Мошенники, пропавшие без вести и убитые: Участники «Дом-2» с трагичными судьбами

СЕГОДНЯ 01:10 2018-06-07T01:23:40+03:00

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Есть ли в нашей стране взрослый человек, который ни разу не видел хотя бы часть кусок серии этого реалити-шоу? Даже если кто-то не наблюдал за жизнью «строителей любви» принципиально, в условных сельпо или более крупном городском магазине «Дом-2» его да настигал. Тут ничего удивительного. Каждый день эту передачу показывают на популярном развлекательном канале, начиная с 2004 года. Там не только любовь, там свадьбы, разводы и дети.

dom2_tnt Тата и Валера Блюменкранц вместе с дочкой и Мариной Тристановной официально покинули проект. Они забрали главную награду ДОМа-2 - прекрасную Бетти. Пожелаем ребятам удачи, благополучия и здоровья малышке! Вы будете скучать по этой семье? #дом2 #dom2 #dom2ruпервыевсети #тнт #новости #dom2_tnt

14 лет программа имеет рейтинги, иначе у нее бы не было такой рекордной продолжительности. К тому же все кому не лень распекают бывших участников «Дом-2» за то, что они ходили на этот проект.

Больше всего по сей день достается яркой медийной личности, в конце прошлого года решившей отправится в политику. Ксения Собчак вела передачу 8 (!) лет.

xenia_sobchak На Петербургском Экономическом Форуме очень много произносится правильных слов. Они,слова, реками впадают в моря и океаны,выпадают осадками на головы приезжающих. Но за этим забором из слов так трудно увидеть хоть какое-то реальное действие. И еще-из множества опрошенных сегодня спикеров,абсолютное большинство действительно ничего не знает ни про голодовку Олега Сенцова, ни про письмо, написанное величайшими деятелями кино - Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч, Бела Тарр, Аки Каурисмяки, и даже Никита Михалков просили нашу власть об этом, ни собственно про существование самого Сенцова. Всем плевать. Всем все равно. Экономическое развитие инновации рост по отраслям блаблаблабла..... не становитесь такими. Поддержите требования освободить Олега Сенцова.

Кстати, там и Дмитрий Нагиев успел засветиться, но только на самом старте «Дом-2» в 2004 году.

nagiev.universal Уверенности в себе мне очень придают леопардовые лосины.

Его потом сменила Ксения Бородина. Сегодня она настоящий ветеран шоу — стоит у его истоков и до сих пор ему верна.

borodylia Очень хорошо быть мамой и женой, это самое лучшее , что со мной случилось в жизни. И конечно нет, ничего удобнее, чем кеды и рубашка, но иногда хочется забыть про зоопарки, бутылочки, Детские кресла, игровые комнаты, лабиринты, Игрушки итд и ощутить себя настоящей богиней))) где ты женственна, красива, молода короче, где тебе 24)))) шучу))) где тебе 35 и ты чувствуешь себя в полной гармонии с собой, своим телом и своим состоянием мамули меня поймут фото @skardova

Вторая еще более успешная «Дом-2»-персона — Бузова. Оля пришла в самом первом составе, когда ей было 18 лет, через 4 года покинула проект как участница и вернулась уже в качестве ведущей. Теперь она запела и стала самым популярным человеком в шоу-бизнесе. Пусть над ней все смеются, но она действительно суперзвезда, раз творчество 32-летней теледивы так востребовано.

buzova86 Я реально, в шоке, ребят!!!! Не понимаю, что же мне еще нужно такого написать, чтобы вы поверили Это не развод!!!!!!!! Ну правда!!! Мы с блогерами действительно переводим деньги вам на карту! Просто так!!! Вот просто!!!!! Хотите - верьте , хотите - нет!!! Но там уже гора видео отзывов и все довольны! Деньги получают только те, кто подписан на всех 70 спонсоров!!! Суммы разные! От 2 до 30 тысяч рублей! К примеру, завтра будем по 7 тысяч раздавать! Россия получает на карты (любые)! СНГ через Золотую корону, другие страны - отправляем на PayPal.... Просто переходите на страницу @razdacha_ot_buzovoy_ и подписывайте на все 70 подписок в этом аккаунте!!!! Все!!! Счастливчиков выбираем просто наугад! Не надо сидеть и дрожать возле телефона, нужно просто подписаться и отпустить ситуацию! Чудо приходит тогда, когда его не ждешь!

Проект выпустил парочку успешных Инстаграм-звезд, отлично зарабатывающих на рекламе в блоге. Это конечно же Виктория Боня, которая еще считается моделью.

victoriabonya Another beautiful day in #paradise Photo by @e.freyer_photo #palmtrees #beach #thailand #instagram Когда я голодная, я очень злая... это как раз тот самый момент @e.freyer_photo словил кадр, когда я хотела съесть банан но после того, как я на него глянула, он сразу же убежал

И Алена Водонаева, звезда первых полос мужских журналов.

alenavodonaeva Сегодня наш мир покинул легендарный парень Ценитель и создатель красоты, женственности и сексуальности, в жанре развлекательных СМИ. Я читаю этот журнал с 13 лет. С детства ровнялась на моделей 90-х и понимала какой должна быть настоявшая красивая женщина! Ну а потом я выросла и сама была на обложке этого журнала целых три раза! Лав #Playboy Спасибо тебе, Хью! #HughHefner

Но не всем так повезло с раскруткой благодаря феноменальной популярности «Дом-2». Большинство «звезд» давно забыты и никому вне проекта не нужны, кто-то не смог справиться с звездной болезнью, кто-то не может начать новую жизнь из-за постоянных напоминаний об участии в телестройке… кто-то стал преступником, а кого-то уже нет в живых.

