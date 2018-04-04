2018-04-03T23:47:59+03:00
Спорт

Мадридский "Реал" разгромил "Ювентус" 3:0 в первом четвертьфинале

Героем поединка стал Криштиану Роналду, дважды забивший Буффону. Именно португалец сделал результат матча Ювентус - Реал
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный герой первого четвертьфинала - Криштиану Роналду.Главный герой первого четвертьфинала - Криштиану Роналду.Фото: REUTERS
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Во вторник, 3 апреля, футболисты туринского "Ювентуса" сыграли первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Эта встреча стала одной из первых на данной стадии турнира. В прошлом сезоне команды играли между собой в финале Лиги Чемпионов, а теперь же жребий свел два клуба в более раннем раунде. Однако равной битвы соперников не получилось.

Уже на 3-й минуте после ошибкив обороне туринского клуба Криштиану Роналду открыл счет в матче. Этим ударом он установил новый рекорд - в 10 подряд играх Лиги Чемпионов он забивает голы. То есть буквально в каждой игре "Реала" этого розыгрыша ЛЧ имеются голы Роналду. И до конца первого тайма положение на табло никак не поменялось. "Ювентус" очень сильно пытался отыграться и забить ответный гол, но хороша была оборона во главе с вратарем Кейлором Навасом. Но что же началось во втором!

64-я минута - после нескольких подряд опасных атак Данни Карвахаль делает подачу с фланга, все защитник "Ювентуса" стоят на своих позициях. Вроде бы никакой ошибки нету. Но мяч летит прямо к Криштиану Роналду и португалец взмывает вверх и ударом через себя посылает мяч в ворота Буффона. 2:0 и кажется что теперь все вопросы сняты. Спустя 8 минут Роналду делает передачу на Марсело, который устанавливает окончательный счет. После гола бразильского защитника "Реала" "Ювентус" разгромлен на своем поле. Испанский гранд победил со счетом 3:0 и через неделю ответная игра в Мадриде, похоже, превращается в пустую формальность.

К слову, через пару минут после второго гола Роналду "Ювентус" доиграл матч в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Пауло Дибала. А вот в ответном поединке за "Реал" не сможет сыграть получивший лишнюю желтую карточку Серхио Рамос.

Второй матч этого противостоянияпройдет 11 апреля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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