«Скрипаля отравили… гречкой» - сообщила британская газета Sun от 1 апреля

СЕГОДНЯ 14:50 2018-04-02T15:02:50+03:00

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Главная жёлтая газета Великобритании Sun выдала сенсацию: оказывается, месяц назад английский шпион Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери… гречкой. По версии журналистов, 66-летний агент очень любил родную еду и велел дочери Юлии (как раз вылетевшей к отцу из Москвы за день до покушения) привезти пакет гречневой крупы. Но та достать «лакомство» не успевала и переадресовала просьбу подруге, которая также направлялась в Лондон. Имя этой девушки не сообщается - известно лишь, что она работает в «крупной российской медицинской компании».

Что было дальше? Правильно: в пачке гречки оказался нервно-паралитический яд, Скрипаль-старший по сей день пребывает в коме, а Скотленд-ярд допрашивает загадочную отравительницу. Видимо, очередная «супершпионка в юбке» оказалось настолько глупа, что, убрав Скрипаля, до сих пор сама не догадалась убраться с «вражеской территории». Но для среднего западного читателя всё логично и хорошо знакомо: «рука Кремля», яд в гречке, русская девушка-суперагент (типа Наташи Романофф из американских комиксов)… Единственная проблема - опубликована сия новость в международный день дурака, 1 апреля.

- Хотелось бы понять, что это было: выдумка в погоне за тиражами - или реальный слив информации из британских спецслужб? Но в обоих случаях такая статья много говорит об «уровне» журналистики в Sun. Можно же было проконсультироваться с экспертами и узнать, что токсичные вещества, которыми якобы отравили Скрипалей, нельзя просто так перевезти в крупе, - полагает политолог Антон Хащенко.

Похоже, в погоне за сенсациями с русофобским угаром островитяне совсем потеряли берега. Интересно только, что дальше? Завтра они напечатают, что по улицам Солсбери мимо дома Скрипаля на велосипеде проезжал медведь в будённовке, а на спине у него болтался вещмешок из ватина с надписью «Himicheskaya ugroza»? А между тем на основании таких «доказательств» Лондон продолжает обвинять в химатаке Россию, Запад и Москва обмениваются высылками дипломатов, эксперты всерьёз обсуждают возможность обмена ударами между РФ и НАТО. И вот это уже совсем не смешно.

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Чем грубее в Лондоне действуют в отношении России, тем более жесткий ответ получают с нашей стороны и, почему-то, всегда удивляются такой реакции. Напомним, из-за «дела Скрипаля» (отравление британского шпиона и его дочери нервно-паралитическим ядом) Королевство выдворило 23 наших дипломата, бездоказательно обвинив нашу страну в химической атаке. (подробности)