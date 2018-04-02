2018-04-02T13:36:02+03:00
Общество

Борис Гребенщиков: Сталин, как и Ленин – палач

Что думают о заявлениях лидера «Аквариума» писатели Лимонов и Прилепин
Роман ГОЛОВАНОВ
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Гребенщиков танком прошелся и по основателю СССР, и по победителю во Второй Мировой войнеГребенщиков танком прошелся и по основателю СССР, и по победителю во Второй Мировой войнеФото: Олег ЗОЛОТО
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Бориса Гребенщикова в марте госпитализировали. А когда легенде русского рока полегчало - он дал интервью журналисту Андрею Ванденко. Говорил лидер "Аквариума" о великом и вечном. Коснулся Сталина и Ленина.

- Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят: это время придет, - заявил музыкант в интервью ТАСС.

Так Гребенщиков танком прошелся и по основателю СССР, и по победителю во Второй Мировой войне.

- Почему такие вопросы задают рокеру? Ну откуда он может знать про Сталина? Это профанический взгляд обывателя, жалующегося на все на свете, - поделился с "КП" писатель Эдуард Лимонов. - Что бы кто ни говорил, наша страна в 1945-м году победила Германию. Наши солдаты взяли Берлин, а их верховным главковерхом бл Сталин. Сейчас нет уверенности, что наш национальный коллектив способен на такой подвиг. Потому Гребенщикову нужно или помолчать, или скромно отвечать, что он не способен дать оценку столь великим личностям Российской истории.

С одним большим русским писателем согласен другой его коллега.

- Нечто подобное Борис Борисович говорил давным-давно. Он написал много хороших песен, при том быть очень умным человеком не обязан, - рассказал "КП" писатель Захар Прилепин. - Сейчас начнут поливать его помоями, но в чем прикол? Человек вышел из комы, давайте не будем его трогать. Масса людей - не поклонники Сталина и Ленина. Они просто с уважением относятся к своей истории. Делают выводы из ее трагедий и побед. Ленин хотел отменить все сословия, сделал равными все национальности, дал права женщинам, отменил детский труд. Гражданская война в России - "заслуга" мировых демократий, устроивших масштабную интервенцию и завалившихи оружием маргинальные белогвардейские течения. Гребенщикова учить этому поздно...

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