В «Лефортово», где сидят братья Магомедовы, горячей воды нет, как и 130 лет назад

СЕГОДНЯ 01:12 2018-04-04T01:15:44+03:00

Магомед: - Выйду на волю, я сказал, сделаю в СИЗО спортзал! Зиявудин: - Поддержу со всех сторон. Но, может, сразу стадион? Фото: REUTERS

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- Не ожидали, что в камерах воды горячей нет! - жаловались братья-миллиардеры Магомедовы, угодившие в «Лефортово» за хищения. Как мы уже писали вчера, бизнесмены, к своему удивлению, обнаружили, что в СИЗО нет тренажеров, книг и журналов на иностранных языках и прочих благ цивилизации.

Понятно, что тюрьма не курорт, но все же есть какие-то элементарные вещи, касающиеся, например, гигиены. А в «Лефортово» все, как было 130 лет назад, так и осталось: горячей воды нет, толчок тут же, в камере, за хлипкой перегородкой.

И правда, почему так?

СИЗО «Лефортово» (изолятор № 2 ФСИН РФ) основан еще в 1881 году как военная тюрьма содержания нижних чинов, осужденных на короткий срок. И хотя здание с того времени несколько раз перестраивалось и достраивалось, все равно оно сильно устарело.

На вопросы об условиях содержания заключенных ответил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, не раз бывавший в «Лефортово».

1. Почему в камерах только холодная вода?

- Одна из самых основных проблем - в камерах нет и никогда не было горячей воды. Провести ее туда отказывались из-за конструктивных особенностей здания. Администрация не сильно на этот счет переживала, однако мы вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой добились того, что сейчас идет ремонт. Воду обещают дать к началу следующего года. Ждем.

2. Можно ли изолировать туалет?

Камеры все однотипные - двухместные, площадью 7,8 квадратного метра (см. схему). Братьям Магомедовым в таких рамках вдвойне неуютно, они спортсмены, каждый ростом под два метра. В камере одно большое окно с решеткой, светлые стены, две кровати. Умывальник и унитаз отделены полустенком около метра высотой.

- Это еще одно из нарушений, с которым мы боремся, - несоблюдение условий приватности. Тем более в таком тесном помещении. Ладно еще сосед, который может отвернуться, но ведь и сотрудники ФСИН в любой момент могут заглянуть в смотровое окно, в двери. А вдруг застанут в неловкий момент? Очень некомфортно и тем и другим. Ни в одном другом изоляторе Москвы такого нет, чтобы заключенные ходили в туалет друг у друга на глазах. Но сейчас в «Лефортово» идет масштабный ремонт. Обещают, что в отремонтированных камерах туалеты будут изолированные.

3. А точно баня положена раз в неделю?

По правилам внутреннего распорядка, который одинаков во всех СИЗО Москвы, банный день не может быть реже одного раза в неделю. Но чаще - пожалуйста.

- В «Матросской Тишине» и по два-три раза за неделю отводят подследственных помыться. При этом там в камерах есть горячая вода, можно какие-то элементарные гигиенические процедуры ежедневные делать. Особенно летом, когда жарко. В «Лефортово» же ни того, ни другого, ни третьего. По моему мнению, «Лефортово» один из самых некомфортных изоляторов.

4. Что со спортзалом?

- Отсутствие спорта - одна из самых популярных жалоб содержащихся в «Лефортово». Вот братья Магомедовы первым делом про спортзал начали спрашивать и сильно расстроились, узнав, что его нет. И сколько мы ни пишем во ФСИН - эффекта пока ноль. В ближайшее время вряд ли что-нибудь изменится.

Причина - администрация изолятора слишком беспокоится о безопасности. Мало ли что там произойдет в спортзале, где гантели и прочие железки.

- Плюс это дополнительные неудобства с перемещением заключенных по СИЗО. При этом во всех других заведениях ФСИН спортзалы есть и многие заключенные ходят туда заниматься. И хотя это нечасто, не каждый день - может, раз в неделю или даже реже, - но все равно лучше, чем ничего. К тому же в спортзалах есть душ, а значит, дополнительная возможность для людей помыться. В «Лефортово» не очень хотят со всем этим возиться.

5. Как общаться с родственниками и получать необходимые вещи?

Здесь нет интернет-магазина. В других изоляторах в коридорах стоит специальный компьютер, и можно заказать не только все самое необходимое, но даже комплексные обеды из ресторана. В «Лефортово» же заказы собирают на бумажках и передают в местный ларек, ассортимент в котором значительно меньше, чем в сетевом магазине ФСИН. Не налажена даже работа системы ФСИН-письмо. Это когда все послания заключенных, написанные от руки, сканируются и отправляются родственникам по имейлу. Ответ также распечатывается с электронной почты.

- Во всех СИЗО такая система есть, кроме «Лефортово». Так что здешним сидельцам приходится все писать по старинке, отправлять Почтой России и ждать ответа по 2 - 3 недели вместо 2 - 3 дней.

Кстати, в одном из интервью супруга экс-губернатора Никиты Белых, который содержался в «Лефортово» на время суда и следствия, рассказывала «КП», что они наладили оперативную связь с помощью соцсети. И за год написали друг другу больше 2000 сообщений. В какую сумму обошлась им эта переписка, она не уточнила.

В камере есть холодильник и телевизор - не плазменный, конечно, а самый простой. Но каналы ловятся очень плохо, три основных есть и то еле-еле видно. Сейчас, правда, занялись проведением антенны. Зато на свежую прессу подписку можно оформить без проблем. Кстати, в «Лефортово» «Комсомолка» очень популярна.

Планировка камеры.

ВИП-ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

«Лефортово» знаменит своими сидельцами. Сюда отправляют арестованных по громким делам, связанным с коррупцией, мошенничеством в особо крупных размерах, терроризмом. Здесь сидели экс-губернатор Кировской области Никита Белых, бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов (остается здесь уже больше года), экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и экс-глава Удмуртии Александр Соловьев (отправлен под домашний арест, но пробыл в «Лефортово» несколько месяцев).