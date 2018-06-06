Владимир Путин: Мы отмечали с Си Цзинпином мой день рождения — выпили водки и порезали колбасы

СЕГОДНЯ 03:09 2018-06-06T03:18:49+03:00

Президент рассказал о русско-китайской мечте и кто победит в чемпионате мира по футболу

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Накануне своего визита в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао Владимир Путин дал интервью гендиректору медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты беседы.

У нас одна мечта — улучшение жизни людей

- Как вы думаете, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты?

- Китай и Россия – соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий, имеем очень глубокие исторические связи и корни. Это не случайно, это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям, и это очень важно.

Си Цзиньпин на последнем съезде партии говорил, что в основе всего лежит стремление к улучшению жизни людей. И у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан.

Из всех мировых лидеров день рожденья отмечал только с Си Цзинпином

- Наверное, председатель Си Цзиньпин – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. И потом мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках.

Си Цзиньпин очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же ивремя очень надёжный партнёр. Можно быть уверенным в том, что если мы о чём-то договариваемся, то я со своей стороны и он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств.

- Циндао – красивый приморский город, известный своими морепродуктами и пивом. У вас есть планы попробовать?

- Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю.

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время прогулки в китайском Ханчжоу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Рано или поздно санкции исчезнут

- Каким может быть развитие отношений России со странами Запада?

- Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Но я исхожу из того, что всё-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнёрами.

Те, кто пошли на поводу́ у Соединённых Штатов, они сами начинают страдать от того, что США начинают применять ограничения и в отношении этих стран. Всё это вместе говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными.

КНДР пошла на беспрецедентные шаги

- Мы видим, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные, шаги, направленные на снятие этой напряжённости. Они будут требовать гарантии. Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки всё это может быть реализовано – сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути – по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге. Надеюсь, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент США – пойти на прямой контакт с Ким Чен Ыном, – вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов.

На победу в чемпионате мира много претендентов

- Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу в этом году. Как вы думаете, каких результатов может достичь сборная России?

- Самая главная наша цель как страны-организатора, – достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всём мире. Это будет самым главным нашим достижением. Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.

- Как вы думаете, какая команда станет чемпионом?

- Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший.

- Вы будете смотреть чемпионат мира?

- Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх.

- Кто ваш самый любимый футболист?

- У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание. Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. ну, Марадона мне ещё очень нравится.

Си Цзинпина ждет сюрприз

- Каким спортом вы сейчас занимаетесь? Сколько тратите времени каждый день на спорт?

- Каждый день я трачу на спорт около 2–2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнёры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю – это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей.

- В новостях мы часто видим вас в истребителе, в подводной лодке. Наши пользователи считают вас суперпрезидентом. Если бы вы не занимались политикой, какую бы профессию вы избрали?

- Я работал в разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом.

Летом 2017 Владимир Путин вручил Си Цзинпиню высшую награду России - Орден Святого апостола Андрея ПервозванногоФото: REUTERS

- В 2016 году, когда вы участвовали в саммите «двадцатки» в Ханчжоу, вы привезли в подарок ящик российского мороженого. Возьмёте ли вы что-то в этом году?

- Но что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну.