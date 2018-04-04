Беременность Ольги Серябкиной: солистка группы Serebro выбирает имя сыну

СЕГОДНЯ 16:26 2018-04-04T16:49:56+03:00

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В российском шоу-бизнесе новый беби-бум: Светлана Лобода хвастается большим животом в «голом» платье, Ханна призналась, что ждет первенца, и кажется, к ряду будущих звездных мам присоединится и солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Новость о том, что она беременна певица спровоцировала сама – своим недвусмысленным постом в Instagram.

В разделе Stories аккаунта группы Serebro, который ведет сама Ольга, она спросила у поклонников.

"Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь», - заявила она на камеру.

Чуть позже она сделала даже отдельный пост на странице, в котором попросила назвать нелюбимые мужские времена.

olgas_serebro Я надеюсь, что я никогда не устану от ночного неба, от грозы, не устану смотреть, как сливки вырисовывают галактики в моем кофе. Этот мир уродлив. Я надеюсь, что я никогда не стану тем, кто больше не сможет замечать эти прекрасные мелочи. #serebro #molly #seryabkina

Конечно, поклонники тут же решили, что Ольга Серябкина уже в скором времени станет мамой и судя по всему уже знает пол ребенка. У звезды будет сын. Некоторые уже даже начали поздравлять артистку с грядущим пополнением. «У меня вопрос, к чему готовится Оля?», «Я, прежде чем назвать ребенка, тоже бы хотела знать топ плохих имен. Оля ждет ребенка. Действительно, зачем она спрашивает?» – написали поклонники в комментариях.

olgas_serebro С первым днём весны! пусть она принесёт вам лучшие моменты. #serebro #seryabkina

Отметим, что Ольга Серябкина обычно старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь. Не так давно она ходила на свидание с с певцом Олегом Майами, но чуть позже призналась, что ее сердце вновь свободно. Поэтому остается только гадать, кто может быть отцом ее будущего ребенка.