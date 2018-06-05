Ужасы Ракки: правозащитники рассказали, что происходит в «освобожденной» столице «Исламского государства»*

5 Июнь 23:10 2018-06-05T23:29:44+03:00

Организация Amnesty International возложила ответственность за гибель сирийцев и массовые разрушения на США и их союзников по коалиции

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Целый год прошел с того момента, как Соединенные Штаты сообщили о сокрушительной победе над ИГИЛом* в Сирии. По факту, была взята лишь столица так называемого Халифата - город Ракка. И с тех пор мир узнавал о состоянии местных жителей лишь из редких и скупых публикаций в соцсетях. А еще из слухов, распространяемых теми, кому посчастливилось побывать неподалеку. Американцы закрыли Ракку не только для мира, но и для самих сирийцев. Некоторые эксперты даже высказали предположение, что Вашингтон пытается что-то скрыть. Международная неправительственная организация Amnesty International разузнала, что именно.

ГОРОД, КОТОРОГО ПОЧТИ НЕТ

В результате проведенного расследования, правозащитники выяснили, что в ходе военной операции Коалиции во главе с США были убиты сотни мирных сирийцев. Сам город практически стерли с лица Земли. То есть «освобождение» Ракки на самом деле было тотальной зачисткой.

Ответственность за разрушения лежит на Коалиции, подчеркивают правозащитникиФото: REUTERS

В основу итогового доклада Amnesty International легли 112 интервью с местными жителями, многие из которых потеряли в этой бойне родных и близких.

- По городу нанесли 30 тысяч одних только артиллерийских ударов. При таком объеме об избирательности, о точности там и речи не идет, – говорит специалист организации Донателла Ровера. - К тому же военные отказались от дорогостоящих снарядов и использовали те, у которых может быть большая погрешность. И это в городе, где боевиков и мирных жителей порой разделяло всего метров десять. Утверждения Коалиции о том, что высокоточная воздушная кампания позволила ей наносить удары по позициям «Исламского государства» в Ракке, избегая жертв среди гражданского населения, не выдерживает критики. В самой Ракке мы стали свидетелями такого уровня разрушений, которое не сопоставимого ни с чем, что мы видели на протяжении десятилетий.

Ответственность за разрушения лежит на Коалиции, которая снова и снова прибегала к обстрелам населённых районов, где, как было известно, мирные жители оказались в ловушке, – подчеркнула Ровера.

По городу нанесли 30 тысяч одних только артиллерийских ударовФото: REUTERS

ДОКЛАД, ОТ КОТОРОГО МОРОЗ ПО КОЖЕ

Авторы документа посетили 42 места артиллерийских и бомбовых ударов. До сих пор под завалами остаются разлагающиеся трупы людей, которых «освободители» и не подумали похоронить по-человечески. Убивая сирийцев, коалиция не брезговала ничем: в ход шли даже снаряды с фосфорной начинкой.

Правозащитники нашли семью Бадран: из 41 члена семьи после авиаударов выжили лишь двое Графика: Amnesty International

«Имеются убедительные доказательства того, что авиация и артиллерия коалиции убила и ранила тысячи гражданских, в том числе во время неизбирательных атак, которые нарушают международное гуманитарное право и являются потенциальными военными преступлениями», — говорится в тексте расследования. К докладу прикреплены множество фотографий, доказывающих преступления США и их союзников, а также комментарии жителей Ракки.

«Я почувствовал, как рухнула крыша дома. Я начал звонить своей жене, затем матери, дочерям, но никто мне не ответил. Я понял, что все мертвы», - сказал в интервью Amnesty International таксист Али Хабиб - отец шестерых детей. Я не мог двигаться, и только крик моего сына заставил меня придти в себя. Помню, что взрывная волна отбросила его примерно на 10 метров. Мы оба были ранены.

Свидетельства страшных разрушений в городе ранее опубликовало Минобороны РФФото: Министерство обороны РФ

На момент написания статьи, отмечают авторы доклада, 100 000 человек вернулись в Ракку. Многие по-прежнему находятся в статусе беженцев в других городах Сирии. Специалисты говорят, что люди до сих пор продолжают погибать - в основном под неразорвавшимися боеприпасами. Местные недоумевают, почему те, кто потратил столько денег на то, чтобы разрушить город, не могут помочь теперь его восстановить?

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Ракка — административный центр одноимённой провинции в Сирии. В 2011 году местное население составляло 300 тыс. чел., к 2014 году в ходе продвижения ИГ (запрещено в РФ - ред.) возросло до 800 тыс. [из-за наплыва беженцев]. Все они стали «живым щитом», который ИГ использовало для обороны. В ходе операции западной коалиции по осаде города — почти год его мирные жители подвергались уничтожению. Ни о «гуманитарной паузе», ни о создании гуманитарных коридоров, ни о доставке гуманитарной помощи для населения — западные военные советники даже не задумывались (подробности)

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