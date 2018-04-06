Футболисты ЦСКА были разгромлены в Лондоне "Арсеналом" 1:4 в четвертьфинале Лиги Европы

СЕГОДНЯ 00:01 2018-04-06T00:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 апреля, в Лондоне сошлись футболисты "Арсенала" и московского ЦСКА в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Столичный клуб под началом Виктора Ганчаренко - последняя команда от России в еврокубках в этом сезоне. И, к сожалению, не вышло у нашей команды сыграть хорошо с грозным соперником.

Уже на 9-й минуте матча Аарон Рэмзи после паса Бельерина открывает счет в матче. Несколько атак армейцев довели нашу команду до штрафного удара. На 15-й минуте к мячу подошел Александр Головин и невероятным ударом со штрафного поразил ворота Петра Чеха. Счет стал 1:1, но долго он не сохранился.

Один из позитивных моментов ЦСКА в этой игре - Александр Головин делает счет равным после удара со штрафного.Фото: REUTERS

Сначала на 23-й минуте Ляказетт с пенальти вывел "Арсенал" вперед - 2:1. А потом с разницей в 7 минут снова Рэмзи и вновь Ляказетт сделали счет разгромным - 4:1. При чем, на 28-й минуте Рэмзи после паса Озила забил гол, перебросив мяч через нашего Акинфеева после удара пяткой. А на 35-й вновь ассистентом выступил немец Месут Озил.

28-я минута матча. Валиец Аарон Рэмзи после удара пяткой перебрасывает мяч через вратаря ЦСКА Акинфеева.Фото: REUTERS

До конца матча во втором тайме счет так и не изменился. Команды так и завершили этот матч. "Арсенал" выиграл со счетом 4:1 у ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Через неделю, 12 апреля, в Москве пройдет ответная игра. Армейцам нужно отыграть разницу в три гола в ответной встрече.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию встречи.