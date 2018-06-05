Вдова Михаила Задорнова: Главное наследство, которое Михаил оставил дочери, - достоинство и чувство юмора

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-05T19:10:24+03:00

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Интерес к личности ушедшего из жизни писателя не ослабевает. Недавно знакомые семьи сатирика рассказали «Комсомолке» о том, как разделили его наследство. По их словам, вдова писателя Елена Бомбина осталась недовольна завещанием. Получить информцию из первых уст нам не удалось - ведь после смерти Михаила Задорнова его семья приняла решение не общаться с журналистами.

Но теперь Елена Бомбина посчитала необходимым внести ясность и отправила в редакцию «Комсомолки» открытое письмо - от своего имени и от имени своей дочери Елены.

«Разница между ложью и правдой в том, что у лжи всегда есть свидетели, а у правды - никогда!». Именно этот афоризм Михаила Задорнова вспомнился сразу, когда мы с дочкой прочитали очередную порцию абсурдной информации, вброшенную в прессу якобы « близкими друзьями» Задорнова на тему его наследства.

К чести настоящих друзей и близких людей Михаила, они никогда в этом не участвовали, зная, как Задорнов это не любил и осуждал всех, кто живет, подглядывая в замочную скважину. Именно таким людям нужна не правда, а свеженький и бодрящий скандал. Задорнов всегда оберегал спокойствие своей семьи от скандалов. Люди с достоинством и честью не будут обсуждать и осуждать родных Михаила в прессе, не зная правды.

Достойные друзья и знакомые Михаила никогда не работали осведомителями в газетах, а помогали нам бороться за его выздоровление в Германии, организовывали консультации в лучших исследовательских онкологических центрах Германии и Америки. Настоящие друзья после ухода Михаила делали и делают для его памяти важные шаги - помогают в создании центра юмора и сатиры в одной из библиотек Москвы и присвоении ей имени Михаила Задорнова. Именно над этим мы сейчас и работаем вместе с творческими и душевными сотрудниками библиотеки N225 в Москве. Рижский друг Михаила оплатил создание и установку памятника в Юрмале. Друзья Задорнова пишут светлые книги воспоминаний о нем. И точно, не стравливают родственников и не пытаются кого-то из них очернить.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина, справа - их дочь. Фото: Сергей ИВАНОВ/PhotoXPress

Пользоваться сейчас смертью Михаила и его невозможностью заступиться за нас, считаю проявлением глубочайшего неуважения к его памяти.

Главных друзей Михаила интересовало не обывательское любопытство - как будет делиться наследство Михаила и кому достанется больше, а что можно сделать для его памяти. Со всей ответственностью могу заявить, что обиженных среди родных Михаила быть не может.

То, как Михаил заботился обо всех своих родных, не разделяя на понятие «бывшие» и « настоящие», вызывает глубочайшее уважение. И уж точно, у нас с дочерью нет ни малейшего повода быть обиженным на Михаила, как преподносят это в прессе псевдодрузья. Как написал в одной из своих книг Александр Ширвиндт, «доказывать бессмысленно, оправдываться унизительно».

Благодаря Михаилу мы увидели весь мир, узнали и дружили со многими яркими и талантливыми людьми, научились творчеству и желанию помогать другим людям. Он нас поддерживал во всех творческих делах, помогал проводить наши выставки, издавать книги.

Мы находились с первого и до последнего дня болезни Михаила рядом, сопровождая его на все обследования в Москве, Санкт-Петербурге и в Германии, вдвоем с дочкой мы сопровождали его на операцию, полмесяца я ночевала в больнице в Германии после его операции , не «убегая по своим делам», как это пытаются преподнести псевдоблизкие друзья к семье . Дежурила с сестрой Михаила по 10 часов в день в Германии, отлучаясь только на обед. И она уж точно это знает и не сможет возразить, даже если это кому-то очень хочется. Благодаря помощи моих друзей мне удалось продать помещение библиотеки в Риге, чтобы у нас были деньги на дорогостоящее лечение Михаила. И я думаю, что 33 года совместной жизни с Михаилом являются достаточным доказательством преданности этому человеку.

Михаил Задорнов и Елена Бомбина. Фото из семейного архива.

А главное наследство, которое Михаил оставил дочери, - достоинство и чувство юмора.

Именно поэтому мы и решили снять свой правдивый документальный фильм о самом родном для нас человеке и показать, каким он был для нас. И мы благодарны за искренние и теплые слова о Задорнове в этом фильме Максима Галкина и Геннадия Хазанова, Брендона Стоуна и Сергея Дроботенко, Ирины Безруковой и Максима Забелина, Владимира Качана и Алексея Кортнева и других. Показ этого фильма мы планируем в день юбилея Задорнова на канале НТВ.

А к настоящим обиженным на нас есть предложение - приходите, мы поделимся с Вами уважением к памяти Михаила!

Елена Бомбина и Елена Задорнова.