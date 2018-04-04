«Возвращение в Простоквашино»: только для взрослых

СЕГОДНЯ 14:45 2018-04-04T16:03:32+03:00

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«Союзмультфильм» купается в лучах успеха: всего за сутки первую серию реанимированного мультика про Простоквашино посмотрели около 15 млн раз. Вот он, расцвет эры интернета: если бы премьера состоялась не на «Одноклассниках» и в «ВКонтакте», а по морально устаревшему телевидению, зрителей было бы раз в семь меньше.

И ведь люди не просто смотрят, а горячо комментируют. В основном негодуют. Ну, это понятно: помнят старые серии, продолжение поначалу всегда кажется хуже, было бы плохо - не смотрели бы, потом привыкнут и т. д. и т. п. Мне тоже сначала не понравилось, а потом я раздвинул пелену эпох - и ничего так. Даже смешно иногда. И сердце чуть щемит: эх, были годы молодые.

В последнем-то и проблема. Если прокликать комментаторов в том же «Вконтакте», вскрывается очевидная вещь: новый мультик посмотрели люди в возрасте 30 лет и старше. Сильно так старше. Детский мультик, напомню. Оригинальные серии когда у нас стали выходить? В 1978 году. Я родился на год раньше и на «Простоквашино» вырос в буквальном смысле, из моего сердца Матроскина с почтальоном Печкиным не вытравить никогда.

А в сердцах наших детей никакого Матроскина уже нет. Они, конечно, его видели - в младенчестве, когда мультфильмы выбирали им мы, но теперь у них такое изобилие, что обожаемое нами ретро как-то затерялось. Современных мультиков много, они прекрасны, просчитаны психологами-маркетологами — ну какое еще «Простоквашино». Пока ажиотаж, да, но вы же не думаете, что мы, сорокалетние, будем с нетерпением ждать новые серии. Ностальгия по прошлому скоротечна.

Мультик получился вполне милый, да. Но нельзя вырастить добро, посеяв зло - уж простите корявый пафос. Отцу дяди Федора и компании Эдуарду Успенскому - 80. Защищаться ему с каждым годом все сложнее. Классик сказал, что он против продолжения без его участия и готов судиться - что тут непонятного? Мало ли что считают юристы «Союзмультфильма» по поводу прав на персонажей. А вопросы совести, простите? Или руководство студии рассчитывает, что слишком долго писатель чинить препятствия не сможет?

Ну и без недоразумений эстетического свойства все-таки не обошлось. В «Простоквашине» теперь все такое современное, а чего герои такие же? В какой пространственно-временной континуум провалились 40 лет? Что произошло в тот самый миг, когда дядя Федор сменил шалаш на голове на модный андеркат и обзавелся компьютером?

И в наше высокотехнологичное время не попытаться сделать голоса актеров озвучания похожими на те, прежние - ну, это уж совсем.

Вообще с отечественной анимацией все хорошо. Полно коммерческих студий, снимающих отличные, добрые, умные, полезные сериалы: «Смешарики», «Бумажки», «Барбоскины», «Фиксики». Уйма замечательных полнометражных мультиков. А что у нас за последние годы сделал государственный «Союзмультфильм», кроме эксплуатации золотого фонда советских времен? «Википедия» сообщает про мультфильмы «Привередливая мышка» (2013) и «Пык-пык-пык» (2014). Говорят, очень хорошие работы. Жаль, что их никто не видел.

И Матроскин у вас теперь толстый, он совсем не такой был.

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