Да, через «Дом-2» за 15 лет прошли, наверное, пару тысяч человек. Но это те люди, которые искали славы и известности. Поэтому их жизнь в формате «напоказ» не окончилась после ухода из телешоу. Мы решили вспомнить участников с самыми трагическими судьбами.

Андрей Кадетов

Молодой человек из Петербурга решил попытать свои силы на телешоу в апреле 2010 года. 22-летний Андрей Кадетов не захотел учиться в вузе и ушел со второго курса ради того, чтобы попасть на ТВ. Симпатичный парень девушкам проекта понравился, он их менял одну за другой. Но его 7-месячное пребывание на проекте омрачилось скандалом — выяснилось, что Кадетов женат, что запрещено правилами. Он пытался развестись, несколько раз уезжал ради этого и однажды не вернулся. И был автоматом исключен. 24 декабря 2010 года Андрея Кадетова убили во дворе его дома. Участника «Дом-2» зарезал бывший парень девушки, с которой Кадетов провел одну ночь. У Андрея остался сын, а развестись ради восстановления на телепроекте ему все-таки удалось.

Оксана Аплекаева

Эта красивая блондинка из Уфы пришла на «Дом-2» в 2005 году и в довольно солидном возрасте — ей было 27 лет в окружении совсем «зеленых» 18-20-летки. Оксана Аплекаева не смогла найти себе половинку на шоу и покинула его спустя всего 2,5 месяца. Но в те времена проекту был всего год, он имел большой кредит доверия и те, кто с ним были связаны в начале запуска, многим запомнились. Оксана Аплекаева — одна из таких. Покинув шоу, она монетизировала свою популярность и работала фотомоделью и даже попадала в сотню первых красавиц по версии журнала MAXIM. Она продолжала искать настоящую любовь за пределами телестройки. Все это и привело к роковой гибели девушки. Оксана подрабатывала моделью на автосалоне, где по одной из версий или познакомилась, или встретилась с до сих пор неизвестным молодым человеком. Он повез ее куда-то на мотоцикле и это был последний день жизни Оксаны. Ее тело нашли дальнобойщики на трассе Москва-Рига в Истринском районе. Аплекаеву избили и задушили. Убийцу до сих пор не нашли.

Оксана Аплекаева не смогла найти себе половинку на шоу и покинула его спустя всего 2,5 месяцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Политова

maria_politova Мария Политова

Обычная москвичка Маша Политова стала участницей шоу в январе 2006 года, ей было 19 лет. При этом она параллельно училась в вузе. Всего через месяц ушла из шоу. Однако через полтора года снова туда вернулась, но через три месяца ее снова выгнали. Третий заход на телешоу был в 2010 году, когда Политова получила высшее образование, выучилась на визажиста и даже успела стать моделью. Но третья попытка задержаться на «Дом-2» была провальной — меньше чем через месяц от нее снова избавились. Что с девушкой происходило 7 лет после вылета из программы, сказать сложно. Она жила в гражданском браке мужчиной. В начале декабря 2017 года он первым и заявил, что Мария исчезла. Через несколько дней ее тело нашли под забором одного из домов в Подмосковье. Она погибла из-за смертельного сочетания алкоголя и антидепрессантов.

Анастасия Дашко

solntcezvezda Давайте поговорим про дружбу #дружба #дружить #екатеринбург #дом2 #дом2тнт #аэропорт #встретились #лютя #настядашко #анастасиядашко #дашко #дом2ретро #мечтысбываются #15клевыхлюдейнапроектедом2

Совсем недавно в новости ворвалась фотография двух бывших участниц «Дом-2» первых серий. Ольга Николаева, известная как «Солнце» и Анастасия Дашко. Одна из них победила в проекте и выиграла квартиру в Москве, когда еще никто не думал, что проект нескончаемый, вторая «прославилась» тем, что попала за решетку. А началось все с того, что в 21 год девушка из Салехарда полетела покорять Москву, через в этой программе. На «Дом-2» она запомнилась своим романом с темнокожим Сэмом Селезневым. В 2008 году Дашко и ее парня выгнали с передачи из-за махинаций с платными смс, которые Настя со спонсорского телефона слала за их пару, в надежде выигрывать что-то на проекте. Обман раскрыли и их участие закончилось. Однако это было началом «карьеры» аферистки. После ухода из шоу, на котором прославилась, Дашко известность пыталась использовать. Люди ее знали и верили ей. Она делала вид, что продавала строительные материалы, брала с предпринимателей и их компаний предоплату и исчезала. Кто-то написал заявление. В общем, Настя обманула людей на миллион рублей. Ей дали 3 года колонии, она вышла досрочно по УДО в 2015 году. Известно, что Дашко вышла замуж и родила сына.