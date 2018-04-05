2018-04-05T23:27:52+03:00
Спорт

Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов

Один человек был ранен из-за этой выходки ирландца, которого теперь ищет полиция [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне боя Хабиба Нурмагомедова против Макса Холлоуэя, который состоится в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке, грянул неожиданный скандал. Ирландец Конор Макгрегор, который прибыл в этот американский город, атаковал автобус с бойцами UFC. Он встретил участников турнира, когда они выходили с пресс-конференции.

По некоторой информации, именно в этом автобусе находился и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Конор Макгрегор схватил ограждение на стоянке и попытался им атаковать автобус. Он бросил что-тов автобус, разбив лобовое стекло. Но ирландца успели "скрутить". А вот один из бойцов, Майкл Кьеза, получил порезы на щеке, пишет Daily Mail.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в Instagram скандальное видео. Его реакция была достаточна короткой:

- Молодец, - сказал Хабиб в комментарии.

На дерзкий поступок ирландца уже отреагировали правоохранительные органы - Конора ищет полиция!

- Его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере, - заявил президент UFC Дэна Уайт.

Напомним, что в бою Хабиба Нурмагомедова и Макса Холлоуэя будет разыгран чемпионский пояс UFC, которым ранее владел ирландец Конор Макгрегор.

- Ничего вы меня не лишите и ничего не сделаете, девки, - написал сегодня Макгрегор ранее у себя в "Твиттере".

Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC.

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