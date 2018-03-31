2018-03-31T13:28:34+03:00
Звезды

Иван Охлобыстин рассказал о смерти своего ребенка

Актер, писатель, отец шестерых детей впервые признался, что в их большой семье с Оксаной Арбузовой могло быть больше малышей
Александр СТАСОВ
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Артист признался, что если судьба пошлет еще одного или двух детей он будет еще больше счастливАртист признался, что если судьба пошлет еще одного или двух детей он будет еще больше счастливФото: Евгения ГУСЕВА
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Сейчас в семье Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны Арбузовой растут шестеро детей - четыре дочки и двое сыновей. Вначале пара не думала, что станет многодетными родителями. Иван успешно снимался в кино, Оксана стала популярной актрисой после исполнения главной роли в фильме "Авария - дочь мента". После премьеры картины Иван и познакомился с Оксаной, влюбился с первого взгляда, но парой они стали только через пять лет - поженились через месяц после начала романа.

Глядя на веселые фотографии большой семьи, кажется, что все у них просто - появляется очередной ребенок, а родители все так же жизнерадостны и полны энтузиазма. Впервые в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия" Иван Иванович открыл зрителям печальные тайны своей семьи.

Иван в Оксану влюбился с первого взгляда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван в Оксану влюбился с первого взглядаФото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам актера, сначала они чуть не потеряли третьего ребенка - дочку Варвару. У малышки случилась асфиксия и месяц врачи боролись за ее жизнь. А вот шестого малыша спасти не удалось - он умер еще в утробе матери на втором месяце развития:

"Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны – она очень переживала", – откровенно рассказал Иван Охлобыстин.

Родители сильно горевали, особенно Оксана, но Бог помог семье, и вскоре у них появился шестой ребенок - сын Савва.

Иван впервые признался, что в их большой семье с Оксаной Арбузовой могло быть больше малышей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван впервые признался, что в их большой семье с Оксаной Арбузовой могло быть больше малышейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, артист признавался, что шестеро детей для них не предел, и если судьба пошлет еще одного или двух, они будут еще больше счастливы, хотя воспитание шестерых детей - серьезное испытание.

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«Это один из самых безбашенных, самых одаренных, самых экспрессивных, самых неукротимых персонажей в кинематографии… Я считаю, что это Александр Сергеевич Пушкин 21 века», – так об Иване Охлобыстине говорит его коллега Вадим Демчог (подробности)

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