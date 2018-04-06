Мобильные блоги – что почитать вместо Telegram

СЕГОДНЯ 16:00 2018-04-06T16:03:18+03:00

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Нежелание руководителей популярного мессенджера Telegram раскрыть ключи шифрования переписки пользователей грозят ему вполне реальной блокировкой на территории нашей страны. За время существования мессенджера в нем появилось много популярного контента, который пока мало представлен в аналогичных приложениях. Для пользователей, привыкших к обилию тематических каналов на любой вкус, их потеря может стать большой неприятностью. Хорошей же новостью для аудитории Telegram может стать то, что интересные каналы уже есть и в других мессенджерах.

Напомним, в конце марта Верховный суд России отклонил иск Telegram, требующий отмены приказа о раскрытии ключей шифрования переписки пользователей. Таким образом, с 4 апреля у ведомства есть право потребовать блокировки мессенджера.

Если Telegram действительно исчезнет из российского интернета, то привыкшим к его функционалу пользователям придется искать что-то другое. Мы изучили доступные аналогичные приложения, проанализировали их возможности и выбрали наиболее подходящую замену Telegram. На наш взгляд, неплохие шансы для этого имеет новый российский мобильный мессенджер «ТамТам». Благодаря тому, что в нем на хорошем уровне представлены все ключевые для мессенджеров возможности, он вполне отвечает запросам современного пользователя.

В «ТамТам» можно общаться с друзьями, отправляя им текстовые сообщения, фотографии, записывать видео или аудио, пользоваться всевозможными эмоджи, гифками и «живыми» стикерами, а также загружать прямые трансляции или подписываться на тематические блоги и каналы. Во время наших тестов мы отметили и стабильную работу приложения даже при плохом интернете и на любом устройстве, что важно для многих пользователей из регионов.

Разработчики Mail.Ru Group продолжают модернизировать ТамТам – относительно недавно в нем появилась возможность звонить прямо из приложения и в аудио, и в видеоформате на качественно высоком уровне. А в перерыве между разговорами можно полистать тематические блоги, или каналы, причем без политики и скандалов. Это многочисленные ленты сообщений на любую тему, на которые легко подписаться и постоянно получать новую информацию. А можно завести собственный канал, чем уже воспользовались как множество простых пользователей, так и звезды – певцы, ученые, журналисты и крупные СМИ.

Благодаря каналам мессенджер приобретает новое качество, так полюбившееся владельцам смартфонов - источник интересного новостного и развлекательного контента, всегда находящийся под рукой. Несмотря на относительно небольшой возраст сервиса, в «ТамТам» уже есть что почитать. Мы составили свой список самых интересных каналов:

https://tamtam.chat/nostalgie - Ностальджи (80-90-ые годы)

Канал, рассказывающий о жизни нашей страны времен Перестройки и лихих 90-х – чем украшали новогодний стол, во что одевалась и чем увлекалась молодежь, во что играли дети, какая музыка была популярна и какие фильмы засматривались «до дыр» на кассетных видеомагнитофонах. Это и многое другое представлено в фотографиях, коротких историях и видеороликах.

https://tamtam.chat/books_fox - Книжный лис (обзоры книг)

Обзоры литературных новинок и рецензии на признанную классику, подкрепленные анализом и фотографиями книг. «Фишкой» канала являются тематические подборки, например, «10 книг про мафию и гангстеров» или «15 книг о музыке»

https://tamtam.chat/weddingphotos - Свадебные фото (смешные)

Невероятные, забавные и смешные свадебные фотографии и видео. Изобретательность и безудержная фантазия участников свадебных торжеств или гуляний порой действительно удивляет.

https://tamtam.chat/photoreporter - Фоторепортер

Канал рассказывает об интересных событиях в Санкт-Петербурге и за его пределами в ярких фотографиях и лаконичных статьях.

https://tamtam.chat/beer - Про пивасик (обзоры крафтового пива)

Беспристрастные рассказы бывалых любителей пива и экспертные статьи о разных сортах пенного напитка, подкрепленные выразительными фото. Любители шоколадного портера, ценители карамельного оттенка во вкусе голландского стаута и эксперты послевкусий от темных элей – вам сюда.

https://tamtam.chat/megabrain Мегамозг(мемы)

Вы знали, что люди не могут чихать во сне? Или что каждый год Луна отдаляется от Земли на несколько сантиметров? Что банан – ягода, а клубника – нет? А сколько процентов женщин вместо секса выберут шоколад? Ответы на эти и другие занимательные вопросы канал публикует на фоне забавных информативных картинок.

https://tamtam.chat/letsmonday Let’s Monday - проект девушки с планами на неделю

Как непросто быть в наше время молодой женщиной – столько всего надо успеть! Каждый понедельник автор канала подводит итоги недели и делится планами на следующие семь дней. Канал с помощью подборок статей и полезных ссылок помогает правильно распределять свое время и добиваться выполнения своих планов.

https://tamtam.chat/east_travel - лучшие фото России

Завораживающие красотой и величественностью виды российской природы – от камчатских сопок до крымской горы Ай-Петри, от бурых медведей сибирской тайги до их белых собратьев на Крайнем Севере.

https://tamtam.chat/introverse - Мысли Интроверта

Цель канала – помочь лучше понять интровертов, людей вдумчивых и созерцательных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, а не на окружающих. Посты в виде коротких творческих и оригинальных изречений доказывают, что интроверты могут быть весьма интересными и глубокими собеседниками.

https://tamtam.chat/fanateka - Фанатека (сериалы)

Новости зарубежных сериалов, интервью, фотографии актеров, обзоры новинок, немного спойлеров, постеры и скриншоты из фильмов на любой вкус.

https://tamtam.chat/polinagagarina - Полина Гагарина

Канал звезды российского шоубизнеса, певицы и актрисы Полины Гагариной, в котором она делится с поклонниками своими мыслями, переживаниями, планами и фотографиями.

https://tamtam.chat/pokaschevarim - Покашеварим

Канал знакомит подписчиков с простыми, вкусными и полезными рецептами на каждый день. Как приготовить пасхальный кулич или обычный кекс, что можно добавить в салат с семгой, и какие ингредиенты включает в себя знаменитое бразильское лакомство Бригадейро – даже опытные кулинары всегда найдут здесь для себя что-то новое.

https://tamtam.chat/kotju - Кот-юрист

Полезные советы от кота, очень сведущего в юриспруденции. Права потребителей, кредиты, налоги, долги, страховки, услуги ЖКХ, суды и многое другое – у кота-юриста на все проблемы найдется профессиональный ответ.

https://tt.me/ideas – Идеи для жизни

Как сделать сахар ароматным, как правильно отремонтировать квартиру, как обычная морская галька может украсить интерьер и как пересадить большое дерево – в фотографиях, рисунках и доходчивых видеороликах канал научит множеству лайфхаков современной жизни.

«ТамТам» хотя и наиболее удачная, но не единственная альтернатива Telegram – есть и другие мессенджеры, например, WhatsApp,Viber, FacebookMessenger, Skype, LINE или ICQ. Каждому из них есть, чем приятно удивить своих пользователей, поэтому несмотря на возможную потерю по-настоящему интересного и самобытного Telegram , в телефонах россиян обязательно появится все, что им интересно.