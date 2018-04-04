Спасатели после пожара в ТЦ «Персей для детей»: «Огонь, дым, но мысли только о том, чтобы эвакуировать людей»

4 Апр 21:43 2018-04-04T22:28:45+03:00

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Это сейчас они пришли в себя, пытаются шутить и говорят: «Скорей бы сбежать из больницы». А днем московские спасатели врывались в горящее помещение ТЦ «Персей для детей» и рисковали. Ценой своей жизни спасали других. Пятеро из них и сами стали пострадавшими в пожаре - трое эвакуировали людей из здания, двое прилагали все возможные усилия, чтобы не допустить распространение огня на торговые павильоны. И даже помогали выйти друг другу - когда пожарный Антон Юдин почувствовал недомогание, то коллега из звена Александр Кравченко вывел его на улицу.

- Из пятерых пострадавших двое ребят мои — Антон Юдин и Александр Кравченко, - говорит Сергей Устинов, капитан отделения 15 пожарно-спасательной части ФПС 23 отряда ФПС по г. Москве. - С ребятами уже говорил, они чувствуют себя нормально. Кравченко вообще бодрый, уже улыбается и вовсю рвется из больницы. Юдина откачали, поспал и сейчас уже чувствует себя лучше.

Так сложилось, что именно пожарная часть, во главе которой Сергей Устинов, первой прибыла к торговому центру меньше, чем за 10 минут. И уже подъезжая к зданию, они увидели, что с крыши c двух сторон валит густой черный дым. Сразу же было вызвано подкрепление. Всего на пожар прибыло 88 спасателей.

- Спасателям 35 и 36 лет - совсем молодые, что рассказывали после пожара? - спрашиваю.

- Мои ребята по 16 лет уже отработали в МЧС, опытные бойцы. И здесь на склад с тканями, пряжей пошли, не жалея себя. Люди, со слов ребят, уже покидали помещение. Но главная задача спасателей была — войти в здание, найти очаг возгорания и вывести остальных посетителей торгового центра. В первую очередь, они проложили рабочую линию по путям эвакуации и стали помогать выходить людям по указанному направлению — паники не наблюдалось, но люди путались с выходами, - рассказывает Сергей Устинов, капитан отделения 15 пожарно-спасательной части ФПС 23 отряда ФПС по г. Москве. - Огонь, дым, но мысли у ребят были только о том, чтобы эвакуировать людей.

Прапорщик внутренней службы Антон Юдин.

- Их уже сейчас все называют героями. А что вы можете рассказать о своих бойцах?

- С гордостью могу сказать, что у меня такие парни. Отдельного внимания заслуживает прапорщик внутренней службы Антон Юдин. Он спортивный, крепкий, участвует в соревнованиях, в 2017 году занял первое место в составе команды на Чемпионате города Москвы по боевому развертыванию — это профессиональные соревнования. Он всегда повышает свое профессиональное мастерство, я горжусь таким сотрудником. И я точно знаю, что у него в семье никто не был пожарным, сам выбрал эту профессию. Сейчас у Антона уже есть семья, 7-летний сын Илья.

Об оптимисте прапорщик внутренней службы Александре Кравченко командир также тепло отзывается. Рассказывает, что у спасателя есть семья, сын Максим. У Кравченко есть и высшее образование, и стремление улучшать свои профессиональные качества. Также участвует в соревнованиях, а в свободное время любит ремонтировать машины.

Александр Кравченко вывел своего коллегу Юдина на улицу, когда тот почувствовал недомогание. Через некоторое время Александр и сам оказался на больничной койке.

- А пострадавшим спасателям после таких пожаров положен дополнительный отпуск? - спрашиваю.

- После больницы с ними еще будут работать психологи — обязательная процедура. И тогда будет приниматься решение об их отдыхе. Безусловно, в бой в ближайшее время из них никто не пойдет, - рассказывает Сергей Устинов, капитан отделения 15 пожарно-спасательной части ФПС 23 отряда ФПС по г. Москве.

- А вы и сами же принимали участие в пожаре? То есть руководство не стоит в сторонке?

- Нет. Конечно, заходил в горящее здание и людей выводил. Несколько лет назад (прим. автора — 12 лет) я и «Комсомолку» тушил — заходил в здание вашей редакции. Там тоже пожар был на верхнем этаже, крыша горела. Помню, страшный пожар был.

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