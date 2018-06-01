2018-06-01T17:03:37+03:00
Звезды

Армена Джигарханяна наградили за «Честь и достоинство»

Народному артисту СССР присудили общественную премию
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Армен ДжигарханянАрмен ДжигарханянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте театра под руководством Армена Джигарханяна — хорошая новость. «Коллектив театра сердечно поздравляет любимого художественного руководителя, Народного артиста СССР с получением общественной премии «Честь и достоинство»!

Джигарханяна наградили «за выдающийся вклад в развитие культуры и преданность своему делу».

Среди лауреатов премии в этом году — народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин, выдающийся гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, народный артист СССР, композитор Евгений Дога.

Армен Борисович на награждение не приехал. Но сотрудники его театра поспешили в общественный совет и привезли диплом и «Золотую звезду» лауреата в кабинет своего худрука. Как нам сказали, Джигарханян в курсе, что его наградили. На днях он собирается вернуться после профилактического лечения. 12 июня — закрытие сезона. Важно обсудить планы на новый сезон. А среди них - выпуск спектакля по пьесе Булгакова «Мольер», где Джигарханян собирается сыграть роль короля Людовика. В планах театра - постановка комедии «Тетка Чарли». И как знать, возможно, Армен Борисович захочет сыграть судью Кригса еще раз. Чтобы увековечить этот образ не только в кино, но и на сцене?

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