«Главная принцесса в этом шоу - Егор Крид»: Бузова и герой «Холостяка» сцепились в сети

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-05T16:25:17+03:00

Звезды обсуждают, был ли этот сезон реалити-шоу такой популярный, если бы его героем был не известный певец

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В скором времени Ольга Бузова сама станет героем нового шоу «Холостячка», а пока звезда инстаграма решила высказаться по поводу участия Егора Крида в шестом сезоне реалити-шоу. Так в одном из пабликов новоявленная певица задалась вопросом: «Егор правда думает, что это он прибавил подписчиков, а не самый популярный канал в Росcии и не показ девочек в прайм-тайм? (авторская орфография сохранена. Прим.ред», и тут же получила поддержку от других пользователей, которые согласились с кумиром, что «Холостяк» в любом случае был бы популярен, будь там главный героем Крид или кто-то другой.

«Главная принцесса в том шоу – Егор», - подвела итог одна из подписчиц. Не прошло и часа как к обсуждению подключился и сам певец:

«Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а я просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю», - ответил певец. Это заявление вызвало волну возмущения среди подписчиков паблика. «Что значит, стебусь? Ты говорил о чувствах, а на самом деле хайповал и прикалывался?» - недоумевают пользователи.

Надо отметить, что Егора Крида сейчас меньше всего должна волновать его популярность среди других «Холостяков», у певца-то есть проблемы посерьезнее. Накануне стало известно, что на него подал в суд организатор концерта, которому звезда не вернул полмиллиона рублей за неотработанный концерт в регионе.

А тем временем, сегодня стало известно, что после финала шоу «Холостяк» ставки на рекламу у Даши Клюкиной возросли вдвое. Девушка активно зарабатывает на коммерческих постах и открыла свое производство бьюти-боксов.

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Надо отметить, что, несмотря на юный возраст, а девушке всего 24 года, она запустила и именное производство бьюти-боксов, которые на волне успеха «Холостяка» пользуется бешеным спросом. К слову, Клюкина еще является совладелицей кафе в Сочи, где налажено производство пирожных. (подробности)