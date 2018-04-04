2018-04-04T16:19:57+03:00
В мире

Захарова: в доме Скрипалей были животные, почему британцы молчат о них?

Британские власти запутались в собственной лжи о «химатаке в Солсбери»
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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4 апреля 2018. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС4 апреля 2018. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в деле об отравлении английского шпиона Сергея Скрипаля есть неожиданные свидетели — его домашние питомцы:

— У нас есть достоверные сведения, что у Скрипалей в доме имелись домашние животные. Какое отношение это имеет к делу? Самое прямое, если речь идёт о применении в доме отравляющего вещества (как утверждают британцы). Где сейчас эти домашние животные? Каково их состояние? Почему британская сторона, так активно сливающая в СМИ малейшие подробности дела, молчит на этот счёт?

Подробности о том, какие именно питомцы и в каком количестве проживали в доме шпиона, и их состояние МИД РФ пока предпочёл не раскрывать, «передавая пас» британской стороне (хотя достоверная информация о том в ведомстве на Смоленской площади имеется).

— Более того, до сих пор химическая лаборатория Портон-Даун (ведущая экспертизу по «делу о химатаке» — Ред.) не ответила на самый простой вопрос: а вы сами-то занимались тем веществом, которым отравили Скрипалей? Были у вас ранее его образцы или нет? — добавляет Захарова.

Как сообщала КП, месяц назад в Солсбери был отравлен английский агент Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Британия бездоказательно обвинила в инциденте Москву, и в знак солидарности с Лондоном страны «коллективного Запада» выслали свыше ста пятидесяти российских дипломатов. Ведомство на Смоленской площади ответило зеркально.

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