Голос «Бременских музыкантов» Олег Анофриев: Жену ревновал и к Табакову, и к Козакову, и к Трошину

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T21:59:09+03:00

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Последние годы Олег Анофриев жил в 35 километрах от столицы, в подмосковной деревеньке Козино, где он выстроил большой дом. Все мы знаем этого замечательного артиста как главного «бременского музыканта», ведь именно его голосом поют почти все персонажи мультфильма. По профессии Анофриев актер, но выступал и как певец, кинорежиссер, композитор, поэт. У Олега Андреевича множество ярких ролей в кино - царь Авдей в «После дождичка, в четверг...», музыкант в фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»... Артист блистательно пел за Крестовского в «Земле Санникова», в «Гардемаринах», не говоря уж об озвучивании таких мультфильмов, как «В порту», «Где обедал воробей», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и многих других. Мы беседовали с Анофриевым несколько раз. И в память о нем публикуем отрывки из интервью Олега Андреевича «Комсомольской правде».

«Играть на фортепиано не смог, но запел»

- Олег Андреевич, знаем, что, кроме артистического таланта, у вас еще золотые руки, которыми вы умеете делать почти все, хотя многие люди творчества порой и гвоздя-то забить не могут. Где вы всему научились?

- Не знаю, отец у меня был врачом с такими нежными, холеными руками - интеллигент до мозга костей (детство будущего артиста прошло в Москве. - Ред.). Мама - домохозяйка, но совсем не кухарка, скорее натура творческая: все время пела, в том числе и в хоре, участвовала в художественной самодеятельности. Многому, конечно, научило военное время. Приходилось вручную мастерить какие-то необходимые в быту вещи.

- Наверное, это мама привила вам любовь к пению и отдала в музыкальную школу?

- Дело в том, что у меня правая рука изуродована фашистской гранатой. И когда мама привела меня в школу искусств, педагог сказала: «Что вы ко мне калеку-то привели?» С тех пор я возненавидел учителей. Хотя она ведь по большому счету была права. Мы пришли, и педагог попросила: «Положите руку на клавиатуру». Я положил. А у меня контрактура (нарушение подвижности. - Ред.) безымянного пальца на левой руке, указательного пальца вообще нет, большой изуродован, средний не двигается, и только мизинец цел. Ну на каком инструменте я мог играть? А мама привела меня к педагогу по фортепиано. Так что играть я не стал, но запел.

- Как получилось, что вы стали, по сути, человеком-оркестром?

- Я всю жизнь не очень любил подчиняться. Но в отличие от некоторых коллег всегда старался прислушиваться к своей душе - а в душе у меня было не так уж много пакостей. Поэтому меня и потянуло сначала в актерскую профессию. И только потом я понял, что она сопряжена со всякого рода коллективными интригами. И что в театральном мире превалирует один-единственный принцип - сожрать друг друга. Как только я это почувствовал, сразу же ушел в индивидуальное творчество.

Недавно я оказался в ситуации, когда один средней руки певец с большим самомнением, вручая мне какую-то премию, с неописуемой гордостью сказал: «Я-то профессиональный певец. А вот вы, конечно же, не певец, хотя артист талантливый...» Ну и так далее. В ответ я просто спел «Есть только миг» и предложил ему: «А теперь спойте вы». Он тут же вспомнил, что ему срочно нужно на какое-то заседание попечительского совета...

Получил минимальный гонорар

- Вы еще и стихи пишете - наверное, уже лет пятьдесят?

- Гораздо раньше, я начал писать стихи еще в середине прошлого века. А написанная мною песня «Какая ж песня без баяна?» и вовсе многими воспринимается как народная.

- В титрах мультфильма «В порту» вы значитесь соавтором с поэтом Сергеем Козловым...

- Это действительно так, как и то, что из 500 строк текста к песням этого мюзикла на его долю приходится всего 50. А все остальные мои.

- Козлов, наверное, возмущался?

- Нет, что вы, он просто денег не хотел платить из своих гонораров. Ведь больше половины было написано мною. А он и другие такие же авторы никак не хотели этого делать. И на этом вся наша дружба прекращалась. То же самое было и с мультфильмом «Бременские музыканты».

- В титрах «Бременских музыкантов» ваше имя значится аршинными буквами...

