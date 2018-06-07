Мошенники, пропавшие без вести и убитые: Участники «Дом-2» с трагичными судьбами
Есть ли в нашей стране взрослый человек, который ни разу не видел хотя бы часть кусок серии этого реалити-шоу? Даже если кто-то не наблюдал за жизнью «строителей любви» принципиально, в условных сельпо или более крупном городском магазине «Дом-2» его да настигал. Тут ничего удивительного. Каждый день эту передачу показывают на популярном развлекательном канале, начиная с 2004 года. Там не только любовь, там свадьбы, разводы и дети.
14 лет программа имеет рейтинги, иначе у нее бы не было такой рекордной продолжительности. К тому же все кому не лень распекают бывших участников «Дом-2» за то, что они ходили на этот проект.
Больше всего по сей день достается яркой медийной личности, в конце прошлого года решившей отправится в политику. Ксения Собчак вела передачу 8 (!) лет.
Кстати, там и Дмитрий Нагиев успел засветиться, но только на самом старте «Дом-2» в 2004 году.
Его потом сменила Ксения Бородина. Сегодня она настоящий ветеран шоу — стоит у его истоков и до сих пор ему верна.
Вторая еще более успешная «Дом-2»-персона — Бузова. Оля пришла в самом первом составе, когда ей было 18 лет, через 4 года покинула проект как участница и вернулась уже в качестве ведущей. Теперь она запела и стала самым популярным человеком в шоу-бизнесе. Пусть над ней все смеются, но она действительно суперзвезда, раз творчество 32-летней теледивы так востребовано.
Проект выпустил парочку успешных Инстаграм-звезд, отлично зарабатывающих на рекламе в блоге. Это конечно же Виктория Боня, которая еще считается моделью.
И Алена Водонаева, звезда первых полос мужских журналов.
Но не всем так повезло с раскруткой благодаря феноменальной популярности «Дом-2». Большинство «звезд» давно забыты и никому вне проекта не нужны, кто-то не смог справиться с звездной болезнью, кто-то не может начать новую жизнь из-за постоянных напоминаний об участии в телестройке… кто-то стал преступником, а кого-то уже нет в живых.
Да, через «Дом-2» за 15 лет прошли, наверное, пару тысяч человек. Но это те люди, которые искали славы и известности. Поэтому их жизнь в формате «напоказ» не окончилась после ухода из телешоу. Мы решили вспомнить участников с самыми трагическими судьбами.
Андрей Кадетов
Молодой человек из Петербурга решил попытать свои силы на телешоу в апреле 2010 года. 22-летний Андрей Кадетов не захотел учиться в вузе и ушел со второго курса ради того, чтобы попасть на ТВ. Симпатичный парень девушкам проекта понравился, он их менял одну за другой. Но его 7-месячное пребывание на проекте омрачилось скандалом — выяснилось, что Кадетов женат, что запрещено правилами. Он пытался развестись, несколько раз уезжал ради этого и однажды не вернулся. И был автоматом исключен. 24 декабря 2010 года Андрея Кадетова убили во дворе его дома. Участника «Дом-2» зарезал бывший парень девушки, с которой Кадетов провел одну ночь. У Андрея остался сын, а развестись ради восстановления на телепроекте ему все-таки удалось.
Оксана Аплекаева
Эта красивая блондинка из Уфы пришла на «Дом-2» в 2005 году и в довольно солидном возрасте — ей было 27 лет в окружении совсем «зеленых» 18-20-летки. Оксана Аплекаева не смогла найти себе половинку на шоу и покинула его спустя всего 2,5 месяца. Но в те времена проекту был всего год, он имел большой кредит доверия и те, кто с ним были связаны в начале запуска, многим запомнились. Оксана Аплекаева — одна из таких. Покинув шоу, она монетизировала свою популярность и работала фотомоделью и даже попадала в сотню первых красавиц по версии журнала MAXIM. Она продолжала искать настоящую любовь за пределами телестройки. Все это и привело к роковой гибели девушки. Оксана подрабатывала моделью на автосалоне, где по одной из версий или познакомилась, или встретилась с до сих пор неизвестным молодым человеком. Он повез ее куда-то на мотоцикле и это был последний день жизни Оксаны. Ее тело нашли дальнобойщики на трассе Москва-Рига в Истринском районе. Аплекаеву избили и задушили. Убийцу до сих пор не нашли.
Оксана Аплекаева не смогла найти себе половинку на шоу и покинула его спустя всего 2,5 месяцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Мария Политова
Обычная москвичка Маша Политова стала участницей шоу в январе 2006 года, ей было 19 лет. При этом она параллельно училась в вузе. Всего через месяц ушла из шоу. Однако через полтора года снова туда вернулась, но через три месяца ее снова выгнали. Третий заход на телешоу был в 2010 году, когда Политова получила высшее образование, выучилась на визажиста и даже успела стать моделью. Но третья попытка задержаться на «Дом-2» была провальной — меньше чем через месяц от нее снова избавились. Что с девушкой происходило 7 лет после вылета из программы, сказать сложно. Она жила в гражданском браке мужчиной. В начале декабря 2017 года он первым и заявил, что Мария исчезла. Через несколько дней ее тело нашли под забором одного из домов в Подмосковье. Она погибла из-за смертельного сочетания алкоголя и антидепрессантов.
Анастасия Дашко
Совсем недавно в новости ворвалась фотография двух бывших участниц «Дом-2» первых серий. Ольга Николаева, известная как «Солнце» и Анастасия Дашко. Одна из них победила в проекте и выиграла квартиру в Москве, когда еще никто не думал, что проект нескончаемый, вторая «прославилась» тем, что попала за решетку. А началось все с того, что в 21 год девушка из Салехарда полетела покорять Москву, через в этой программе. На «Дом-2» она запомнилась своим романом с темнокожим Сэмом Селезневым. В 2008 году Дашко и ее парня выгнали с передачи из-за махинаций с платными смс, которые Настя со спонсорского телефона слала за их пару, в надежде выигрывать что-то на проекте. Обман раскрыли и их участие закончилось. Однако это было началом «карьеры» аферистки. После ухода из шоу, на котором прославилась, Дашко известность пыталась использовать. Люди ее знали и верили ей. Она делала вид, что продавала строительные материалы, брала с предпринимателей и их компаний предоплату и исчезала. Кто-то написал заявление. В общем, Настя обманула людей на миллион рублей. Ей дали 3 года колонии, она вышла досрочно по УДО в 2015 году. Известно, что Дашко вышла замуж и родила сына.