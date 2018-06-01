2018-06-01T21:34:39+03:00
Политика

"Напугали сладкого! К маме надо": Путин отреагировал на заплакавшего во время его речи ребенка

Президент вручил ордена «Родительская слава» многодетным семьям‍ [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин прервал поздравительную речь на церемонии вручения орденов "Родительская слава" из-за разрыдавшегося малыша.Владимир Путин прервал поздравительную речь на церемонии вручения орденов "Родительская слава" из-за разрыдавшегося малыша.
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Ежегодная церемония вручения орденов "Родительская слава" многодетным родителями в Кремле - испытание для всех. Детям непросто вытерпеть церемониал, родителям их успокоить, а Владимиру Путину сохранить самообладание при виде расстроенного ребенка.

- К маме нужно! - в этот раз президент не выдержал уже на второй минуте своей речи, когда за одним из больших столов в зале разрыдался малыш. - Вот так, сейчас он успокоится, - руководил Путин из-за трибуны процессом успокаивания.

Но ребенок и не думал утихать, и еще через минуту президент снова прервал речь.

- Напугали сладкого! - покачал он головой в искреннем сочувствии.

"Родительская слава" вручается семьям, которые воспитывают семь и более детей. И в словах Путина звучали одновременно и уважение и сочувствие.

- Родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности, - признался президент. - Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям.

Все выходившие на подиум благодарили главу государства за проявленную заботу, но сам он благодарностей не принимал, возвращая их адресатам.

- Здесь люди самые простые, но самые важные для страны, - завершил официальную часть Путин. - Потому что вы воспитываете детей. А для любого государства нет ничего важнее. Мы делаем для вас пока мало, но будем стараться делать больше.

"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям

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