«Мама, мне воспитатель рот скотчем заклеила!» Как я пыталась защитить своего ребенка от жестокости в детском саду

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-02T01:04:58+03:00

Девочка легко и уверенно показала на своих игрушках, как это – заклеить рот скотчем с использованием ленточки Фото: Елена КРИВЯКИНА

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Дочь сидела у меня на коленях и чистила зубы перед сном.

- Мам, а мне сегодня воспитатели пообещали рот клеем заклеить, а потом заклеили... скотчем... Ленточку под него положили и заклеили! Я другим деткам спать мешала, - дочь поджала губы и виновато посмотрела на меня.

Воспитатели и правда не раз жаловались мне, что дочь плохо спит днем.

- А ленточку зачем подложили?

- Чтоб скотч лучше держался!

На этих словах в моей голове пронеслась шальная мысль: а ведь с ленточкой скотч не оставит следов на лице.

- И ты что, спала со скотчем?

- Да, так спала, - спокойно, будто это само собой разумеется, ответила дочь и на мой вопрос «кто тебе это сделал?» назвала имя одной из двух воспитательниц.

- Сочиняет, - решила я.

Запад Москвы. Элитный район Крылатское. Наш садик тут считается одним из лучших. А уж воспитатели - чудо! Стаж - 30 лет, все эти годы две женщины работают рука об руку и всегда только в младшей группе. Нас, как и многих других, к ним привело сарафанное радио. И кашей то детей они докормят, и обнимут, приголубят, расцелуют. Да и группа у нас единственная платная во всем саду, с допобразованием. Дочь моя пришла в сад в сентябре, ей как раз исполнилось три года. В воспитателей влюбилась сразу. В сад не шла – летела, домой не уведешь! И тут на тебе. Чушь какая-то.

Но утром, когда мы собирались в сад, дочь опять повторила историю про скотч. «Воспитатели меня больше не любят, ругают, наказывают», - надувшись, сказала она и впервые за все время не назвала педагогов уменьшительно-ласкательными именами.

Придя в сад, я спросила у воспитательницы, были ли вчера в группе какие-то разговоры про заклеенный рот.

- Кто-то из детей говорил, не помню, кто, - ответила воспитатель и обратилась к дочери. – Мы же не заклеиваем вам рты?

Дочь странно потупилась, а потом резко подняла голову и молча посмотрела воспитательнице в глаза.

- Или все-таки заклеиваем? – засмеялась педагог и пошла к другим детям.

Воспитатель, которая, по словам моей дочери, заклеила ей рот, в тот день работала во вторую смену. Напарница уже передала ей наш утренний разговор.

- Слушайте, мы сколько раз уже говорили всем родителям, не слушайте вы своих детей! Они постоянно сочиняют! Слушайте то, что мы вам говорим! – наставляла меня воспитатель.

Других родителей не волновало, что случилось с нашими детьми. Главное, что с их детьми было все в порядке

- Она что-то про скотч сказала и про ленточку, - заметила я осторожно.

- Я даже слышать этого не хочу! Я сегодня не усну! – взмахнула руками воспитательница, а потом поклялась всем на свете, что ни про клей, ни про скотч, ни про заклеенные рты даже разговора в группе не было.

Она была так убедительна, что я поверила.

«НЕ БУДЕТЕ СПАТЬ — И ВАМ РТЫ ЗАКЛЕИМ!»

Но на следующий день в нашей группе произошла еще одна история. Один из мальчиков рассказал дома родителям, что та же самая воспитатель во время еды дважды ударила его по шее и щеке, так как он хулиганил за столом. Родители испугались, у мальчика какое-то время назад было сотрясение мозга. Утром они пришли к воспитательнице и попросили физические наказания к их сыну не применять. Бежать с жалобами по инстанциям никто не собирался.

- Родители, да что с вами такое?! Мы уже не хотим ходить на работу! Давайте проводить общее собрание! - закричала воспитатель.

Те родители, что привели детей в сад чуть позже, рассказали, что застали воспитательницу всю в слезах. Она плакала полтора часа. Ее реакция была явно несоразмерна сказанному родителями мальчика. Налицо был нервный срыв.

После этого я решила попросить других родителей как бы между делом поинтересоваться у своих детей: наказывают ли воспитатели тех, кто не спит во время тихого часа? Если наказывают, то как? Рассказ своей дочери я изложила вкратце, чтобы другие родители просто понимали, о чем идет речь. Все родители, как один, мне ответили: «Быть такого не может! Но ладно, спросим».

