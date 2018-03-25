Владимир Машков: «Я – человек яростный. Меня Табаков с трудом выдерживал»

СЕГОДНЯ 00:45 2018-03-25T01:26:36+03:00

Любимый ученик Олега Табакова объяснил, почему он не возглавил МХТ и почему взял паузу, чтобы обдумать свое назначение в «Табакерку»

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Накануне актер Владимир Машков получил предложение стать руководителем сразу двух коллективов - московского театра Олега Табакова и актерского колледжа, который Олег Павлович создал десять лет назад. Говорят, Машкова уговаривали заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и министр культуры Владимир Мединский в течение двух часов. А он взял время на обдумывание, хотя, казалось бы, связан с «Табакеркой» родовой пуповиной. Там делал первые шаги на сцене не только как актер, но и как режиссер.

- Стараюсь не давать необдуманных обещаний, - объяснил "Комсомольской правде" Машков. - Я – человек ответственный, не принимаю быстрых решений. Для меня это предложение неожиданно. Я не знаю нынешнюю «Табакерку». Не был в театре десять лет. Не знаю, что там происходит. У меня ощущение контузии от происходящего. Мы еще не освоились с мыслью, что Олега Павловича нет. По-другому представляли ситуацию, в которой сейчас оказались. Его уход – глубочайшая рана. Чего хочет актер? Актер хочет успеха. Табаков его давал.

- Вас называли одним из наиболее вероятных его преемников в МХТ им.Чехова. Вроде бы именно на вас делал ставку коллектив. Вы поставили самый успешный мхатовский спектакль – комедию «№ 13». Почему вы от этой должности отказались?

- Со мной об этом не разговаривали. Предложений не делали. Я же не работал в театре. Занимался только своими спектаклями. Наверное, если бы меня действительно хотела труппа, как вы утверждаете, актеры бы собрались, обсудили. Но они не собирались. И потом я - человек одержимый. Не все могут соответствовать моей одержимости. Я же яростный. Меня Табаков с трудом выдерживал. Он меня все время воспитывал.

У меня есть надежда на Женовача (Машков поддержал его кандидатуру на должность худрука МХТ им.Чехова). Как сказал режиссер Римас Туминас: Женовач - человек хороший, добрый. Он любит людей. Это очень важно. Но у него впереди непростой путь. И мы все обязаны ему помочь. Настало время единения театров, а не разобщения.

Владимир Машков, Марина Зудина, Олег Табаков и Маша Табакова в МХТ в 2014 годуФото: Михаил ФРОЛОВ

- С Олегом Павловичем вы обсуждали тему преемственности?

- Такого разговора не было. Вернее, был, но как бы вообще. Олег Павлович был активен до последнего дня. Его театры работали как часы. Никогда не было такого: Володя помоги. Хотя я всегда был рядом.

- В качестве напутствия Женовачу, вы сказали, что надо больше отжиматься. Что вы подразумевали?

- Я всем рекомендую отжиматься, особенно артистам. В здоровом теле здоровый дух. Мы в театре занимаемся жизнью человеческого духа. Я каждый день отжимаюсь и еще пресс качаю, чтобы выполнять любые задачи режиссера. Занимаюсь практической профессией. Много снимаюсь в кино. Некоторые актеры ошибочно считает, что кино - это ненужная халтура. Я так не думаю. Халтурить в кино – позор для артиста.

Владимир Машков дал интервью корреспонденту "Комсомольской правды"Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Где снимаетесь сейчас?

- Только что закончились съемки многосерийного художественного фильма «Медное солнце» режиссера Карена Оганесяна, где я играю дирижера.

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