«Комсомольская правда» нашла человека, который раскрыл схему крупных хищений в корпорации «Сумма»

СЕГОДНЯ 19:20 2018-04-02T19:43:10+03:00

Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в Тверском суде. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Еще четыре года назад он обнаружил махинации на объектах миллиардеров Магомедовых [видео]

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«ЭТО НЕ КАКИЕ-ТО ОДНОРАЗОВЫЕ АКЦИИ»

В ФСБ и МВД России продолжают расследовать резонансное дело корпорации «Сумма». Напомним, в минувшую субботу Тверской суд Москвы арестовал гендиректора компании миллиардера Зиявудина Магомедова, его старшего брата, заместителя и экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, а также бывшего руководителя компании Интекс, входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Перед тем, как посадить влиятельных бизнесменов за решетку, правоохранители полгода прослушивали все телефонные разговоры братьев Магомедовых и отслеживали их интернет переписку.

Новость яростно обсуждается в сети. Большинство спорящих не верит, что это результат планомерной работы правоохранительных органов: собрали улики - задержали. Не все так просто, говорят они. Зиявудин Магомедов учился на экономическом факультете МГУ вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем, они поддерживают отношения. А чей зам Дворкович? То-то и оно. Мол, не стройте иллюзий, это всего лишь борьба кланов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645460" frameborder="0"></iframe> Братья Магомедовы оказались в одном СИЗО.В субботу утром 31 марта общественности стало известно об очередном громком аресте. Тверской суд Москвы отправил в изолятор богатейших людей России - бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых

В КРЕМЛЕ НЕ СТАЛИ ОТМАЛЧИВАТЬСЯ

«Это, скорее, такие политологические пересуды, давайте все-таки оставим это политологам и, конечно же, мы не можем принимать участия в таких обсуждениях», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил: «Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика»

«СКОЛЬКО ПРИВЕЗЛИ — НИКТО НЕ ФИКСИРОВАЛ »

«КП» нашла человека, который еще в 2014 году обнаружил, что на объектах, подконтрольных группе «Сумма», творится что-то неладное. Это Илья Шуманов, заместитель гендиректора международной антикоррупционной организации «Транспэренси Интернешнл России».

- В 2013 году в Калининграде группа компаний "Сумма" (точнее, входящая в нее компания «Глобалэлектросервис») начала подготовку стройплощадки для возведения стадиона «Балтика Арена» к чемпионату мира 2018 года, – рассказал нам Шуманов. – Мы решили исследовать качество песка. Почему? На всякий случай. Никого не ставили в известность, взяли пробы, провели независимую экспертизу. И выяснили, что в песке слишком много суглинка. Это значит, что вода не будет уходить в грунт, будет застаиваться на поверхности, что может привести к затоплениям, разрушению строительных объектов. Тем более и местность там болотистая, и так много влаги. И второе, что мы выяснили — в месте разгрузки песка не было весов. То есть, сколько привезли — этого никто долгое время не фиксировал. Был такой министр строительства Калининградской области Амир Кушхов — он допустил приемку товара ненадлежащего качества.

Заместитель гендиректора международной антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.Фото: YouTube

РАССЛЕДОВАНИЕ ШЛО МЕДЛЕННО, ПОКА НЕ СМЕНИЛСЯ ГУБЕРНАТОР

Как сообщала «КП» в прошлом году Кушхов был арестован. Вместе с ним - замглавы регионального управления капстроительства области Сергей Трибунский и замгендиректора «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Глава компании Эльдар Нагаплов успел уйти в бега и сейчас находится в розыске.

- Поначалу расследование шло не очень активно, - вспоминает Шуманов.

Активизировалось же оно после того, как в регионе был назначен новый губернатор — Антон Алиханов. На тот момент ему было 32 — самый молодой из руководителей такого ранга.

- Говорят, что «Сумма» пыталась решить свои вопросы через руководство федерального МВД, но не получилось, - говорит Шуманов.

Чем владеет группа компаний "Сумма"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПО ПИТЕРСКОМУ СЧЕТУ

Интересно, что группа принимала участие в строительстве еще одного стадиона - «Санкт-Петербург», на Крестовском острове в северной столице. И, скорее всего, там была использована аналогичная схема.

— На объекте работала компания Интэкс, руководитель которой также арестован вместе с братьями Магомедовыми, - продолжает Шуманов. - У них был подряд на 2,3 млрд руб. Нужно было намыть на острове под стадионом дополнительно 16 га. То есть увеличить его площадь. Выяснилось, что было вбито недостаточное количество свай, мало завезено песка, а тот, что имелся, был очевидно, не того качества, как требовалось. В результате уже сейчас происходит сползание песка в залив...

Предварительный ущерб по питерскому стадиону оценивается в 600 млн руб.

ПОРТ- ЗИЯВУДИН

Однако главный бизнес «Суммы» братьев Магомедовых — все-таки не строительство, а логистика. Многим это непонятно. «Ни разу не видели товары с названием этой компании, откуда же деньги?» - недоумевают читатели. Но вспомните популярную когда-то игру «Монополия»! Там среди самых доходных карточек были именно транспортные перевозки , морские и аэро порты. Так что братья знали, где деньги лежат. Жемчужина их транспортной коллекции — Новороссийский морской грузовой порт. Его контрольным пакетом Сумма» владеет на пару с Транснефтью.

- Некоторое время назад проходила информация о том, что братья Магомедовы собирались продать все или значительную часть своих акций зарубежному инвестору, - рассказал Шуманов.

В то же время получить пакет акций порта намеревалась и государственная компания Роснефть. Все-таки важнейший стратегический объект, здесь решаются не только экономические вопросы, но и вопросы безопасности страны. Отдавать это на откуп иностранцам? Особенно сейчас? Нет уж, извините-подвиньтесь. Так что не исключено, что именно стремление отодвинуть «Сумму» от государственно важных объектов и стало катализатором вялотекущего дела о хищениях.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ

Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и растрате.

Всего в деле 7 эпизодов.

- Хищение более 752 млн руб. при строительстве к ЧМ-2018 стадиона «Арена Балтика» в Калининграде

- Хищения в ходе работ по расширению Крестовского острова, связанных со строительством стадиона «Санкт-Петербург» также к ЧМ-2018.

- Недопоставка зерна с Украины по оплаченному контракту с Объединенной зерновой компанией(входит в группу «Сумма»).

- Махинации при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге

- подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС

- Эльгинского угольного месторождения

- Калининградского аэропорта «Храброво».

Всего по предварительным оценкам государству нанесен ущерб 2,5 млрд руб.

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Самое тяжкое из обвинений, предъявленных по делу «Суммы» - это организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Наказание - вплоть до пожизненного — если будет доказано, что организатор сообщества занимает высшее положение в преступной иерархии. Но и без статуса «вора в законе» присесть лет на 20 по этой статье вполне возможно.

Такое утяжеление сделано для того, чтобы не оставалось никаких шансов оспорить арест на время следствия. Ведь еще в ноябре 2011 года Верховный суд РФ запретил применять предварительный арест за «предпринимательские» преступления, к которым, как особо оговаривалось, отнесено и мошенничество при ведении бизнеса.

ПОЧЕМУ ЖЕ ЗА НИХ ВЗЯЛИСЬ?

Итак, у нас есть три версии низвержения бизнес империи:

- Качественная и планомерная работа правоохранительных органов «невзирая на лица и кошельки».

- Борьба олигархических кланов

- Зачистка владельцев важных стратегических объектов в интересах безопасности страны.

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