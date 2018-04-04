Алиса Аршавина вышла «чистой» из скандала с Аэрофлотом

СЕГОДНЯ 16:50 2018-04-04T17:04:02+03:00

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Так и не начавшиеся судебные процессы с женой футболиста Андрея Аршавина завершились - Алиса, которая устроила дебош в самолете накануне Рождества, вышла «чистой» из скандала. Аршавина оказалась чиста перед законом так, как авиакомпания Аэрофлот отозвала судебный иск.

- Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, - прокомментировали в Аэрофлоте.

Проснулась «vip-персона» и даже «сотрудница ФСБ»

С чего все начиналось? Алиса Аршавина хотела полететь со своими детьми и няней к супругу в Казахстан, где он сейчас играет в футбольном клубе «Кайрат» (Алма-Ата). Вылететь хотела 6 января, чтобы в праздничный день вся семья воссоединилась и отметила Рождество за круглым столом. Но 10-месячная дочка «наделала в штанишки», и запах разошелся по всему самолету. Это якобы и стало причиной, из-за которой Алису Аршавину с детьми и няней сняли с самолета. Так, по крайней мере, изложила свою версию в соцсетях жена футболиста. А потом, когда стала всплывать правда, то она поспешила удалить посты и закрыла свою страничку.

А всплыло то, что Аршавина хотела, чтобы весь персонал «кружился» возле ее дочки, менял ей памперсы. Услышав «нет», в женщине проснулась гордость, «vip-персона» и даже «сотрудница ФСБ». Госпожа Аршавина плевать хотела на то, что самолет готовился к взлету. Она стала хамить стюардессам, попыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что у нее был билет эконом-класса. И даже, когда самолет был готов к взлету и начал движение, то отказалась пристегивать в кресле собственного ребенка. Осознавая происходящее, командир самолета принял решение снять с рейса Аршавину вместе с ее детьми и няней. Решение пилота было следующим: за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.

И дальше бороться с дебоширами

- После инцидента с Аршавиной в начале января Аэрофлот принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет Аэрофлота. Тем самым Аршавина признала свою вину, - рассказал заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

В компании сообщили, что намерены и дальше бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса.

За что заплатила Аршавина

По сути, платить пришлось за истерику. И, по некоторым данным, она потянула почти на 1 миллион рублей. Такую сумму, вероятно, пришлось выложить не самой Алисе, а Андрею Аршавину.

Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с задержкой вылета (более 1,5 часов). А именно с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа.

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Отметить Рождество вместе супругам Аршавиным не удалось, но их фамилия сейчас во всех новостных лентах. Алиса Аршавина планировала вылететь 6 января из Шереметьево в Алматы, где сейчас играет ее муж футболист Андрей Аршавин. Если бы не скандал на борту самолета, то через несколько часов Алиса с детьми и няней были бы уже в Казахстане и отмечали вместе Рождество. Но супругу футболиста сняли с самолета. Якобы из-за того, что ее 10-месячная дочка «наделала в штанишки», и запах разошелся по всему самолету (подробности)