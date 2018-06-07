Роскачество проверило молоко: в трети образцов нашли сухое молоко и растительные жиры

СЕГОДНЯ 08:05 2018-06-07T14:29:57+03:00

К счастью, все проверенные образцы, закупленные в Центральном округе, даже фальсифицированные - для нас безопасны

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Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства РФ проводит масштабную проверку молочного рынка. Мы уже писали о проверке масла и пломбира. Сейчас завершается проверка молока жирностью 3,2%.

Специалисты исследуют молоко по 26 параметрам качества и безопасности, среди которых - содержание растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, а также наличие бактерий.

Молочный рынок Росиии огромен, поэтому проверка проводится по округам. Так, в Центральном округе закупили 16 популярных образцов, произведенных в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Большая часть из них - хорошего качества.

Все проверенное молоко в ЦФО оказалось безопасным: ни в одном образце не найдено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов).

Шестерка лучших

+ Parmalat (Белгородская область) - не просто соответствует действующим ГОСТам, но и опережающим стандартам Роскачества. Признано товаром повышенного качества.

+ «Экомилк»,

+ «Вкуснотеево»,

+ «Молоко нашей дойки»,

+ Globus.

+ «Каждый день» (41 рубль за литр, Брянская область).

И шестерка фальсификатов

Три самых распространенных способа фальсификации: добавить растительные жиры, сухое молоко или снизить жирность.

Результаты проверки РоскачестваФото: Рушан КАЮМОВ

- Законодательно в регламенте и во всех стандартах для производства питьевого молока запрещено добавлять сухое молоке. Если оно добавляется или если продукт сделан полностью из сухого молока и воды, то название продукта обязано быть другим – либо «молочный напиток», либо «восстановленное молоко из сухого молока, - говорит Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России.

При этом в одном фальсификате - молоке «Лакомо» из Орловской области - обнаружили также повышенное содержание антибиотиков.

Еще три марки молока не прошли проверку по показателю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток): чем он выше, тем более качественный продукт, а низкий СОМО косвенно может говорить о том, что продукт разбавили.

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