к нам в Переделкино. Мы даже были приглашены на Сашину свадьбу. У нас нет никаких невыясненных отношений, нет никакой антипатии, скажем так. Мы с Джен относимся друг к другу нормально. Потому что она знает, что я не разбивала ее брак, а я знаю, что уйти было ее осознанное решение. Я вам честно скажу, когда появились Женя и Митя (это наши общие дети с Евгением Александровичем), я постаралась сделать все, чтобы они дружили с Сашей и Тошей, с детьми от предыдущего брака. Петя был намного старше их (это сын от второго брака Евгения Александровича С Галиной Лукониной), но с Сашей они дружат прекрасно. Они и на сцене выступали, с отцом. Когда был вечер памяти Евтушенко в университете города Талса, где он преподавал, мальчишки втроем готовили это всё, потому что я была не в состоянии что-либо делать (это был пятый день после смерти). Саша работает на ВВС, он продюсер радиопьес. Очень часто ставит русские пьесы (но, естественно, на английском), Чехова например. Митя отвечал за подбор слайдов и за компьютерную сторону.

- Сын Петр от брака с Галиной Лукониной - действительно приемный?

- Да, он приемный сын.

- О чем Женя Евтушенко-младший говорил при вас с отцом на испанском языке? Расскажите этот случай.

- Это был маленький заговор. Мы все вместе были на кухне, я кормила их обедом, вдруг они перешли на испанский (Женя изучал его в школе и в университете). Я думаю: что-то интересное происходит. Мы дома всегда стараемся говорить по-русски, если нет рядом людей, которые не понимают русский язык, - их одноклассников, наших друзей американских. А потом оказалось, они обсуждали, что мне подарить на день рождения, какие цветы лучше.

«Сыновей к невесткам буду ревновать - но немножко!»

- Когда и Митя, и Женя стали приводить невест, как приняла это все мама?

- Сложный вопрос. Один раз папа (Евгений Александрович) сказал так: «Маш, лишь бы они были счастливы. Самое главное, чтобы они любили друг друга». Я думаю, каждая мать немного ревниво относится к девушке, которую ее сын приводит домой. Главное слово здесь – немножко.

- Но пока сыновья не женаты?

- Пока нет. У Жени есть подруга, они вместе уже 3,5 года. У Мити были разные девочки – полгода, год отношений, но как-то еще не сложилось.

- Да молодые совсем, им нет тридцати!

- По американским меркам вообще молодые.

А на девушек зарабатывай сам!

- Евтушенко-папа детей не баловал. Он, конечно, в трудную минуту придет на помощь, но спокойно совершенно относился, что его сын, например, моет посуду.

- Женя работал с 10-го класса в маленьком частном ресторанчике недалеко от нашего дома. Каждые выходные. Когда уходят клиенты, в Америке обычно не официант убирает посуду, а специальный человек. Он относит посуду на кухню. Там стоит человек, который ее моет. Пару раз было так, что тот человек заболевал. Женя пришел один раз, я смотрю, у него руки какие-то такие… Говорит: «Дай мне крем для рук». Я говорю: «Женечка, а что случилось?» - «Я сегодня посуду мыл, потому что Хуан не вышел на работу». Это нормальное явление. В свое время папа сказал: «Мы платим за твою учебу, ты живешь с нами, но на девушек, пожалуйста, зарабатывай сам». У нас так и было, Женя до сих пор работает в этом ресторане, ему это нравится, он зарабатывает какие-то деньги. И Митя работал, когда был в школе, и в университете. Мы никогда не говорили: эта работа не для тебя. Сыновья были известны в школе не как дети знаменитого русского поэта, профессора университета города Талса, а как мои дети (они были в одной школе со мной). Сначала им это не очень нравилось. А потом они смекнули: если забыл дома карандаш или два доллара, чтобы заплатить за ланч, всегда же можно к маме забежать. Потом смотрю, их друзья стали забегать.