В родительском чате началась травля тех, кто выразил недовольство воспитателями. Угрозы сыпались одна за другой

А потом раздался звонок. И еще один. И еще. И сообщения. Несколько сообщений от родителей. Пять детей из группы (!) подтвердили, что воспитатели заклеили моей дочери рот. Кто-то из детей называл скотч пластырем, а ленточку – ниточкой, одни называли ее синей, а другие – красной, но все это дети рассказали не сговариваясь. По их словам, воспитатели пригрозили: не будете спать – вам тоже заклеим рты! Один мальчик признался, что так испугался, что лежал и плакал под одеялом. И главное – детям запретили рассказывать о произошедшем родителям. Мы понимали: коллективно выдумать такую историю (при том, что воспитатели отрицали даже сам факт разговоров на эту тему) дети просто не могли.

«НЕ НРАВИТСЯ - УХОДИТЕ!»

Новый день в саду – и новая история. Среди ночи дочь просыпается и истошно кричит: «Мама, у меня болит голова!». Что, как, почему?! Рассказывает, что в саду ее толкнули, она упала и ударилась головой об стол. Ее все жалели, в том числе та самая воспитательница «со скотчем». Трогаю – и правда, на голове небольшая шишка. Даю ребенку обезболивающее. Следующим утром в саду спрашиваю у воспитательницы: а дочка вчера сильно головой ударилась?

- Ваша дочь не падала! И я никого не утешала. Она все сочиняет! – уже не скрывая раздражения, ответила воспитатель.

- Если вам тут не нравится, может, перейти в другую группу? – предложила вторая воспитательница. Накануне тоже самое было предложено сделать родителям мальчика, который пожаловался на то, что его ударили.

Спрашиваю у находящихся в раздевалке детей, падала ли вчера моя дочка. Те подтверждают: да, ее утешали всей группой.

И тут я наконец поняла: меня обманывают! Зачем? А чтобы показать: моей дочери вообще ни в чем нельзя верить. После этого мы вместе с другими родителями все же решили обратиться к заведующей садом и директору школы, в ведении которой сад находится. Но до этого я проконсультировалась с детским психологом. Она два часа общалась с ребенком и подтвердила: инцидент со скотчем в саду был. А дома мы поиграли с дочкой в детский сад. И она легко и уверенно показала на своих игрушках, как это – заклеить рот скотчем с использованием ленточки.

В родительском чате началась травля тех, кто выразил недовольство воспитателями. Угрозы сыпались одна за другой

Руководители сада и школы нашим рассказам, конечно же, не поверили.

- Кто угодно, но только не эти педагоги! Да к ним очередь стоит, чтоб детей устроить. О них прекрасные отзывы по всему району, - ответили нам.

Тогда мы показали видеозаписи детей, на которых они рассказывают о скотче на лице моей дочери и угрозах воспитателей. А заодно попросили установить в нашем саду камеры.

- Если рассказы ваших детей подтвердятся, то это уголовное преступление, и виновные будут наказаны по всей строгости, в назидание другим. Но и отстранять воспитателей от работы без достаточных на то оснований мы не будем. Они могут подать на нашу школу иск в суд о защите чести и достоинства. И кстати, в таких случаях воспитатели всегда выигрывают, - сказал нам директор школы.

Он пообещал, что садовский психолог поработает с нашими детьми, а воспитательницу «со скотчем» на это время просто переведут в другую группу.

Нам оставалось лишь ждать результатов проверки (на нее дается месяц, но руководство школы обещало обернуться гораздо быстрее). Мы мирно разошлись по домам, в глубине души еще надеясь: вдруг это недоразумение, и в итоге нам объяснят, что за коллективные галлюцинации посетили детей.

А потом наша жизнь превратилась в ад…

В родительском чате началась травля тех, кто выразил недовольство воспитателями. Угрозы сыпались одна за другой

«НАТРАВИМ ОПЕКУ И ПОЛИЦИЮ»

Информация о том, что одну из воспитательниц переводят в другую группу, разнеслась мгновенно. «Что случилось? Кто написал жалобу на наших замечательных воспитателей?!», - посыпались вопросы в нашем родительском чате. У многих дети в это время болели, и они понятия не имели о происходящем.

