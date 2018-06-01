2018-06-01T22:22:32+03:00
Политика

"У вас нет такого? Плохо работаете": Путин пошутил над Кадыровым, показывая свой лимузин принцу Абу-Даби

Принц Аль Нахайяну оценил «Кортеж» [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Наследный принц Абу-Даб шейх Мухаммед Аль Нахайян, президент РФ Владимир Путин в салоне автомобиля проекта "Кортеж" и глава Чечни Рамзан Кадыров. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССНаследный принц Абу-Даб шейх Мухаммед Аль Нахайян, президент РФ Владимир Путин в салоне автомобиля проекта "Кортеж" и глава Чечни Рамзан Кадыров. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Переговоры в Кремле Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном завершились подписанием декларации о стратегическом партнерстве, но на этом лидеры не расстались. Выйдя из центрального входа Сенатского корпуса, президент показал гостю новинку - свой лимузин проекта "Кортеж".

- Немного больше, чем "мерседес", - открыл перед принцем дверцу лимузина Путин и предложил присесть на пассажирское сиденье.

Мухаммед Аль Нахайян сел, оценивая удобство и комфорт детища российского автопрома.

Владимир Путин обошел авто, чтобы сесть с другой стороны, и увидел, участвовавшего в переговорах Рамзана Кадырова.

- У вас нет такого? - спросил он у главы Чечни, хотя отлично знал, что "Кортеж" пока есть только у него самого.

- Пока нет, - ответил Кадыров.

- Плохо работаете, - пошутил Путин.

- Главное, что у вас есть, - не полез за словом в карман глава Чечни.

Принцу лимузин понравился. Не исключено, что "Ростех" в ближайшее время получит заказ на партию "Кортежей" для Ближнего Востока.

Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин.Мухаммед Аль Нахайян осмотрел президентский лимузин проекта "Кортеж" и даже немного посидел на заднем сидении

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