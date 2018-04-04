Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра

СЕГОДНЯ 01:12 2018-04-03T21:57:53+03:00

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Еще год назад поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разыскали в интернете интересный снимок, на котором артисты запечатлены на Кипре с местным адвокатом Семеном Погосяном. Тогда и поползли слухи, что супруги купили на острове шикарный дом за 2 миллиона евро и получили гражданство Кипра. Максим Галкин эту новость опровергал.

- Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США?! - возмутился юморист. - Мне это неинтересно.

Впрочем, артиста можно понять: сложно привыкнуть, когда за каждым твоим чихом следят журналисты.

А недавно фанаты звездной пары обнаружили на просторах интернета свежие фото Аллы и Максима из Кипра. На сей раз - с 4-летними двойняшками Гарри и Лизой. Видео снято постояльцами одного из кипрских отелей, где известная семья остановилась на пару дней. Алла Борисовна была не по статусу скромна: вместе со всеми туристами отстояла приличную очередь на стойке регистрации отеля.

Местные риэлторы рассказали «КП»: Пугачева и Галкин взяли с собой на Кипр детей, поскольку их присутствие было необходимо для завершения некой бюрократической процедуры. А остановились артисты в отеле, потому как якобы их апартаменты пока нуждаются в ремонте.

Алла Борисовна стоит в очереди в кипрской гостинице. Дети звезды в этот кадр не попали: Гарри и Лиза играли в холле.Фото: Instagram.com

Мы решили уточнить эту информацию у адвоката Семена Погосяна.

- Да, они купили недвижимость на Кипре в мае прошлого года, - подтвердил Погосян, который, как выяснилось, вел эту сделку.

- Так они на самом деле получили гражданство Кипра?

- Ну конечно, получили, чего уже скрывать. На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. - Ред.), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети.

- Недавно Пугачева и Галкин снова приезжали на Кипр уже со своими детьми. Может быть, для того чтобы Гарри с Лизой тоже стали гражданами Кипра?

- Думаю, да. Сначала получают гражданство родители (спустя 3 - 6 месяцев после сделки и проверки документов. - Ред.), а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил.

alla_orfey Пугачева и Галкин взяли с собой на Кипр детей, поскольку их присутствие было необходимо для завершения некой бюрократической процедуры.

- Как думаете, зачем они решили инвестировать свои гонорары в кипрскую недвижимость? Только из-за гражданства? Или же они тут дом шикарный приглядели?

- Это не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре. Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам.

- Дом у них правда такой роскошный, как говорят? На берегу моря?

- Они купили квартиру. Лимассол (город на юге Кипра. - Ред.) растянут по побережью, 200 - 400 метров от моря - это не очень далеко.

- Большая квартира?

- Примерно 150 - 200 квадратных метров.

КСТАТИ

Кристина Орбакайте: Россия плюс Литва

В начале нулевых литовский паспорт получила и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Как известно, по отцу (артист цирка Миколас Орбакас) Кристина - литовка.

- Теперь смогу спокойно на гастроли в родную Литву ездить без визы, - объяснила журналистам артистка.

В 2009 году литовским паспортом обзавелся и младший сын Кристины Дени Байсаров.

А в 2012 году Орбакайте улетела рожать в Майами (там у певицы есть квартира) третьего ребенка, дочь Клавдию. Отец девочки - американский бизнесмен русского происхождения Михаил Земцов. Родившись в Штатах, Клавдия Земцова автоматически получила американское гражданство.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Алла Пугачева сделала откровенное признание о своем здоровье

После рождения двойняшек Гарри и Лизы (в этом году детям Аллы Борисовны и Максима Галкина исполнится 5 лет) Пугачева реже стала выходить в свет. Завершив гастрольную деятельность и поселившись в замке в деревне Грязь, Примадонна начала спокойнее относиться к своему стилю, и в Инстаграме звезды все чаще стали появляться фотографии без грима. (подробности)