В ответ один из родителей кратко изложил ситуацию, предложив спокойно дождаться результатов проверки. И понеслось.

«Необходимо покинуть группу детям, чьи родители недовольны! Не нравится – никто не держит!». «Кто у нас свидетель?! Трехлетний ребенок?!». «Огласите всем родителям, какие детки это сказали! Дело может дойти до суда, как в сторону воспитателей, так и обвинителей!».«Не пытайтесь нам открыть глаза на то, чего нет!». «Обвинили педагогов, ни в чем не попытавшись разобраться! Написали кляузу и ждут, как же на эту бумажку отреагируют! Как их призвать к ответу?!», - высказывались возмущенные родители.

Потом они стали строить свои версии произошедшего: «Родитель этот работает и ребенок целыми днями в садике, вот и придумывает истории, чтобы в сад не идти!». «Ребенок мог увидеть это по телевизору, если родители неконтролируемо его оставляют перед ним. А там в этот момент какой-нибудь ужастик или «Бандитский Петербург» показывали».

В родительском чате началась травля тех, кто выразил недовольство воспитателями. Угрозы сыпались одна за другой

Прошло еще несколько часов, и в чате началась откровенная травля.

- Если трехлетний ребенок рассказывает про заклеенный рот, то, может, не мешало бы и семью проверить?» - задалась вопросом одна из мамаш.

- Опеку обязательно надо подключить и милицию, и прокуратуру за жестокое обращение с ребенком. Посмотрим, чем это для семьи закончится - сыпала угрозами другая мамаша, которая буквально накануне мило здоровалась со мной и с моей дочкой. «У нее ребенок вообще очень агрессивный и создает опасность детям!» - заключила она.

- Пусть за клевету ответят, за психологическую травму всех детей, которые любят своих воспитателей и завтра их не увидят! Им должно быть понятно, что в этой группе ни у них, ни у их детей ничего хорошего уже не будет, - добавила третья.

Некоторые родители откровенно написали, что они в принципе не хотят ни в чем разбираться. Они верят в воспитателей и точка. Впрочем, их разбираться никто ни в чем и не просил.

Одна из родительниц поделилась в чате своей историей: «Моей старшей дочери (сейчас она в 8 классе) тоже, как говорили, заклеивали в саду рот и даже завязывали глаза (я об этом узнала уже после ее выхода из детсада). Но честно, может, я плохая мать, раз не отреагировала. Но моя дочь была той еще штучкой – оторви и выброси... Закрывала всю группу на ключ в комнате сна и много чего еще. Но чтобы бежать сразу к заведующей… и писать в инстанции… это совсем жестоко по отношению к воспитателям».

Взрослые люди без зазрения совести стали оскорблять детей и навешивать на них ярлыки

- Воспитатели сказали, что большинство родителей в защиту завтра к 9 собираются! – появилось сообщение в нашем чате.

Брошенный педагогами клич о помощи быстро вышел за пределы нашей группы. Скоро об этом знал весь сад, а потом и район – призыв встать на защиту «педагогов с большой буквы» раскидали по соцсетям.

Утром встречаю в саду одну знакомую, она бежала ставить свою подпись под петицией.

- Что за дуры у вас воспитателей хотят уволить?! Это ж бред!».

Спокойно рассказываю ситуацию.

- Ушам своим не верю. Может, они просто устали? - недоумевает знакомая.

А устать воспитатели действительно могли. Работают практически с утра до вечера. По правилам им должна помогать няня. Но воспитатели поделили ее ставку пополам, чтобы побольше зарабатывать. Посуду за детьми и то самим мыть приходится.

В родительском чате началась травля тех, кто выразил недовольство воспитателями. Угрозы сыпались одна за другой

«МОИ РОДИТЕЛИ ТЕБЯ ОТЛУПЯТ!»

Две мамы, чьи дети подтвердили историю со скотчем, попросили нас не раскрывать их имена другим родителям и воспитателям. Боялись, что это плохо отразится на их детях. Мы передали эту информацию лишь руководству школы, но она моментально утекла. Одной из мам стали писать другие родители и требовать отказаться от своих слов, сказать, что ребенок уже не подтверждает историю. Взывали к совести, требовали не допустить увольнения заслуженных педагогов. У другой мамы и вовсе попросили показать переписку с нами. Хотели узнать, не выбивали ли мы из ее ребенка «признательные показания». Женщина в просьбе отказала. Тогда ей пригрозили судом. Мол, там то уж точно придется показать!

