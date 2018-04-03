Telegram не выдал ключи шифрования ФСБ. Ждать ли блокировки и что будет с мессенджером в России

СЕГОДНЯ 21:31 2018-04-03T21:36:25+03:00

Ждать немедленной блокировки не стоит, но и способ договориться пока не найден

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20 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ключей для расшифровки переписок ФСБ. Этот срок истекает 4 апреля, и если компания Павла Дурова не выполнит требование, ведомство имеет право обратиться в суд для блокировки мессенджера. Рассказываем, что изменилось за две недели и насколько велика вероятность того, что жители России в скором времени лишатся популярной платформы для общения.

В оспаривании иска отказано

23 марта Мещанский суд Москвы отказал в принятии коллективного иска пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконным требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере. 35 истцов посчитали, что действия российских спецслужб ставят под угрозу распространение конфиденциальной информации пользователей мессенджера и нарушают их права, гарантированные законодательством, в том числе право на неприкосновенность частной жизни.

Уточнение сроков передачи ключей

27 марта ФСБ России изменила приказ, по которому организаторы распространения информации (ОРИ) (в том числе и Telegram), обязаны предоставлять спецслужбам ключи шифрования. Если ранее конкретные сроки в документы прописаны не были, то теперь дать доступ необходимо “в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса”. Пока изменения в приказе не коснулись Telegram - 15 дней на выдачу ключей шифрования они получили еще 20 марта.

Три часа без Telegram

Событие, не имеющее косвенного отношения к конфликту российских ведомств и мессенджера - 29 марта Telegram на протяжении 3 часов 10 минут с неполадками работал на территории России, Украины и Белоруссии. Дуров отметил, что сбои в работе мессенджера вызваны перебоями с питанием серверов.

Павел Дуров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

“Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram. Работаем над починкой с нашей стороны, но многое зависит от того, когда владельцы дата-центра подключат питание”, - рассказал глава Telegram.

О том, как пользователи пережили 3 часа без любимого мессенджера, мы рассказывали здесь.

“Снисхождение” Telegram до чиновников

2 апреля глава международной правозащитной группы “Агора”, представляющей интересы Telegram в судах, Павел Чиков опубликовал скриншот письма, отправленного юристами мессенджера в Роскомнадзор в ответ на требование предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. В нем говорится, что у мессенджера нет технической возможности предоставить спецслужбам необходимые им данные.

“Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы”, - подчеркнул Чиков.

В Роскомнадзоре же заявили, что пока официального ответа от Telegram не получили.

СПЧ против блокировки

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в своем заявлении по поводу возможной предстоящей блокировки Telegram заявил, “что в данном случае речь идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, что само по себе не может не вызывать озабоченность, но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства”.

Кроме того, группа членов СПЧ подготовила открытое заявление к Роскомнадзору и ФСБ, в котором попросила госструктуры воздержаться от блокирования мессенджера и разработать другие способы получения доступа к личным перепискам пользователей, которые бы не противоречили законодательству.

Что дальше?

Как видим, за две недели конфликта российских ведомств с Telegram не изменилось ровным счетом ничего. Стороны не желают отступать от своих изначальных позиций, и 4 апреля Роскомнадзор сможет обратиться в суд с требованием начать процедуру блокировки мессенджера из-за неисполнения его руководством требований спецслужб. Однако неясно, сколько по времени займет процедура блокировки и начнется ли она вообще. Одно можно сказать точно - в ближайшее время Telegram в России не заблокируют. И вот почему:

Если Роскомнадзор обратится в суд и он разрешит блокировку Telegram, компания сможет подать апелляцию по факту данного решения. Она в любом случае должна быть утверждена.

Когда Апелляционная комиссия утвердит решение, Роскомнадзор может направить мессенджеру второе предупреждение (с требованием предоставить необходимые данные; по измененному приказу - в срок до 10 дней).

И только когда Telegram опять откажется выполнять требование властей, действительно может начаться его блокировка. А ее сроки и формы на данном этапе пока остаются туманными.

О том, как можно продолжать пользоваться Telegram в случае его блокировки, мы рассказывали подробно здесь.