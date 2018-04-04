Яна Рудковская : «Мой сын подтвердит, что его никто дома не бьет. И уж точно никто не сажает в темную комнату»

СЕГОДНЯ 19:20 2018-04-04T19:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Интервью Яны Рудковской телеканалу «Дождь» наделало много шума. В беседе с Натальей Синдеевой Яна рассказала, как воспитывает своего 5-летнего сына Александра Плющенко.

- Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча (так малыша зовут родители-Ред.). Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?- сказала «Дождю» Яна Рудковская.

Хейтеры тут же возбудились и начали строчить пакости, мол, малыш хочет шалить, а мама с ним слишком строга. Хотя всем прекрасно известно, что все олимпийские чемпионы с самого детства приучались к дисциплине и росли в строгости. Иначе бы и не стали тем, кем стали.

gnomgnomych С Днём Рождения , мамочка

К хейтерам присоединилась и западная пресса. К примеру, таблоид «Дэйли Мэйл» опубликовал статью, в которой Яну назвали миллионершей, которая бьет своего сына, чтобы он стал самым лучшим фигуристом планеты.

Зная Яну более десяти лет, могу точно сказать, что жестокость по отношению к детям — это не в ее правилах. Строгость — да. Но не более. В общем, наши западные коллеги попросту вырвали из контекста фразу, переиначили, чтобы поймать на этой заметке хайп. Мы дозвонились до Яны Рудковской, чтобы услышать от нее, что на самом деле она хотела сказать в этом интервью.

— Во всем мире спорта, от художественной гимнастики до фигурного катания, к детям применяется и кнут, и пряник. Просто никто никогда об этом открыто не говорил, - поделилась с «КП» Яна Рудковская.-

rudkovskayaofficial Ну что ,сегодняшний ньюсмейкер Саня @gnomgnomych ответил британской Daily Mail и всей западной прессе , а также к сожалению и российским СМИ о его жёстком воспитании, в легкой непринуждённой форме во время съёмочного процесса ) Скорей всего западным СМИ не знакомо , что Устами младенца глаголет истина ) , а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле ,и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум ,тем более по отношению к своим соотечественникам )

Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, безусловно, нужно, чтобы у детей был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень (ему показывают ремень), есть темная комната. Но это не значит, что Сашу бьют розгами и что он часами сидит в темной комнате.

Но у него нет вседоступности и вседозволенности. Он понимает, что если он будет, например, грубить тренеру, грубить няне, плохо относиться к людям, к сверстникам, то у него будет наказание. И он боится этого ремня, и он боится этой темной комнаты. Но при этом после того как у него есть какой-то запрет, мальчик хорошо тренируется, любит общаться. Более того, я планирую, чтобы в ближайшее время он дал интервью телекамерам. Ребенок не может врать, он подтвердит, что его никто дома не бьет. И уж точно никто не сажает в темную комнату. Но он знает, что такие методы будут, если он будет плохо себя вести. В спорте есть и кнут, и пряник. Это было всегда, есть и будет. И детей бьют чехлами и так далее. У нас же есть ремень, про который Саша знает. Этот ремень лежит в определенном месте. Саше этот ремень показывают, если он себя ведет неправильно. Пока ребенка еще пальцем никто не тронул. Более того, в академии фигурного катания Евгения Плющенко запрещено детей бить чехлами. Мои родители применяли силовые методы в воспитании. И я благодарна им за это, потому что у меня мозги встали на место.

Мои старшие дети тоже мне благодарны за воспитание. Они тоже знали, что есть чулан, есть ремень. У них тоже были страхи, что они что-то сделают неправильное: плюнут в няню, нагрубят. У них был запрет на то, чтобы плохо относиться к людям. Потому что особенно в обеспеченных семьях, где дети видят, что персонал за ними ухаживает, со стороны ребенка может проскользнуть повелительный тон. И после этого было сказано: если ты так себя будешь вести, сядешь в темную комнату. И это подействовало на моих старших сыновей. Испокон веков были различные методы воспитания, поэтому и существует поговорка: «И кнут, и пряник!» Именно поэтому в советское время у нас было больше всего олимпийских чемпионов, олимпийских медалей, больше порядочных людей и практически не было алкоголиков, наркоманов и тунеядцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яна Рудковская: «Меня упрекают за жесткость в воспитании сына, но это только начало спортивного пути»

Много шума наделало интервью Яны Рудковской, в котором она рассказала, как наказывает за шалости 5-летнего сына Александра Плющенко. (подробности)