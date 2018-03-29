Что происходит со здоровьем Аллы Пугачевой

СЕГОДНЯ 01:17 2018-03-27T18:15:40+03:00

На сцене Алла Борисовна выглядит очень эффектно и моложе своих лет, а в обычной жизни старается обходиться без косметики. Фото: Максим ЛИ, НТВ

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После рождения двойняшек Гарри и Лизы (в этом году детям Аллы Борисовны и Максима Галкина исполнится 5 лет) Пугачева реже стала выходить в свет. Завершив гастрольную деятельность и поселившись в замке в деревне Грязь, Примадонна начала спокойнее относиться к своему стилю, и в Инстаграме звезды все чаще стали появляться фотографии без грима.

«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», - комментировала свои фото без боевой раскраски звезда.

Даже к журналистам Пугачева однажды вышла без косметики - в скромном платочке, без привычного эстрадного блеска. А недавно продемонстрировала перед камерами, что носит поверх волос шиньон, сняв накладку: «Это я для своих детишек надеваю!»

«Мне трудно дышать и ходить»

Шумихи прибавилось, когда Пугачева появилась на избирательном участке в джинсах, розовой кофточке, темных очках. Комментаторы снова возбудились: «Слишком молодежный прикид! И почему это она в темных очках ходит в помещении?» Были и совсем хамские комментарии по поводу возраста и внешности. И тут Алла Борисовна не сдержалась.

«Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, - написала Алла Пугачева в соцсетях. - Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

День спустя на юбилейном вечере Ильи Резника Аллу Пугачеву окружили за кулисами Кремлевского дворца журналисты. Спросили: почему вы решили ответить хамам?

- Я старая больная женщина, - сказала певица. - Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду.

Визит АБ на избирательный участок приковал внимание пользователей сети.Фото: Instagram.com

Врачи запретили пластику

В сети все чаще появляются новости: мол, Пугачева в очередной раз омолодилась, посетила пластического хирурга. Но сама певица смеется над этими предположениями: дескать, рада бы, да врачи не велят.

- Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций.

Напомним, из-за проблем с сердцем певице пришлось пережить четыре операции. В 2010 году - стентирование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерии. А до этого у артистки были две операции на сердце в Медико-хирургическом центре имени Пирогова.

Тогда в интервью «КП» Алла Пугачева объяснила, что ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Организм не выдерживает нагрузок гастрольной жизни.

- Я могу в любой момент записать новую песню. Но петь сейчас не могу, пока еще плохо с голосом. Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать. Вы же не хотите, чтобы мне стало плохо на сцене? - делилась с «КП» Алла Борисовна.

В мае прошлого года Примадонне снова пришлось лечь на больничную койку.

- У мамы был сердечный приступ, - рассказала «Комсомолке» Кристина Орбакайте. - В итоге ей поставили еще один стент в НИИ имени Вишневского.

Борьба с лишним весом

Долгие годы АБ пыталась стать стройнее и даже лежала в клинике для похудения. Но вес почти всегда возвращался.

- Ох, сколько я этих диет знаю (смеется). У меня был такой случай: я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье, - рассказывала «КП» Алла Пугачева. - Мне нужно было похудеть для него на 8 кг, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Два дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть, только когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сортов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты. Но мне так хотелось жрать! У меня до сих пор висит это платье на даче. Иногда открываю шкаф, смотрю на него и говорю себе: «Ничего, когда-нибудь я его обязательно еще раз надену!»

А вот после рождения детей Пугачева стала очень стройной. Пришлось даже старую одежду перешивать.

- У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, - рассказал «КП» стилист звезды Алишер. - Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера.

Сама Пугачева в ответ на расспросы о диетах отвечает кратко: «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!»

К СЛОВУ

Темные очки носит из-за проблем со зрением

Впервые глаза подвели Аллу Борисовну еще в 1983 году. Будучи на пике славы, Пугачева внезапно ослепла: осложнение после ОРВИ. Лечение не помогало, поэтому певица обратилась к знахарке. То ли от ее вмешательства, то ли организм справился сам, но зрение восстановилось.

Недуг вновь дал о себе знать в начале 90-х: из-за очередной простуды зрение у звезды снова пропало.

- Врачи говорили, что это пройдет, мол, такая реакция. Слава богу, мы вовремя спохватились, Слава Федоров (известный российский офтальмолог Святослав Федоров. - Ред.) с трудом, но вернул мне зрение, - вспоминала артистка.

Пугачевой противопоказан яркий свет, поэтому певица прячет глаза от вспышек фотокамер под темными очками.

В ТЕМУ

Коварный Чернобыль

«В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, а уже в сентябре Пугачевой предложили выступить перед ликвидаторами катастрофы. Алла сразу дала свое согласие», - писал в своей книге «Если наступит завтра» бывший администратор Пугачевой Олег Непомнящий.

- Перед поездкой нас предупредили, что нельзя принимать цветы, желательно не есть, пить можно только водку или вино. А всю одежду посоветовали сжечь после концерта, - вспоминала поездку в Чернобыль Пугачева. - И все равно мы хватанули рентген. У Иры Понаровской, Кобзона и Барыкина начались потом проблемы со здоровьем.

У самой АБ после концерта в Чернобыле произошел сбой в эндокринной системе.

В 1992 году с Пугачевой случилась другая напасть. Врачи обнаружили опухоль груди, к счастью, доброкачественную. Но операцию посчитали необходимой. Оперировали в Швейцарии. Увы, занесли инфекцию. Уже в России Пугачева почувствовала себя плохо. Из-за заражения крови состояние было критическим, АБ потеряла сознание... Но российским врачам удалось вытащить именитую пациентку буквально с того света.

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