Иван Охлобыстин рассказал о смерти своего ребенка

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-31T13:28:34+03:00

Артист признался, что если судьба пошлет еще одного или двух детей он будет еще больше счастлив Фото: Евгения ГУСЕВА

Актер, писатель, отец шестерых детей впервые признался, что в их большой семье с Оксаной Арбузовой могло быть больше малышей

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Сейчас в семье Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны Арбузовой растут шестеро детей - четыре дочки и двое сыновей. Вначале пара не думала, что станет многодетными родителями. Иван успешно снимался в кино, Оксана стала популярной актрисой после исполнения главной роли в фильме "Авария - дочь мента". После премьеры картины Иван и познакомился с Оксаной, влюбился с первого взгляда, но парой они стали только через пять лет - поженились через месяц после начала романа.

Глядя на веселые фотографии большой семьи, кажется, что все у них просто - появляется очередной ребенок, а родители все так же жизнерадостны и полны энтузиазма. Впервые в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия" Иван Иванович открыл зрителям печальные тайны своей семьи.

Иван в Оксану влюбился с первого взглядаФото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам актера, сначала они чуть не потеряли третьего ребенка - дочку Варвару. У малышки случилась асфиксия и месяц врачи боролись за ее жизнь. А вот шестого малыша спасти не удалось - он умер еще в утробе матери на втором месяце развития:

"Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны – она очень переживала", – откровенно рассказал Иван Охлобыстин.

Родители сильно горевали, особенно Оксана, но Бог помог семье, и вскоре у них появился шестой ребенок - сын Савва.

Иван впервые признался, что в их большой семье с Оксаной Арбузовой могло быть больше малышейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, артист признавался, что шестеро детей для них не предел, и если судьба пошлет еще одного или двух, они будут еще больше счастливы, хотя воспитание шестерых детей - серьезное испытание.

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«Это один из самых безбашенных, самых одаренных, самых экспрессивных, самых неукротимых персонажей в кинематографии… Я считаю, что это Александр Сергеевич Пушкин 21 века», – так об Иване Охлобыстине говорит его коллега Вадим Демчог (подробности)