Беременность Ольги Серябкиной: солистка группы Serebro выбирает имя сыну
В российском шоу-бизнесе новый беби-бум: Светлана Лобода хвастается большим животом в «голом» платье, Ханна призналась, что ждет первенца, и кажется, к ряду будущих звездных мам присоединится и солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Новость о том, что она беременна певица спровоцировала сама – своим недвусмысленным постом в Instagram.
В разделе Stories аккаунта группы Serebro, который ведет сама Ольга, она спросила у поклонников.
"Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь», - заявила она на камеру.
Чуть позже она сделала даже отдельный пост на странице, в котором попросила назвать нелюбимые мужские времена.
Конечно, поклонники тут же решили, что Ольга Серябкина уже в скором времени станет мамой и судя по всему уже знает пол ребенка. У звезды будет сын. Некоторые уже даже начали поздравлять артистку с грядущим пополнением. «У меня вопрос, к чему готовится Оля?», «Я, прежде чем назвать ребенка, тоже бы хотела знать топ плохих имен. Оля ждет ребенка. Действительно, зачем она спрашивает?» – написали поклонники в комментариях.
Отметим, что Ольга Серябкина обычно старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь. Не так давно она ходила на свидание с с певцом Олегом Майами, но чуть позже призналась, что ее сердце вновь свободно. Поэтому остается только гадать, кто может быть отцом ее будущего ребенка.