- Это связано с тем, что я к моменту выхода мультфильма на экраны был уже, как это сегодня принято говорить, довольно высоким брендом. Поэтому создателям было даже выгодно показать и мелким, и средним, и крупным планом мою фамилию. Кроме того, я остался практически без гонорара за мультик, и ребята решили возместить мне это славой и популярностью.

- А почему вы не получили гонорар?

- В те времена у нас признавались только прямые авторские права, а смежных не существовало. А так как большинство работ написано не мной (я их только озвучивал - исполнял песни), вот и получалось то, что получалось.

- Но озвучивать-то «Бременских музыкантов» пригласили именно вас?

- Это да. Юрий Энтин пришел ко мне и предложил записать Трубадура. А я сказал: «Либо пою за всех, кроме Принцессы, либо вообще не пою». Все или ничего. И получил сразу все.

- Вы довольны своим возрастом?

- Я благодарен. Благодарен Всевышнему за то, что он подарил мне еще почти 17 лет жизни. Дело в том, что, будучи еще совсем молодым актером, я просил у Господа 70 лет жизни. А он возьми да и накинь мне еще около пары десятков сверху. Это при всем при том, что и резали меня на операционном столе, и с сердцем были большие проблемы...

С женой Натальей актер познакомился, еще когда был студентом Школы-студии МХАТ.Фото: Первый канал

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Моя Наташа нравилась многим»

Со своей будущей женой Натальей Олег Андреевич познакомился еще студентом.

- Я учился в Школе-студии МХАТ, - вспоминал Анофриев. - На курс младше обучались Олег Табаков, Миша Козаков. Естественно, мы все друг друга знали. Моя будущая жена (она училась на медика) часто приходила к нам на капустники, показы. Я видел, что она нравится парням. Однажды Володя Трошин меня разыграл. После занятий в Школе-студии МХАТ я впрыгнул в троллейбус и зайцем хотел доехать до Козицкого переулка - это ведь совсем рядом. Но не повезло. Кто-то положил сзади руки мне на плечи и красивым бархатным голосом спросил:

- Куда это вы, молодой человек?

Я ответил:

- Всего две остановки, до Козицкого. Простите бедного студента.

- А к кому, если не секрет? - поинтересовался бархатный голос.

- К любимой девушке, - промямлил я.

- А-а... так я ее знаю. Она живет в актерском доме. Такая красивая, небольшого роста...

Я пригнулся и вывернулся из крепких объятий «контролера». За моей спиной стоял наш старшекурсник Володька Трошин.

- А откуда ты знаешь мою Наталью? - ревниво поинтересовался я.

- Так она же живет в этом доме... Я захаживал к ним в гости, когда у меня был роман с ней, - звучал красивый бархатный баритон.

Ревность затуманила рассудок.

- Хватит врать! - зашипел я. - Она мне никогда не говорила про тебя.

- Еще бы! У нас с ней далеко зашло. Хотела замуж, ну я и слинял.

- Трепло! - заорал я и выскочил из троллейбуса.

До подъезда минута ходьбы, но эта минута стоила здоровья! Поднимаюсь, звоню. Вышла Наташка.

- Володьку знаешь?

- Какого Володьку?

- Нашего, с четвертого курса. Трошина!

- Нет. Табакова знаю, Козакова знаю. А Трошина нет. А что?

Вот гад! Так разыграл. А все слепая ревность! Глупость, конечно. Но с тех пор я Наташку ревновал и к Трошину, и к Табакову, и к Козакову.

«Позволял себе на гастролях мимолетные романы»

Сам актер при этом был не самым примерным семьянином.

- Со всеми грехами я жил в большой дружбе, - признавался он в интервью «КП».

- А что за грехи? Если вашу биографию посмотреть - у вас одна жена на всю жизнь...

- Во-первых, наличие жены меня не ограничивало - заводил интрижки. А во-вторых, и питье, и курево - все было. Потом немножко себя заставил умерить пагубные привычки. Порой и сейчас за старое хочется взяться. Тогда сажусь за компьютер, пишу песни, стихи.

- Вы так запросто признаетесь, что изменяли жене! А если она это прочитает?

- А она знает про все. Я и не скрывал. Мимолетные романы позволял себе на гастролях. Но я никогда свою жену ни на кого не променяю. Она очень мудрая женщина.

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