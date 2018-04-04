2018-04-04T15:05:58+03:00
Звезды

Глубоко беременная Светлана Лобода показала фото прозрачном платье

Даже большой срок не помешал певице надеть «голый» наряд
Ольга АНТОНОВА
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Говорят, что во второй раз станет мамой экс-солистка «Виа Гры» уже в конце маяГоворят, что во второй раз станет мамой экс-солистка «Виа Гры» уже в конце маяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Лобода держала интригу вокруг своей беременности до того момента, пока интересное положение уже невозможно было скрывать. Однако, появившись в начале марта на премии BraVо с округлившимся животом, исполнительница уже с радостью принимала поздравления от коллег. При этом Лобода официально не замужем и кто отец ребенка будущая мама решила умолчать.

Но тайна была недолгой, давно известно, что украинская поп-дива встречается с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об их романе заговорили в июле прошлого года, когда пара появилась вместе на фестивале «Жара» в Баку. И с тех пор пара жила на два города.

lobodaofficiallobodaofficial
Это был особенный день, а благодаря вашему платью, он запомнился всем, без исключения спасибо, Юленька @yaninafashion #блестящийнаряд#премияБраво#лучшаяпевица#лучшийальбом
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Сейчас Лобода вместе с дочкой и своей группой улетела в США, где в скором времени и планирует родить ребенка, но даже большой срок беременности не заставил певицу отказаться от работы. Накануне она опубликовала в своем инстаграме фото в голом платье, сквозь которого явно виден большой живот. Певица поблагодарила дизайнеров за то, что создали для нее такой красивый наряд, в котором она смогла блистать на очередной премии.

Правда, не все поклонники смогли оценить смелость будущей мамы. Телесное цвета белье, которое еле прикрывает большой живот больше выглядит как эпатаж, - сделали выводы поклонники.

Говорят, что во второй раз станет мамой экс-солистка «Виа Гры» уже в конце мая. Рожать она будет в элитной клинике в Лос-Анджелесе, и роды обойдутся звезде в три миллиона рублей.

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