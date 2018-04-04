2018-04-04T15:06:35+03:00
Звезды

Без ретуши: Екатерина Варнава снялась обнаженной

Звезда Comedy Woman приняла участие в эротической фотосессии
Ольга АНТОНОВА
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Сама артистка не раз признавалась в интервью, что никогда не считала себя красивойСама артистка не раз признавалась в интервью, что никогда не считала себя красивойФото: Иван ВИСЛОВ
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Несмотря на амплуа роковой и сексуальной красавицы, которое Катя Варнава активно эксплуатирует на шоу Comedy woman, в жизни она редко радует поклонников откровенными снимками. Звезда ТНТ даже перестала появляться на обложках мужских журналов. Поэтому когда накануне артистка опубликовала в своем инстаграме обнаженное фото себя любимой, поклонники сильно удивились. Приятно удивились, ведь, судя по фото, Варнава даст фору любой топ-модели: длинные ноги, красивая грудь, призывный взгляд. При том, что вся фотосессия оказалась настолько хороша, что даже автор снимков – фотограф Даниил Величко – не смог остановить свой выбор на каком-то одном снимке.

В комментарии к фото он отметил, что в последнее время его частенько начали упрекать в излишней ретуши, но так как он не является фотографом-документалистом, то использование фотошопа позволяет ему сделать акценты, чтобы точнее донести восприятие образа в целом. «Я в первую очередь, по крайней мере по образованию, художник, и я так вижу», — пояснил Величко.

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1-23-4-56-7-89-10? Лично я, не смог выбрать... Меня в последнее время частенько начали упрекать в излишней ретуши, так сказать, злоупотреблением фотошопом. В связи с этим, хочу пояснить: я не фотограф документалист, и самоцелью моего творчества, является не фиксирование действительности, а создание некого художественного образа, реальность, через призму моего внутреннего мира. Безусловно я прибегаю к ретуши, где - то больше, где - то меньше - насколько это необходимо в момент создания картинки, для того, чтобы точнее донести восприятие образа в целом. Если говорить проще, так уж сложилось, что я в первую очередь, по крайней мере по образованию художник - и я так вижу P.S.: к слову, на этой фотографии, к неимоверному удивлению @kativarnava - ретушь практически отсутсвует и вмешательство минимальное #mywork @kativarnava #photographer @dvelichko #daniilvelichko #producer @arhipovanatasha #proproduction @pro_production #makeup @elvirariabtseva_makeup #hair @fofastepbystep #hasselblad #comedywoman #loveis #екатеринаварнава #варнава
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В постскриптуме к своему посту он отметил, что на этих снимках, к неимоверному удивлению Кати Варнавы, ретушь практически отсутствует.

К слову, сама артистка не раз признавалась в интервью, что никогда не считала себя красивой. В детстве ее считали гадким утенком, зато за ней навсегда закрепился образ самой веселой девчонки.

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