Сыновья классика владеют пером. Но печататься не спешат

- А ваши сыновья какие профессии себе выбрали?

- Женя сейчас доучивается. Он сначала хотел быть политологом, потом задумался об адвокатуре - по международным делам, визовым проблемам, проблемам гражданства, потому что это все очень остро стоит в США, особенно сейчас. Митя закончил университет, у него образование - английский язык и литература. Он пишет, никому ничего не показывает.

- По-русски или по-английски?

- По-английски. Работает сейчас ассистентом менеджера в одном из кол-центров. Это центр, куда звонят клиенты, когда у них не работают телефоны, компьютеры, и они оказывают какую-то техническую поддержку. Потому что Митя у нас компьютерный самородок. У нас в 2 часа ночи можно было услышать крик: «Митя! (это кричал папа со второго этажа из кабинета) У меня тут опять что-то не спасается». Митя вставал, шел к оотцу, что-то исправлял. Потом папа говорил: «Ты мне объясни, что ты сделал». Митя говорил: «Нет, ты меня лучше разбуди, я сам все сделаю».

- Мария, как мы поняли, с трудоустройством в США в принципе не так все просто?

- Нет, не так просто. Особенно, если у тебя степень по английскому языку и литературе, а не в сфере нефтехимической промышленности.

- Может, Митя перестанет уже в стол писать, а отнесет то, что написано, издателям?

- Я не знаю, это его дело.

- Вы ему никак не оказываете содействия?

- Нет. Единственное, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Я понимаю, что с фамилией Евтушенко второго писателя быть не может». Я говорю: «Правильно. Возьми псевдоним».

- Женя же тоже пишет.

- Да, тоже пишет.

- Он и отцу стихи свои показывал.

- Да, Митя тоже показывал.

- И отец очень строго отнесся.

- Очень! И Саша писал, и пишет (сын Евгения Евтушенко от третьего брака. - Авт.) Он тоже показывал отцу свои рассказы. Папа очень строгий у нас читатель был. И очень строгий критик. Я говорю: «Ну что ты так жестко-то с ними?» Он мне отвечал: «Их будут хвалить другие. А я скажу то, что думаю».

«Друзей на «моих» и «твоих» мы никогда не делили»

- Мария, было в Америке что-то такое, что Евгений Александрович так и не принял, или что вы так и не приняли, с чем не смогли примириться?

- Евгений Александрович как-то сказал: «Я был в очень многих странах, и я никогда не видел плохого народа или плохой страны, но я видел плохих людей в каждой стране». Что он не мог принять в людях? Предательства, лжи, лицемерия. Недоумевал, как ребенок: «Ну почему так, я же делал только добро?» Но это же есть везде, в любой стране. И точно так же на любом континенте есть люди, которым ты можешь позвонит, когда случается беда, или просто тебе с кем-то хочется поговорить.

Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией и сыном Женей на Братской ГЭС в Иркутской областиФото: из личного архива

- А здесь вы поддерживаете отношения с окружением Евгения Александровича, которое было у него до того, как вы с ним поженились?

- Я не люблю слово «окружение». Естественно, у Евгения Александровича были близкие друзья. И у меня были близкие друзья. Знаете, нам повезло. Может быть, это одно из составляющих нашего такого долгого брака. Мы никогда не делили друзей на «моих» и «твоих».

- Все-таки разные поколения, разный возраст.

- А это неважно, мои друзья стали его друзьями, его друзья - моими. Вот, например, Алексей Николаевич Марчук, знаменитый строитель Братской ГЭС. Или Леонид Осипович Шинкарев, корреспондент газеты «Известия», который в свое время работал в Иркутске, они с Женей там познакомились. Леонид Шинкарев был как раз тем командиром корабля, с которым они прошли 7 сибирских рек. Мы были в Якутии два года назад, и там тоже - его друзья, с которыми он проходил эти реки.

- А были какие-то люди, с которыми он разошелся из-за того, что они вас не принимали, например?

