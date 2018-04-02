2018-04-02T12:49:54+03:00
Общество

Русский не сдается

Если мы не проведем реформу языка, он обойдется без нас
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Ради какой цели всем детям страны приходится забивать себе голову еще одним правилом, которых и так миллион?Ради какой цели всем детям страны приходится забивать себе голову еще одним правилом, которых и так миллион?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Русский язык я учил трижды. В школе само собой, на отделении журналистики, мудро развернутом при филологическом факультете, и сейчас, пока готовились с сыном к экзаменам в лицей.

Два месяца мы штудировали его в режиме набегов легкой кавалерии, а последние четыре дня сели и ломали безостановочно и методично, как Кенигсберг пушками.

Отвлекаясь только на математику, которая тоже вот-вот.

В школе ты учишь, потому что это придумали умные взрослые, в универе - потому что надо сдать и успеть туда, где музыка, девчонки и портвейн, а вот сейчас - учишь и руками разводишь.

В общем, вынужден замахнуться на святое, проявить себя вандалом и подрывателем устоев.

МАНИФЕСТ

Когда я приду к власти, я первым делом отменю спряжения. К чертовой бабушке. Это, конечно, варварство и все такое, но хватит это терпеть. Отменю половину пунктуации, все эти запятые в сложно-сочиненных, отягощенных однородными и прочее. Отменю о-ё в слове «медвежонок» и прочих.

Проведу радикальную чистку чередующихся гласных в корне, все эти хипстерские бер-бир, блест-блист. Живой язык давно стер их до состояния порошка.

Вот кому в мире надо, чтобы серебряный писалось с одним Н? Это отзвук чего-то давнего, благородного, непостижимого? Валентность серебра увеличится, если мы ему как всем вторую Н добавим? Кому это вообще нужно?

Ради какой цели всем детям страны приходится забивать себе голову еще одним правилом, которых и так миллион? Ради умозрительного «чтобы быть грамотным человеком»?

Я сходу назову сотню жизненных правил, которые в современном мире гораздо нужнее.

Кому нужен этот пуризм с ударениями, кроме тетеньки из программы «Говорим правильно» на радио «Маяк»?

Вот зачем нужно упорно вдалбливать, что правильно «слИвовый», если вся страна говорит «сливОвый»? Почему надо говорить «жалюзИ», на том основании, что это французское слово? «Жалюзи в Новогиреево» ни разу не французское слово, и уже никогда им не будет. ОбеспЕчение, вручИт, налитА - язык давно их перемолол, а учебник нет.

Споры о роли Сталина в истории затихнут быстрее, чем о том - не зашквар ли в слове «творог» делать ударение на оба слога.

Все эти «баловАть, но балОванный» - исключительно хлеб для репетиторов и создателей сайтов грамоты, чтобы сбоку размещать трехкопеечную рекламу этих же самых репетиторов.

Смешно, но это как раз тот случай, когда строгость закона компенсируется его всеобщим неисполнением.

Русский язык - это, конечно, наше достояние, богатство и главная скрепа страны и русского мира, но беречь его - это не значит выставить с двух сторон по злой собаке со словарем Ожегова в зубах. Это еще и не давать ему превратиться в мертвый, наподобие церковно-славянского, когда язык вроде есть, а понимать его желающих нет.

Кто ни разу в сообщениях не писал слово «щас», пусть кинет в меня камень.

Товарищи ученые, граммар-наци, охранители слова «кофе» в мужском роде, знаете, что будет, если вы не отступите?

Через 10-15, самое большое 20 лет вы все умрете кучкой белоэмигрантов, тоскующих по пропадающей вдалеке России, а народ и язык пойдут дальше, своим путем.

Вы будете возмущаться варварами, смеющими говорить «тортЫ», а они будут писать «превед» и правила эти все равно не выучат.

И они возьмут свое.

Потому что это жизнь.

PS Вот жалко, что экзамены у них весной. Были бы на полгодика пораньше, я бы с такой программой набрал голосов больше, чем Грудинин.

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