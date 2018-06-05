2018-06-05T15:25:30+03:00
Экономика

Рейтинг богатейших россиян по версии Bloomberg возглавил Владимир Лисин

С начала года состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината выросло на 2,17 млрд долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. ФОТО: Артем КОРОТАЕВ/ТАССПредседатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. ФОТО: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС
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Рейтинг богатейших россиян по версии агентства Bloomberg возглавил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. В ежедневно обновляемом Bloomberg Billionaires Index он обошел главу совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.

В общем списке состоятельных бизнесменов Лисин сейчас находится на 45-м месте. По информации агентства, накануне акции НЛМК подорожали на 3,5%. отмечается, что состояние Лисина в настоящее время равно примерно 20,2 млрд долларов, а с начала 2018 года оно выросло на 2,17 млрд долларов.

Вслед за Лисиным идет Мордашов, состояние которого, по оценкам Bloomberg, за текущий год увеличилось на 506 млн долларов. На протяжении 267 дней он занимал лидирующую позицию среди богатейших россиян в Bloomberg Billionaires Index.

Напомним, в марте 2018 года Лисин занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

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