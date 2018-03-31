2018-03-31T19:16:13+03:00
Общество

Суд арестовал совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова до 30 мая

Миллиардер подозревается в хищении более 2,5 млрд рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССовладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Так, миллиардера, подозреваемого в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении бюджетных средств, отправили под стражу до 30 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя на два месяца.

Как выяснилось в ходе заседания, совладельца «Суммы» подозревают в хищении более 2,5 миллиарда рублей. По данным следствия, значительная часть этих денег находится на офшорных счетах за границей.

Кстати, помимо Магомедова, фигурантами уголовного дела являются его родной брат Магомед Магомедов и экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов. Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, еще двое подозреваемых в причастности к преступной деятельности Зиявудина Магомедова в настоящее время скрываются в ОАЭ.

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