- Не пытайтесь мне угрожать, я этих родителей понимаю. Когда ты получаешь информацию от ребенка, ты хочешь знать, откуда она, даже если она не верная! – отшила их смелая мама.

Травля родителей родителями быстро перекинулась на детей. На следующий день после бурной переписки в чате дочь одной из радикально настроенных мамаш подошла к моей, отвесила ей пощечину и сказала: «Вечером придут мои мама и папа и тебя отлупят, ты – плохая!». Эта девочка и раньше била других детей, но родителями не угрожала. Было похоже, что ее настроили на нужный лад дома.

Посыпавшиеся угрозы заставили нас снова пойти к директору школы. Мы просили убедить других родителей перестать раздувать скандал и оградить нас и наших детей от нападок. Директор с пониманием кивал, а через несколько дней, еще до официального ответа нам, решил столкнуть лбами «довольных» и «недовольных» родителей, пригласив всех на собрание.

«К ПСИХИАТРУ ЕЕ!»

Руководству школы очень хотелось, чтобы те, кто написали жалобы, а также все остальные усомнившиеся в воспитателях, наконец, открыли свои лица негодующей общественности. И что уж совсем удивительно, на собрание позвали вторую воспитательницу, оставшуюся работать в нашей группе. Кстати, дети рассказывали, что она видела, как моей дочке заклеили рот скотчем. Видела и не заступилась. А один ребенок и вовсе сказал, что это она заклеила моей дочке рот.

- Наше служебное расследование близко к завершению, как видно по полученным данным, правда - на стороне воспитателей, - заявил директор, при этом не раскрыв никаких результатов проверки. - Давайте лучше поговорим о том, что привело к такой ситуации и как нам дальше жить!

- Если есть возможность на ровном месте без основания писать жалобы, то они могут писаться каждый день! Сегодня не покормили, завтра избили, потом кирпич на голову уронили, и у вас постоянно будет разделение группы, кто «за», кто «против». Как вы дальше будете вместе существовать в этой группе? – заметил юрисконсульт школы.

Родители, чьих детей эта история не коснулась, только того и ждали.

- Нам бы эту маму отправить на психиатрическое освидетельствование! Очень много вопросов, почему она написала заявление на воспитателей. Некоторые психиатрические диагнозы могли бы это объяснить! – предположила одна мама. Родительский ку-клукс-клан набирал обороты.

А другая родительница припомнила наш с ней разговор о наказаниях, применяемых в детсадах в советское время. Я ей рассказала, что, например, у нас в саду хулиганивших детей во время тихого часа голыми (в трусах и в майках, естественно) сажали на стул в группе. Однажды так наказали и меня. Мне было ужасно стыдно и обидно вот так сидеть. Но это все же лучше, чем скотч.

- Да у этой мамы психологическая травма детская! Ее голой на стул сажали, вот и сочиняет! Надо защитить воспитателей от таких неадекватных людей! – кричала на собрании моя собеседница.

Кстати, как нам рассказала заведующая садом, «стул наказаний» - единственное, что разрешено применять в дошкольных учреждениях, чтобы утихомирить непослушного ребенка. Есть такой стул (с жесткой неудобной спинкой) и в нашей садовской группе, правда, сажать на него разрешено лишь полностью одетых детей.

Одна из мам сообщила, что работает в судебной экспертизе в области сексуальных преступлений.

- Детей до 5 лет мы не привлекаем в качестве свидетелей к судебным разбирательствам, они не могут описать, кто что сделал и кто куда пошел, - рассказала она.

«В ТРИ ГОДА НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ СКОТЧ»!

Чтобы окончательно убедить всех присутствующих в том, что воспитателей оклеветали, на собрание пригласили родителей ранее водивших детей в нашу группу.

- У нас был мальчик, который во время тихого часа дурниной орал на весь детский сад «помогите!». Так наши воспитатели на руках весь тихий час укладывали этого ребенка спать! Что, за 2 года воспитателей так переклинило?! О каком скотче может идти речь?! – возмущалась одна из мам.

- Вся эта история – либо пиар, либо тешенье самолюбия за счет других людей! Уважаемым людям всю карьеру, всю жизнь хотят смешать с дерьмом! С таким хамством родителей надо бороться через суд! - вторила ей другая мама под общие аплодисменты.

