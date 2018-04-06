«Теперь мне отступать некуда»: Новый худрук «Табакерки» Владимир Машков встретился с артистами

СЕГОДНЯ 11:45 2018-04-06T11:51:55+03:00

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Сегодня вице-мэр Москвы Леонид Печатников и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представили труппе «Табакерки» нового худрука. Им стал Владимир Машков.

Любимому ученику Табакова предложили возглавить «подвал» (так называл свой театр Олег Павлович) еще две недели назад, когда назначали руководителя в МХТ им.Чехова. Напомним, им стал режиссер Сергей Женовач.

Тогда же было сделано предложение и Машкову. Уговаривали его в кабинете Леонида Печатникова в течение двух часов.

Но Машков взял паузу на обдумывание, хотя именно в «Табакерке» он делал свои первые шаги на сцене не только как актер, но и как режиссер.

- Стараюсь не давать необдуманных обещаний, - объяснил тогда «Комсомольской правде» Машков. - Я – человек ответственный, не принимаю быстрых решений. Для меня это предложение неожиданно. Я не знаю нынешнюю «Табакерку». Не был в театре десять лет.

И вот по прошествии времени он все-таки решился. Машков приступит к своим обязанностям только спустя 40 дней после смерти Олега Табакова, то есть в конце апреля.

На встрече с труппой новый худрук почти как Кутузов сказал: «Теперь мне отступать некуда». А еще поздравил актрису Яну Сексте с днем рождения. Коллектив «Табакерки» очень тепло, если не сказать, радостно встретил своего нового худрука. Актеры Машкова любят. И эта любовь взаимна.

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