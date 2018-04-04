«Скрипали пали жертвой теракта» - представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

СЕГОДНЯ 20:21 2018-04-04T20:38:35+03:00

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Британия использует процедурные уловки, чтобы продавить нужное решение самой влиятельной мировой организации по борьбе с химоружием, а Сергей и Юлия Скрипаль, вполне возможно, пали жертвой теракта. Об этом сообщил наш посол в Нидерландах в Александр Шульгин, также работающий официальным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чья штаб-квартира находится в Гааге:

— Наши британские партнёры, используя процедурные уловки, запросили содействие со стороны технического секретариата ОЗХО, чтобы подтвердить путём независимой экспертизы результаты национального расследования. А их, напомним, премьер-министр Тереза Мэй озвучила уже через несколько дней после инцидента (хотя реальное расследование может занять много месяцев): якобы «Россия совершила нападение на Великобританию с помощью химического оружия».

Россия, как и другие члены ОЗХО, отстранены от расследования. Нам говорят, что ознакомят нас с результатами «только при наличии доброй воли Великобритании. Но зная, как они ведут дела, на их добрую волю рассчитывать не приходится.

Есть все основания думать, что отец и дочь Скрипали стали жертвой действий, напоминающих террористический акт. Мы настаиваем на участии российских экспертов в расследовании.

У нас есть реальная поддержка международного сообщества. В начале сессии посол Ирана зачитал заявление с требованием о совместном расследовании. Его поддержали ещё 12 стран — Китай и наши союзники по ОДКБ, а также ряд наших партнёров по СНГ, — подчеркнул Шульгин.

В ответ на наше конструктивное предложение пролились потоки лжи, замешанной на густой русофобии. Как под копирку прозвучали заявления стран Евросоюза: «Российско-китайско-иранская инициатива [о независимом совместном расследовании] — это попытка отвлечь внимание».

Но с Великой Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов. Мы уже чётко заявили: Россия ничего общего не имеет с тем, что произошло в Солсбери 4 марта. Россия под контролем ОЗХО уничтожила всё своё химоружие. Мы долгие годы осуществляли процесс по химическому разоружению, десятки и сотни инспекций ОЗХО контролировали наш шаг, и в прошлом году, намного раньше срока, мы завершили этот процесс. Хотя до сих пор есть одна страна, которая не завершает уничтожение своего химоружия под предлогом «недостатка средств» — как ни странно, это США.

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Напомним, 4 апреля по инициативе Москвы прошла внеочередная сессия ОЗХО в связи с «делом Сергея Скрипаля». Месяц назад 66-летний английский шпион был отравлен неким нервно-паралитическим ядом в городе Солсбери, после чего Великобритания огульно обвинила в инциденте Москву. Однако сейчас ряд членов ОЗХО, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Сирию и другие страны поддержали предложенную России резолюцию: провести объективное расследование. Кстати, в том, что лондонские сыщики шьют «дело Скрипаля» совсем уже белыми нитками, косвенно признался сам Форин-офис, тихонько удалив пост в своём Твиттере о якобы «доказанном российском происхождении яда». Произошло это через сутки после того, как британски биохимики из лаборатории Портон-Даун признали, что страну происхождения отравы (читай «российский след») они определить не смогли.

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