Юрисконсульт школы рассказал, что советовался к криминалистом, и, мол, тот очень удивился, что дети в 3-4 года знают, что такое скотч. «Если группа детей легко бравирует словом скотч, значит, скотчем пользовались у них дома», - заключил криминалист. Конечно, мы пользуемся дома скотчем. И наши дети прекрасно знают, что это такое. Можно подумать, они заявили, что знают, что такое обрез или пневматика.

А воспитательница заговорщически поделилась с родителями, что моя дочь на занятиях в группе режет скотч гораздо лучше, чем бумагу.

- Честно, мне это не нравится! – заметила педагог, видимо, намекая на то, что у нас дома со скотчем проводятся какие-то эксперименты. Она, наверное, забыла, что не далее как осенью нас попросили принести в сад поделки из пуговиц. Так вот лично мы прикрепляли пуговицы на картон с помощью двустороннего скотча. Я научила дочь отрезать скотч, и в конце она уже весьма ловко справлялась с этим заданием. А еще мы скотчем заклеиваем на даче коробки с овощами и фруктами для транспортировки, и дочь не раз помогала в этом бабушке. При этом до посещения детского сада ребенку почему-то ни разу не приходило в голову, что скотчем можно заклеивать рот!

Завершая собрание, директор предложил собравшимся согласиться на установку в группе видеокамер (для этого нужны подписи всех родителей).

- Зачем нам следить за детьми?! Побойтесь бога, я вас умоляю! Я против того, чтобы моего ребенка снимали! – тут же возразил один из пап.

О ДЕТЯХ И НЕ ВСПОМНИЛИ

Жестокое обращение с детьми в садах, увы, не редкость. В прошлом году в другом садике нашего района воспитатель пенсионного возраста с внушительным стажем накинулась на ребенка в ясельной группе. Судя по полученным травмам (царапины в области груди, растяжение шеи) ребенка трясли за грудки. К тому же малыша еще напичкали успокаивающим. Из группы мама выносила ребенка на руках, идти сам он не мог. Полгода в этом деле разбиралась прокуратура. В итоге воспитателя и директора школы уволили. Но уголовное дело так и не возбудили – не было ни записей с видеокамер, ни свидетелей истязания ребенка. А вот реакция родителей даже в том, совершенно вопиющем случае, была точно такой же, как и у родителей из нашей группы. «Вы нам свинью подложили! Нашим детям с этим воспитателем было хорошо, их не обижали!» - заявили они маме пострадавшего ребенка.

Родители, вынужденные защищать своих детей, попадают в театр абсурда. С их малышом что-то произошло, они не спят ночами, не знают, куда бежать, к кому обратиться, а против них вдобавок поднимается народное ополчение. Незаслуженно, бездоказательно обвинять педагогов в жестоком обращении, конечно же, недопустимо. Тогда с нашими детьми просто некому будет заниматься. Но ведь и замалчивать рассказы детей, правдоподобность которых к тому же подтверждена независимыми психологами, – не меньшее преступление.

Никто из нас не требовал воспитателей линчевать, мы просто хотели разобраться. Если бы нам сказали, что история со скотчем была шуткой или игрой, возможно, мы бы в это даже поверили. Потому что нам очень хотелось в это верить. Но ответов на свои вопросы мы так и не получили. И самое удивительное: за все это время о наших детях никто и не вспомнил.

Воспитателям и их защитникам нужно было скорее изгнать нас из группы, вернув все на круги своя, а руководству – не дать очернить репутацию учреждения. А, может быть, было бы правильнее, если бы заслуженные педагоги вместо того, чтобы спрашивать у родителей «да что с вами такое?!» и указывать на дверь, для начала попытались бы разобраться «а что же такое с детьми?». И если бы директор школы вместо того, чтобы позволять прилюдно оскорблять «жалобщиков», сказал: «Беспокойство родителей нам понятно, но вину воспитателей мы не признаем. Теперь давайте подумаем, как вместе помочь детям, завязанным в этом конфликте!». Вместо этого больше 20 родителей, посетивших собрание, час слушали выступления на тему «дети врут!». А как они отреагируют, если когда-нибудь их ребенок расскажет им историю, подобную той, что мы услышали от наших детей? Закроют на это глаза? Ведь жутко компетентные люди им сказали «не верить!».

