2018-04-06T15:07:12+03:00
Звезды

Виктория Дайнеко о скандальном интервью бывшего мужа: "А я не показываю на всю страну фотографию синяков дочери»

Певица не стала молчать в ответ на громкие заявления мужа
Ольга АНТОНОВА
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Музыкант признался, что супруга унижала его, обвиняла в том, что он мало зарабатываетМузыкант признался, что супруга унижала его, обвиняла в том, что он мало зарабатываетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя несколько месяцев после развода бывший супруг певицы Виктории Дайнеко – Дмитрий Клейман рассказал о своих причинах, которые привели к тому, что их брак рухнул. Музыкант признался, что супруга унижала его, обвиняла в том, что он мало зарабатывает, могла вылить горячий чай на голову. Откровения Клеймана очень бурно обсуждали в сети, и конечно, журналисты не могли не поинтересоваться у Виктории, что она думает по поводу скандальных заявлений экс-супруга.

"Я не буду комментировать никаких высказываний. Я могу сказать, что защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия как могла. Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков. Я просто мужественно взяла себя в руки и перестала воевать. Я просто поставила точку в наших отношениях, и с тех пор началась наша с ребенком счастливая жизнь. И еще миллионный раз говорю, что никому не запрещаю с ней видеться, просто никто сильного желания не проявляет, но я блокирую непрекращающиеся оскорбления в мой адрес", – заявила Виктория Дайнеко.

Выпускница «Фабрики звезд» добавила, что она рассталась с мужем не для того, чтобы потом рассказывать о личных проблемах на всю страну, а для того только, чтобы наконец обрести свое счастье.

«Бог судья, мне не за что стыдиться. У меня очень много свидетелей и записей с видеокамер, но это материал не для светской хроники. Я благодарна за то, что у меня есть дочь, а со всем остальным мы справимся», - подытожила она.

Напомним, Виктория и Дмитрий поженились в апреле 2015 года. О свадьбе Виктория сообщила сама, опубликовав первую свадебную фотографию в Instagram с подписью "Чао!". В октябре 2015-го у пары родилась дочь. О том, что в отношениях Виктории и Дмитрия случился разлад, поклонники заподозрили еще осенью 2016 года, и подозрения подогрела сама звезда. Сначала Виктория выложила свое черно-белое фото с подписью "Со мной и моим ребенком все будет в порядке, у нас с ней будет хорошая жизнь. (с) Бейонсе". В 2017-м пара официально развелась. О том, что Дмитрий подал заявление на расторжение брака, Виктория узнала из прессы.

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