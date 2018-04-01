Россия направила Великобритании 14 главных вопросов по "делу Скрипаля"

СЕГОДНЯ 15:20 2018-04-01T15:36:56+03:00

Москва потребовала объяснить, имеются ли у Великобритании вещества, с помощью которого был отравлен перебежчик и разрабатывали сами англичане подобные субстанции? Фото: REUTERS

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Чем грубее в Лондоне действуют в отношении России, тем более жесткий ответ получают с нашей стороны и, почему-то, всегда удивляются такой реакции.

Напомним, из-за «дела Скрипаля» (отравление британского шпиона и его дочери нервно-паралитическим ядом) Королевство выдворило 23 наших дипломата, бездоказательно обвинив нашу страну в химической атаке. Россия ответила быстро и жестко — сначала выдворила такое же число британцев, а в субботу просто «предложила паритет». Оказывается, что все эти годы у нас в отношениях наблюдался дисбаланс — сотрудников британского посольства в Москве было на 50 человек больше, чем наших дипломатов в Лондоне. Теперь этой полусотне дипработников королевства придется вернуться обратно на родину.

Королевство выдворило 23 наших дипломата, бездоказательно обвинив нашу страну в химической атакеФото: REUTERS

Межу тем, накануне Лондон предпринял действие, которое до сих пор вызывает недоумение. Правоохранительные органы королевства провели досмотр самолета «Аэрофлота», который готовился к рейсу Лондон-Москва. Потом уже британское МВД заявило, что это была «рутинная процедура» в рамках борьбы с нелегальным оборотом наркотиков и оружия. Правда, до этого момента не было известно ни об оном примере такой «рутинности» в Хитроу.

После этого наш МИД опубликовал вопросы к властям Великобритании по ситуацию с отравлением Скрипаля. Эти 14 пунктов (подробнее - см. ниже под рубрикой «Дословно») были переданы в форме дипломатических нот Лондону и Парижу, так как Франция, как выяснилось накануне, тоже была допущена по каким-то причинам к расследованию инцидента в Солсбери.

Покушение на Сергея Скрипаля вызывает с каждым днем все больше вопросовФото: REUTERS

Москва потребовала объяснить, имеются ли у Великобритании вещества, с помощью которого был отравлен перебежчик и разрабатывали сами англичане подобные субстанции? А если нет, то как правоохранительные органы смогли определить саму отраву и ее российское происхождение и практически сразу же ввести антидот? Кроме того, у российского МИД есть вопросы и по поводу отсутствия у консульских работников доступа к Юлии Скрипаль, хотя она является российской гражданкой. Не меньше удивления вызывает и привлечение к расследованию Франции. Нашим дипломатам не понятно, «какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?»

Будут ли ответы на эти вопросы? Посмотрим, но что-то подсказывает, что даже если Лондон них и отреагирует, то результатом станет опять красивая, но бессодержательная презентация (несколько дней назад в СМИ были опубликованы шесть слайдов, которые якобы доказывали причастность нашей страны к нападению на английского шпиона - хотя в документах были приведены лишь общие слова).

Есть вопросы и по поводу отсутствия у консульских работников доступа к Юлии Скрипаль, хотя она является российской гражданкойФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Думаю, что высылки могут продолжиться, но тут британцы должны понимать, что выгоняя дипломатов мы сокращаем и каналы коммуникации между странами, что еще больше ухудшает понимание интересов и потребностей друг друга, - сообщил «Комсомольской правде» профессор кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александр Михайленко. - Даже если британцы и выслали, как они заявляют, сотрудников наших спецслужб, тот нужно понимать один нюанс. Во все времена разведчики занимались большую часть тем, что изучали противника и помогали своему правительству понять, чего же действительно хотят власти "на той стороне". А тут мы рискуем остаться в таком положении, что вообще не будем понимать друг друга. Ситуация приобретает опасный оборот.

ДОСЛОВНО Вопросы России к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»: 1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории? 2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента? 3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане? 4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери? 5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании? 6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство? 7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования? 8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей? 9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях? 10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования? 11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО? 12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери? 13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»? 14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании? Вопросы России к Франции по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей»: 1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери? 2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери? 3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества? 4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей? 5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории? 6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов? 7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов? 8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери? 9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги? 10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?

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