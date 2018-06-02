Список киллера. Журналисты Ганапольский и Киселев попали в "список жертв", который показала СБУ

2 Июнь 10:25 2018-06-02T10:33:27+03:00

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Во времена моего студенчества у нас был популярен анекдот про преподавателя военной кафедры, объясняющего тему «Отражение воздушного налета противника»:

- Предположим, товарищи студенты, что летит n самолетов противника. Нет, это слишком мало, предположим, что летит k самолетов противника. Или даже - k+1.

На самом деле наши преподаватели были очень умными людьми, просто юношеская фронда требовала отдать ей дань. Зато этот анекдот вспоминается сам собой, когда читаешь новости из Киева про то, как украинские руководители пытаются обелить себя и слепить конфетку из дерьма с инсценировкой убийства одного бывшего российского журналиста. Причем, каждый вытаскивает себя, притапливая еще больше коллегу из другого ведомства. При этом, оба погружаются все глубже.

Глава СБУ Василий Грицак объявил, что Аркадий Бабченко был не единственным кандидатом на тот свет. У «организатора» Бориса Германа нашли список будущих жертв, где Бабченко лишь один из 30-ти целей. При себе носил вместе с билетом в Россию, или при обыске изъяли – не сообщают. Но не исключаю и первого варианта. Зачем утруждать ребят из СБУ? Он ведь даже прекратил то робкое сопротивление при задержании, когда понял, что группа захвата не может ему руки за спину завести. Тридцать жертв наметил, а с виду такой мягкий миролюбивый. Ах да, это же он не сам, это ему приказали!

Не 30, а 47-ми – поправил Грицака нынешний Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Сорока семи, сорока семи – подтвердили сами жертвы работающие на украинском телеканале «Прямой» Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. Откуда они знают? А им в СБУ рассказали. Список не показывали, по их признанию, просто сказали: «Вы следующие. Кремль захочет взять реванш». И даже подписку взяли о неразглашении. О чем они тут же, с разрешения СБУ рассказали.

Типичные k самолетов. Или даже - k+1. Похоже, что в Киеве просто всех перебежчиков из России посчитали, кто приехал оттуда бороться с Москвой. Вышло негусто. Это что, у Луценко считают лучше, чем в конторе у бывшего водителя завхоза Управления КГБ по Ровенской области УССР Грицака? Или после объявления Грицака понабежали другие кандидаты в жертвы с криками «Выбери меня!», готовые, возможно, даже доплатить за попадание в «список киллера»? И Луценко, как говорится, пошел навстречу? Или в украинской прокуратуре дописали, вставив личных врагов?

- Эти люди (из списка – прим. авт.) настолько неугодны российскому правящему режиму, что там хотят их смерти, - с пафосом заявил Евгений Киселев и добавил. - Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было сомнений, что моя фамилия там есть.

Да-да, Евгений, конечно, это так. Кремль с именем этим ложится, Кремль с именем этим встает. И одно только слово твердит: Лимпопо, простите, Киселев, Киселев, Киселев.

Интересно им самим-то не смешно смотреть на себя в зеркало, когда они так важно надувают щеки? Все эти люди, о которых в России давно забыли, и вспоминают лишь при упоминании их очередной высказанной неадекватной нелепицы. Десятки их товарищей продолжают свой нелегкий труд по обгаживанию России, не выезжая никуда за пределы Москвы и области (разве что на зарубежные курорты поправить свое здоровье), обвиняют власть в прямом в эфире в отсутствии свободы слова. После чего разгуливают по улицам, и никому до них нет никакого дела. Но этим, наверное, надо срочно восстановить поблекшую и деградировавшую капитализацию «борцов с Кремлем». И потому они готовы верить в любую чушь, заглушая в себе и логику, и здравый смысл.

Например, в то, что «организатору» грядущих убийств, директору украинско-немецкого СП Герману, который находится под пристальным вниманием и контролем СБУ, «частный фонд Путина по дискредитации и диверсиям на Украине» (зацените формулировочку - Грицак явно у завхоза, которого возил, поднабрался) поручил приобрести несколько сотен килограммов взрывчатки, минометные мины и 300 автоматов Калашникова. И все это, чтобы убить 30 нежелательных Москве человек. Луценко же не дурак, сразу срубил фишку, что в это мало кто поверит. Вот 47 человек – совсем другое дело. Это не тридцать. Для переправки на тот свет 47-ми жертв триста «калашей» и грузовик взрывчатки - самое оно.

Дарю идею СБУ - а минометные мины, которые остались бы после всех этих жутких убийств, Герман должен был передать Савченко для обстрела купола Верховной Рады. Не удивлюсь, если СБУ и украинская прокуратура за эту идею ухватятся. Авторского вознаграждения не требую.

P.S. Самое главное, что должны были понять и уяснить для себя Киселев, Ганапольский и их компания - это резкое снижение стоимости их жизней до величины менее ломаного гроша (или гривны). Их фактически предупредили про «реванш». Той же СБУ для доказательства серьезности намерений в отношении Бабченко ничего не стоит убрать кого-нибудь из так называемого «Списка Германа». Просто для «доказательства», что «прошлый раз» не врали. А потом развести руками - ну да, не уберегли, зато вот с Бабченко не оплошали.

А самое смешное, что наиболее безопасное место сейчас для всех этой братии – в Москве.

КАК ЭТО БЫЛО

Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов

Пресс-конференция главы СБУ Василия Грицака проходила по всем правилам жанра трагикомедии. Если не сказать - фарса.

- Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать, - заинтриговал Грицак журналистов и расплылся в улыбке. - Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения! (подробности)

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