Отлично сохранились: 5 звезд за 50, которые почти не стареют

СЕГОДНЯ 20:00 2018-04-02T20:43:18+03:00

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Мужчины уже устали жаловаться на то, что они видят все больше девушек, которых одна от другой не отличить. У всех губы, у всех скулы без комков Биша, у всех что-то с волосами (у кого шиньон, у кого умное или не очень наращивание), многие поработали над грудью, кто-то даже пошел резать себе ягодицы. Услуги косметолога, намного более доступные, чем нож пластического хирурга, и вовсе превратили половину дам «за 40-50» в женщин без возраста. Они все на одно лицо, им всем непонятно сколько лет.

Дамы, на которых мы посмотрим сегодня, при всем желании скрыть свой возраст не смогут. Его «сдает» Википедия. И они почти не стареют. Или делают это достойно.

Светлана Лазарева

Певица, популярная в 90-х, 24 апреля отметит (!) 56-летие, она уже на пенсии! Выглядит исполнительница хитов «Тельняшка» и «Лавочка» едва ли не ровесницей своей 21-летней дочери Натальи, которая, кстати, названа в честь Натальи Ветлицкой, своей крестной матери.

svetlanalazareva62 А вот моя любовь @she_said_meow , я люблю тебя . Как здорово , что у меня есть дочь!!! Вот он день любви тьфу, тьфу

Об этой артистке в последние годы успели забыть, но недавно она о себе напомнила - стала очень часто появляться на светских мероприятиях. Певица отдалась себя семье и воспитанию ребенка. Теперь дочь взрослая и мама может снова заниматься карьерой. Светлана Лазарева на удивление стройна. Секрет — безуглеводная диета. Певица призналась, что скинула не ней 15 килограммов.

Светлана Лазарева 24 апреля отметит свое 56-летие.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Салтыкова

Она тоже недавно разменяла пятый десяток — в мае отметит 52-летие. А лицо и фигура — прежние. Сложно поверить глазам, но это так. Ирина Салтыкова в далеком 95-м исполнила «Серые глаза» и сразу стала популярной. Прошло 23 года, а у певицы при росте 166 см все те же 52 килограмма. И есть она все, что хочет, но если калорийное, то только раз в день. Блондинке повезло с генетикой — у нее хороший обмен веществ. Ну и никуда без спортзала. Как ей удалось сохранить молодость? Салтыкова рекомендует чаще улыбаться, быть добрее и заниматься любимым делом, потому что все невзгоды и плохое настроение отражаются на внешности.

Певица Ирина Салтыкова на сцене, 1997 год. Фото Владимира Яцины /ИТАР-ТАСС/

irinasaltykova_official Фото Ольги Зиновьевой)

irinasaltykova_official Cala Portese-Spiaggia Dei Due

Ольга Дроздова

Одна из самых красивых российских актрис, жена такого же писанного красавца Дмитрий Певцова умудряется жить и не терять своей молодости и привлекательности. Ольге Дроздовой 1 апреля исполнилось 53 года. И она только хорошеет. Со склонностью к полноте актрисе повезло меньше. Поэтому на всех существующих диетах она уже пересидела. При этому среди любимых блюд Ольги — мясо и французский багет. Волосы у нее свои, хотя многие думают, что у нее парик. Дроздова признается, что делает химию, а остальное — от природы. Спортивные нагрузки она не игнорирует — занимается дома на беговой дорожке и использует любимый тренажер Мадонны виброплатформу.

Актриса Ольга ДроздоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяна Лютаева

Исполнительница роли Анастасии Ягужинской в «Гардемаринах» Светланы Дружининой — поразительной красоты женщина. Татьяне Лютаевой 12 марта исполнилось 53 года и она постаралась сохранить этот дар. Актриса и сегодня не перестает восхищать мужчин своей ослепительной внешностью. И это все благодаря работе над собой. Артистка, к примеру, сама убирает свой дом, моет посуду и прочее, но делает это в перчатках Всегда носит с собой увлажняющий крем по совету Софи Лорен. Разумеется, она не избегает косметических процедур таких как, к примеру, мезотерапия. В домашних условиях пользуется мылом с травами. Стройна благодаря плаванию, пробежкам и быстрой ходьбе. Диеты же не практикует.

tanialyutaeva Немного солнышка

Нужно ли сохранять высшим госчиновникам серьезные гарантии после их выхода в отставку.Обсудим с Николаем Стариковым. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

Вера Сотникова

Актриса и телеведущей уже давно за 50, ей 57 лет. Но она не растеряла своего шарма и притягательности. Вера Сотникова излучает здоровье и молодость. И все благодаря своим взглядам на жизнь. По мнению артистки, нужно почаще влюбляться во всех смыслах этого слова. Нервы беречь. И спать как 7-8 часов. Утренняя гимнастика в ее жизни обязательна. Также Вера любит многочасовые прогулки. Дополняет ее образ правильный макияж и стиль.

sotnikova4141 Когда была молодость, можно было примерить на себя любой образ. Сама удивляюсь... Чем-то здесь на Татьяну Самойлову похожа...#молодость#