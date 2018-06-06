У жены Захарченко пытались изъять "Мерседес" и "Порше Кайен". Но она "потеряла" от них ключи

6 Июнь 18:05 2018-06-07T02:34:13+03:00

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Пока бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко знакомится с материалами уголовного дела, следователи СК России продолжают изымать имущество у его близких. Об этом "Комсомолке" сообщил адвокат обвиняемого Александр Карабанов.

- Наложили арест на две машины гражданской жены Дмитрия Захарченко Марины Семыниной. На "Мерседес", который находится в Ростове-на-Дону, и "Порше Кайен", который стоит в Москве. Но она потеряла от них ключи, а судебные приставы не верят, и хотят опять закрыть ей выезд за границу по причине "воспрепятствования их законным требованиям". Если закроют, то она не сможет выехать в отпуск.

- Может стоит исполнить требование суда, и отдать ключи?

- Она действительно их потеряла во время многочисленных обысков. А может она их отдала, а правоохранители сами их потеряли, как те 3 миллиона евро из 44 коробок с валютой на общую сумму в 8,5 миллиардов рублей?

Александр Карабанов, адвокат гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Марины СемынинойФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее в Интернете появилась информация, что СК отменил постановление о признании девяти миллиардов рублей, изъятых при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Однако, как пояснили "КП" в правоохранительных структурах, в этом случае речь скорее идет о технической процедуре, которая имела место еще в прошлом году: суд может принять решение передать изъятые деньги в бюджет или вернуть их подозреваем только после того, как следователь исключит их из списка вещественных доказательств по делу. Как известно, суд еще в прошлом году обязал следствие передать изъятые средства в доме сводной сестры Дмитрия Захарченко в бюджет города. Их пытались передать в банк в этом году, но цифры почему-то не сошлись.

Захарченко продолжает настаивать на том, что изъятые во время ареста средства ему никогда не принадлежали. На 8,5 миллиардов рублей продолжает претендовать житель Украины Владимир Разгонов, который приходится братом сводной сестры Захарченко. Он заявил следствию, что разбогател еще в 80-годах прошлого столетия благодаря сети видеосалонов, и удачного вложения средств в элитную недвижимость.

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