- Было несколько человек. Одной женщине он даже отказал от дома, поскольку она за моей спиной плохо обо мне говорила, при этом бывая у нас в гостях, в какой-то степени пользуясь его поддержкой чисто литературной (она тоже писательница). Он ей сказал примерно следующее: «Вы оскорбили Машу, тем самым вы оскорбили меня».

- Маша, что скажете про фильм «Таинственная страсть», который шел по Первому каналу.

- Давайте не будем о нем говорить.

- Вы же в курсе, что в начале фильма мы у нас в «Комсомолке» с Евгением Александровичем серию за серией анализировали, и он нам говорил: вот это правда, это ложь…

- Пусть это останется на совести создателей сериала. Там действительно много искажений. Вот вам один факт. Похороны Бориса Леонидовича Пастернака. Согласно сериалу все четверо молодых поэтов, то есть Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и Окуджава, стоят под деревом около дачи Пастернака. Но никого их них не было в Москве в день похорон. О чем говорить после этого?

...И плюс «свой сибирский английский»

- В Америке Евгений Александрович поддерживал отношения с поэтами, с теми, кто переехал, может быть, до того, как поднялся железный занавес, какие-то связи были в эмигрантской творческой среде?

- Были друзья, и друзей было много. Понимаете, дружба не зависит от того, поэты они или нет, эмигранты или нет. Просто это твой человек или не твой.

- Иногда бывает, что когда человек оказывается за границей, у него возникает недосток общения на родном языке. Скучал ли он по русскому языку?

- У писателя не может этого быть. Потому что он пишет на этом языке. Как Бунин, который творил за рубежом, или Тургенев. Человек уносит культуру с собой в любую страну, в любое время, где он оказывается.

- Может быть, ему было скучно с самим собой.

- Ему - никогда!

- Чем объяснить, что он, величайший поэт, за океан улетел, по всем странам мотался... И все равно остался тем же парнем со станции Зима, который любил с девчонками целоваться на коммунальной кухне? Пацаном, который гасил зажигательные бомбы… У него в романе есть такой эпизод, когда во время войны мальчишки соскабливали заледеневшую кровь с шинелей, которые остались после погибших бойцов. И они, пацаны, везли эти шинели куда-то на склад...

- Знаете, он не заморозился и не законсервировался, он просто был верен себе. Это был совершенно самодостаточный человек. Человек, который любил людей. Человек, которому люди были интересны, причем вне зависимости от их социального статуса, языка.. Он был добрый человек, он не был заносчивый, не был злопамятный, он не был мелочным. Ну да, он был вспыльчив. А кто из нас не вспыльчив?

- Маша, а вы хоть раз поругались с Евгением Александровичем?

- Пару раз. Серьезно.

- За всю жизнь?

- Да.

- А из-за чего?

- Из-за моего неуважительного отношения к стихам Маяковского. А так мы не ругались. У нас были шумные обмены мнениями.

- В интервью Евгений Александрович говорил о том, что любит с вами спорить.

- Спорить – да, но не ругаться.

- А он щедрый был, он дарил вам дорогие подарки?

- Да. И стихи дарил.

- А что он дарил?

- А вот не скажу. (смеется)

- Когда Евгений Александрович Евтушенко читал лекции своим студентам, он всегда извинялся за свой «сибирский английский». Что это такое?

- Он обычно называл так: английский с неистребимым сибирским акцентом. Вы же понимаете, когда человек выучивает любой иностранный язык в зрелом возрасте, остается акцент. Он же самоучка, у него не было никакого формального образования в плане иностранного языка. Но он говорил на четырех языках практически: по-английски он преподавал и писал немного, по-испански и по-итальянски давал интервью и читал стихи на своих выступлениях, а про французский, смеясь, говорил: «Я его знаю настолько, чтобы прочитать передовицу в газете и заказать обед во французском ресторане».

- И еще у него, оказывается, не было даже трудовой книжки.

- Не было. Сначала была, потом исчезла куда-то.

- И правда - зачем она поэту?