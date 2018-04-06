Космоплан для туристов компании Virgin Galactic совершил первый полет с включенными двигателями
Компания Virgin Galactic успешно запустила суборбитальный космический корабль VSS Unity типа SpaceShipTwo во время испытаний в пустыне Мохаве (штат Калифорния, США). Это первый полет аппарата после аварии в 2014 году, в которой погиб летчик-испытатель.
Корабль VSS Unity испытали на высоте 14 200 метров. Гибридный ракетный двигатель отработал в штатном режиме: корабль разогнался до скорости в 1,87 числа Маха (2,3 тысячи километров в час) и набрал высоту 25 686 метров. Через 10 минут тестового полета аппарат начал снижение и вскоре приземлился на аэродроме.
Спустя несколько минут после успешного испытания основатель Virgin Galactic и британский миллиардер Ричард Брэнсон написал, что компания “вернулась на круги своя”.
“Сейчас космос кажется мучительно близким”, - написал бизнесмен.
Тестирование корабля является важной вехой для Virgin Galactic и делает компанию на один шаг ближе к своей цели - перебросить туристов в суборбитальное космическое пространство за 250 тысяч долларов. Пока компания официально не раскрыла график своих первых рейсов и список первых потенциальных клиентов.
Когда программу будет готова к запуску, космическим туристам проведут трехдневный курс обучения для подготовки к вылету. Как сообщается на сайте компании, клиенты испытают “несколько минут” невесомости, когда космический самолет достигнет суборбитального пространства.