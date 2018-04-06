Конор Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус с российским бойцом UFC

СЕГОДНЯ 08:41 2018-04-06T08:51:50+03:00

В полиции рассказали, что Конора Макгрегора арестовали после того, как он сам пришел в участок и сдался, вскоре ирландцу предъявят обвинения [видео]

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Нью-йоркская полиция арестовала бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, который накануне с приятелями атаковал автобус в Бруклине, передает агентство Reuters.

Как сообщила журналистам представитель правоохранительных органов Нью-Йорка, ирландец через некоторое время после своей хулиганской выходки сам явился в одно из отделений полиции города и сдался. Вскоре ему будут предъявлены обвинения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор с несколькими друзьями напал на автобус, в котором находились бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Это произошло как раз накануне его боя с Максом Холлоуэем, который состоится в ночь с 7 на 8 апреля. Ирландец что-то швырнул в автобус и разбил лобовое стекло, в результате пострадал американец Майкл Кьеза – у спортсмена порезано осколками лицо.

Комментируя произошедшее, президент UFC Дэна Уайт назвал этот инцидент «самой неприятной вещью» в истории организации и предположил, что если Макгрегора не задержат полицейские, ирландский спортсмен сдастся сам.