К тому же эти родители теперь хорошо понимают, что бывает с «недовольными». Став участниками или просто свидетелями травли в отношении нас, они вряд ли рискнут сами оказаться в роли объектов подобной травли. Потому что это очень страшно. И тогда возникает главный вопрос: а кем же мы хотим видеть наших детей? Теми, кому не верят собственные родители? Теми, кого травят и с чьей-то легкой руки превращают в изгоев? А может, мы хотим их видеть трудными подростками, у которых съезжает «крыша» от отсутствия поддержки в семье, злобы окружающих и собственного бессилия, и тогда они хватаются за оружие и вбегают в школьные классы, чтобы расправиться с учителями и другими учениками, как это было в Шадринске, Перми, Улан-Удэ?

Можно ли назвать наше общество здоровым, если даже в младшей группе детского сада ребенка и его родителей готовы сожрать живьем за то, что они посмели открыть рты в поисках ответов на свои вопросы?

PS: Руководство школы сообщило нам, что воспитатели прошли проверку на полиграфе. Но значит ли это, что педагоги действительно невиновны?

Продолжение следует...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Детский психолог Татьяна Ночкина: «Ребенку нужно верить!»

Когда дети маленькие и еще плохо говорят, проверить информацию можно только в игровой форме. Нужно проиграть ситуацию: например, положить среди прочих вещей скотч – «покажи мне его». Если ребенок вместо скотча берет тюбик с зубной пастой, значит, ситуация выдуманная. Но если ребенок дома всем куклам заклеивает рты, это говорит о том, что это было, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» детский психолог Татьяна Ночкина. - Такие инциденты часто происходят, когда у воспитателя какие-то проблемы, например, в семье. И как ни удивительно, подобные поступки зачастую совершают заслуженные, хорошие педагоги. Важно с воспитателем поговорить. Бывает, человек раз, и очнулся, понял, что позволил себе лишнее. Жестко предупредите, что вы предпримите, если подобное повторится. И главное, всегда прислушивайтесь к своим детям, верьте им!

Брошенный воспитателями клич о помощи быстро вышел за пределы детсада, распространившись по всему району. Всем сообщили, что воспитателей оклеветали какие-то неадекватные родители

Отклики наших радиослушателей:

«Камеры нужны в детсадах! Воспитатели бывают очень жесткими. Я сама работала няней, нагляделась. Детей жалко - они беззащитны перед злыми тетками. Не все дети обманывают, в основном они говорят правду. И, видя, как их обижают, друг другу сочувствуют, жалеют, это я сама видела», - Анна, Москва.

«В садике часто говорили: не съешь кашу, за шиворот вылью. Рот тоже обещали заклеить. Многие дети этого боялись, но все эти обещания были на словах», - Игорь, Волгоград.

«У нас в саду чего только не было, и есть насильно заставляли, и рот заклеивали: только не скотчем, а бумажкой на канцелярский клей – противный такой, но никакой психологической травмы, по-моему, ни у кого из детей не было», - Василий, Владимир.

Вместо послесловия

Справка «КП»: громкие истории, связанные с воспитанием детей при помощи скотча

- Старший воспитатель детского сада в поселке Шушенское Красноярского края на несколько часов заклеивала непослушным и активным детям рты скотчем, и под страхом наказания запрещала рассказывать об этом родителям. Свои действия она объяснила усталостью и плохим настроением. У воспитателя – 40-летний стаж работы, двое взрослых детей, есть внуки. Воспитателя отстранили от работы, возбудили уголовное дело.

- В Иркутске воспитатель во время еды заклеила рот скотчем трехлетней девочке. В это время в группу случайно заглянула другая воспитательница. Она рассказала обо всем заведующей, но та ограничилась лишь замечанием. Воспитателя уволили лишь после того, как родители девочки обратились в правоохранительные органы. Стаж воспитателя – 20 лет. Она объяснила, что заклеила ребенку рот всего на 2-3 секунды, потому что «при таком количестве детей нервы срывает».

- Воспитательница детского сада в Ангарске Александра Верхотурова разместила в соцсети фотографию ребенка с заклеенным скотчем ртом. Снимок она сопроводила комментарием со смайликами: «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя». Воспитательницу уволили. Свой поступок она объяснила игрой. Заведено уголовное дело.