2018-04-04T17:34:01+03:00
В мире

14 стран-членов ОЗХО поддержали позицию Россию по «делу Скрипалей»

Об этом было объявлено в Гааге
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Работа британских криминалистов на месте отравления Сергея Скрипаля, март 2018 г.Работа британских криминалистов на месте отравления Сергея Скрипаля, март 2018 г.Фото: REUTERS
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Сегодня с 11 утра по Москве в закрытом режиме проходило заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Спецсессия была созвана Россией из-за инцидента в британском Солсбери. По ее итогам лишь 14 стран (из 41, входящих в совет) выступили на стороне Москвы. Это (помимо России) Беларусь, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

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«Мы считаем необходимым обеспечить решение этой проблемы в рамках международного права с использованием всех возможностей Конвенции о запрещении химического оружия", — сообщается на официальной странице российского посольства в Нидерландах в Twitter.

А Евросоюз против

«Вызывает сожаление, что Россия не показала позитивной реакции на первоначальное предложение Британии предоставить релевантную информацию», — говорится от имени ЕС в заявлении представителя Болгарии при ОЗХО Красимира Костова. «Крайне важно, чтобы Россия ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила ОЗХО полную информацию по поводу любой программы, имеющей отношению к делу. Поэтому Европейский союз не принимает проект совместного заявления».

Лондон считает российские инициативы странными

Об этом говорится в сообщении постпредства Великобритании при ОЗХО в Twitter: «Российское предложение о проведении совместного британо-российского расследования инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, направленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые российские власти должны ответить.

Эксперт: этого следовало ожидать

- После того, как Британия заставила ЕС присоединиться к бойкоту против России, было бы наивно ожидать, что заседание ОЗХО кого-то вразумит, - считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Ключевые европейские государства будут продолжать гнуть свою линию - для них честь и совесть - малозначащие понятия. С другой стороны, на простых европейцев последние события в «деле Скрипалей» несомненно окажут существенное влияние. Я имею в виду вчерашнее заявление ученых из Портон-Даун о том, что они не могут доказать причастность России к отравлению в Солсбери. А также удаленный твит британского МИДа о том, что ученые Портон-Даун все-таки доказали причастность Москвы ко всем этим событиям.

НАПОМНИМ

4 марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неким химическим веществом. Не имея доказательств, Лондон возложил всю ответственность на Россию и ее лидера, после чего выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные меры применили США и практически все страны ЕС. Россия ответила на эту провокацию зеркально.

И это при том, что расследование «дела Скрипалей» в Великобритании продолжается. Скотланд-Ярд в конце марта официально заявил, что на выяснение обстоятельств инцидента уйдет много месяцев.

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