Без ретуши: Екатерина Варнава снялась обнаженной
Несмотря на амплуа роковой и сексуальной красавицы, которое Катя Варнава активно эксплуатирует на шоу Comedy woman, в жизни она редко радует поклонников откровенными снимками. Звезда ТНТ даже перестала появляться на обложках мужских журналов. Поэтому когда накануне артистка опубликовала в своем инстаграме обнаженное фото себя любимой, поклонники сильно удивились. Приятно удивились, ведь, судя по фото, Варнава даст фору любой топ-модели: длинные ноги, красивая грудь, призывный взгляд. При том, что вся фотосессия оказалась настолько хороша, что даже автор снимков – фотограф Даниил Величко – не смог остановить свой выбор на каком-то одном снимке.
В комментарии к фото он отметил, что в последнее время его частенько начали упрекать в излишней ретуши, но так как он не является фотографом-документалистом, то использование фотошопа позволяет ему сделать акценты, чтобы точнее донести восприятие образа в целом. «Я в первую очередь, по крайней мере по образованию, художник, и я так вижу», — пояснил Величко.
В постскриптуме к своему посту он отметил, что на этих снимках, к неимоверному удивлению Кати Варнавы, ретушь практически отсутствует.
К слову, сама артистка не раз признавалась в интервью, что никогда не считала себя красивой. В детстве ее считали гадким утенком, зато за ней навсегда закрепился образ самой веселой девчонки.