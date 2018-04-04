Владимир Путин - о деле Скрипаля: Мы ничего не ждем от Лондона. Мы ждем, что восторжествует здравый смысл

СЕГОДНЯ 16:40 2018-04-04T16:56:03+03:00

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Собравшись в ноябре прошлого года в Сочи на свой первый саммит, президенты России, Турции и Ирана обнаружили, что несмотря на все противоречия могут не только договариваться по сложнейшим вопросам, но и неожиданно получили новый весьма могущественный инструмент. Согласованное мнение трех больших держав не в три, а пожалуй, в девять раз весомей их отдельно взятых заявлений. Неудивительно, что после этого мирное урегулирование в Сирии пошло семимильными шагами, а террористы были разгромлены практически до конца.

Решив, что в таком случае надо чаще встречаться, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани, хотели собраться вновь уже в феврале, но президентские выборы в России отодвинули саммит на полтора месяца. По принципу чередования хозяина форума в этот раз принимающей стороной стала Турция, но накануне начала саммита Путин отдельно встретился еще и с иранским коллегой.

- Мы вместе работаем над разрешением сложнейших острых проблем сегодняшнего дня, в том числе над разрешением сирийской проблемы, - приветствовал он президента Ирана.

- Саммит в Сочи дал очень важный результат, - подчеркнул Рухани. - Национальный сирийский конгресс, организованный Россией, стал ключевым шагом на пути мирного урегулирования.

От обычных саммитов форум в Анкаре радикально отличало полное отсутствие публичной части. Даже традиционная в таких случаях церемония фотографирования заняла буквально тридцать секунд, и единственным событием, бросившимся в глаза журналистам, стал жест Эрдогана. Пытаясь пробраться в центр подиума, он сзади приобнял Путина, чтобы протиснуться между гостем и флагами стран. А на само заседание трех лидеров из всех приехавших журналистов пустили только несколько фотографов — настолько суровым был режим безопасности.

- Беженцы уже начали возвращаться в свои дома, - отрыл итоговую пресс-конференцию Эрдоган. - Это хороший знак, но только начало большого пути. Мы сегодня согласовали шаги, которые определят будущее Сирии. Самое главное, что все мы выступаем за ее территориальную целостность.

- Россия, Иран и Турция сыграли очень важную роль в завершении войны в Сирии, - заявил Рухани. - Но теперь нам предстоит сделать очень много, чтобы урегулирование и дальше шло только мирным путем. Гуманитарная ситуация в Сирии ужасающая, ей надо помочь, и с этим мы тоже можем справиться только вместе.

- Разгромлены основные силы ИГИЛ, существенно подорваны силы других террористических группировок, в свои дома начали возвращаться беженцы и перемещенные лица, - перечислил достижения Владимир Путин. - Я проинформировал коллег о проделанной работе в Восточной Гуте, где колоссальными усилиями спасены тысячи мирных жителей.

При этом он обратил внимание, что существуют силы, которые хотят расчленения Сирии на части, чтобы «сохранить конфликтный потенциал на годы вперед». Но главной целью саммита было определение дальнейших перспектив.

- Речь идет о создании социальных и инфраструктурных объектов, - назвал одно из направлений Путин. - Российские кампании уже начали эту работу, причем нередко это делается в районах, где еще совсем недавно хозяйничали боевики. Стратегической задачей мы видим окончательный разгром террористов.

Как и следовало ожидать, оставлять такой действенный формат никто не собирается. В Анкаре Путин, Эрдоган и Рухани договорились встретиться в ближайшие месяцы уже в Тегеране.

Журналисты спросили президента России: делает ли что-то мировое сообщество для восстановления Сирии?

- Конечно, это вопрос вопросов! - воскликнул Путин. - Без капитальных вложений со стороны всех участников сделать это не удастся. Все говорят, что это нужно сделать, но никто кроме России, Турции и Ирана ничего не делает. Мы призываем мировое сообщество активней

«Верите ли вы в обещанный уход США из Сирии?» - обратилась ко всем турецкая журналистка, которой за троих ответил Рухани.

- Каждый раз новая администрация США говорит что-то новое. Невозможно рассчитывать на выполнение их обещаний, потому что каждый день приносит новое лицо и новые слова, - скептически пожал плечами президент Ирана.

Президента России спросили не по теме саммита, но по повестке дня - чего именно ждет Москва от Лондона после развала «дела Скрипаля»?

- Мы ничего не ждем, - сказал Путин. - Мы ждем, что здравый смысл восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб.