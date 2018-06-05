Рейтинг богатейших россиян по версии Bloomberg возглавил Владимир Лисин

СЕГОДНЯ 12:33 2018-06-05T15:25:30+03:00

С начала года состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината выросло на 2,17 млрд долларов

Изменить размер текста: A A

Рейтинг богатейших россиян по версии агентства Bloomberg возглавил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. В ежедневно обновляемом Bloomberg Billionaires Index он обошел главу совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.

В общем списке состоятельных бизнесменов Лисин сейчас находится на 45-м месте. По информации агентства, накануне акции НЛМК подорожали на 3,5%. отмечается, что состояние Лисина в настоящее время равно примерно 20,2 млрд долларов, а с начала 2018 года оно выросло на 2,17 млрд долларов.

Вслед за Лисиным идет Мордашов, состояние которого, по оценкам Bloomberg, за текущий год увеличилось на 506 млн долларов. На протяжении 267 дней он занимал лидирующую позицию среди богатейших россиян в Bloomberg Billionaires Index.

Напомним, в марте 2018 года Лисин занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.